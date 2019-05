El PSIB-PSOE apuesta por gobernar con Més y Podemos

El PSIB-PSOE apuesta por gobernar con Mes per Mallorca y Podemos. Así lo ha desvelado este lunes por la tarde el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, en rueda de prensa tras la Ejecutiva de los socialistas.

No obstante, ha recordado que las urnas le han dado el liderazgo, pero no ha querido pronunciarse sobre quién ostentará del Consell de Mallorca, pese a la insistencia de los periodistas; el Govern está claro que lo liderará la socialista Francina Armengol. En este punto, ha reiterado que los socialistas no quieren poner líneas rojas.

Negueruela ha añadido que apuestan por un «gobierno estable» y ha señalado que el objetivo que persiguen es trasladar la fórmula que se aplicó durante la pasada legislatura en el Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca, donde Podemos formaba parte del equipo de gobierno, junto con el PSIB-PSOE y Més.

En el caso del Govern balear, la formación morada dio apoyo parlamentario desde fuera, pero no se integró en el Govern. No obstante, a mediados de la legislatura el entonces portavoz parlamentario, Alberto Jarabo, sí era partidario de participar en el Ejecutivo de Armengol, aunque los críticos de su partido lo rechazaban.

«El objetivo es continuar desarrollando los Acuerdos por el Cambio» pactados y rubricados en el año 2015 por los partidos de izquierda de Baleares, e incluso «mejorarlos e intensificarlos». Negueruela ha comentado que la experiencia del actual Govern balear en funciones ha sido «muy positiva», con un ejecutivo en coalición «cohesionado» y ha apostillado que el PSIB «apuesta es por la estabilidad» durante los próximos años.

La negociaciones comenzarán de manera inmediata para tratar de cerrar cuanto antes la composición del nuevo Govern balear y del resto de instituciones.

Preguntado, en concreto, si la presidencia del Consell de Mallorca debe ser para el PSIB, Negueruela ha respondido que los ciudadanos reafirmaron con su voto el «liderazgo» del PSIB. A partir de aquí, los partidos deben negociar.

«Lo importante es cerrar acuerdos sabiendo que la posición que la ciudadanía nos ha dado a los socialistas es la de un liderazgo muy importante en todas las instituciones» tras conseguir unos «resultados históricos», ha subrayado Negueruela.