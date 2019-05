Golpe de efecto del actual alcalde del PI en Sant Joan al quedar a 3 votos de la mayoría

Los resultados de las elecciones municipales en Sant Joan han sido toda una sorpresa para El PI al conseguir cinco regidores y al quedar a solo tres votos de la mayoría absoluta.

Francesc Mestre, actual alcalde del municipio, ha conseguido ganar las elecciones en número de votos y aumentar en dos sus regidores, que pierden la Assemblea per Sant Joan y el PP. Los de Pedro Galmés (AxSJ) han perdido más de 100 votos y un regidor y no tienen opción de gobernar si no es gracias a un extraño pacto con el PP y el PSOE.

El PP de Josué Gayà también ha perdido más de 150 votos y se queda con dos regidores. Por su parte el PSOE de Josep Bauzà se mantiene en torno a los 100 sufragios, que le sirven para mantener su único regidor. Una situación que le puede servir para entrar en el gobierno con un pacto con el PI de Mestre.

Los dos grandes derrotados, PP y AxSJ, presentaban nuevos candidatos, pese a que ambos ya han liderado sus formaciones en el Consistorio estos últimos años de mandato.

Mestre, en la noche de este domingo, mostraba su decepción al quedar a solo tres votos de la mayoría absoluta. Pese a ello ha obtenido unos excelentes resultados.

Ahora lo más lógico es que apueste por dos opciones a la hora de obtener una mayoría consolidada. Por una parte tiene la oportunidad de mantener el pacto con el PP como a lo largo de estos cuatro años que finalizan o bien optar por el apoyo del PSOE, una fuerza que en estos años ya ha mostrado su sintonía con el PI de Mestre en diferentes momentos.

Assemblea per Sant Joan logró vencer en los pasados comicios de 2015, pero no con la mayoría absoluta que les hubiera permitido gobernar. En lugar de ello, El PI decantó la balanza hacia la derecha y, junto al PP, pactaron con tres regidores cada uno. Los socialistas, por su parte, se mantuvieron en un regidor a pesar de perder poco más de veinte votos.