Més logra la mayoría en Llubí y cae el PP

La alcaldesa Magdalena Perelló, al frente de MÉS-APIB, alcanza la mayoría absoluta y el PP se desploma en el municipio con tan solo 1 regidor frente a los 4 obtenidos en los comicios de 2015 en los resultados electorales en las elecciones municipales de este domingo.

Perelló alcanza un resultado que le permitirá no tener que reeditar el pacto con El PI –que en esta cita no ha presentado candidatura– y Feina por Llubí que le facilitó la alcaldía los últimos cuatro años.

Ciudadanos por su parte irrumpe en el consistorio con 2 regidores, los mismos que obtuviera El PI.

E 2015 el PP de Campaner se mantuvo como el más votado, pero Més le igualó en número de regidores (cuatro). El PI sumó dos y Feina per Llubí consiguió entrar en el Consistorio con uno. El pacto de gobierno que hubo en 2015 fue entre Més, El PI y Feina per Llubí, que relegó al PP a la oposición, quienes ansiaban una mayoría absoluta que no se llegó a producir.

Junto con la ausencia de El PI, que no presenta candidatura, la nueva situación podría facilitar la reedición de un pacto de progreso.