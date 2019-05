Cs Llucmajor ve «compleja» la gobernabilidad en el municipio tras las elecciones

La regidora electa de Cs Llucmajor, Noemí Getino, ha descrito como «compleja» la situación del municipio tras el resultado electoral del 26 de mayo y ha señalado que «los resultados electorales han cambiado sustancialmente la situación política de Llucmajor, al entrar nueve partidos diferentes y muy diversos».

Según ha informado Cs en un comunicado, ante situaciones complejas y nuevas, Cs apuesta por «adoptar decisiones valientes y sensatas, poniendo en primer lugar a los ciudadanos de Llucmajor y al nuestro municipio».

«Nosotros consideramos que un acuerdo de centro es lo más estable y beneficioso para el municipio. Tanto PP como PSOE han estado en campaña presumiendo de su centralismo y de que son partidos modernos, es momento de que demuestren lo que tanto han repetido en campaña, que demuestren que son partidos maduros y sensatos, que son capaces de poner a Llucmajor por delante», ha señalado.

Por eso, ha animado a que «se coloquen en ese centro del que tanto presumían, se alejen de populismos y extremismos y gobiernen en conjunto para todos los ciudadanos de Llucmajor» ya que, según ha afirmado, «contarían con el apoyo de Cs a ese gobierno de centro y sensato».

Finalmente, ha asegurado que Cs «ha venido a trabajar y a mejorar las cosas» y no a «por sillas ni cargos». «Apoyaríamos un gobierno de centro sensato por el bien de todos los vecinos, un gobierno que representaría la mayor parte de votantes. No podemos caer en repartir el Consistorio entre cuatro o cinco partidos porque eso no beneficia a Llucmajor», ha concluido.