Unió per Binissalem logra imponerse y podría incluso gobernar en minoría

Tras los resultados de las elecciones municipales en Binissalem, el municipio adquiere un mapa político nuevo: los independientes de Unió per Binissalem pasan de dos a cinco regidores. Més y PP, por el contrario, pierden apoyos y, mientras tanto, el PSOE se mantiene. No obstante, las nuevas fuerzas no logran alcanzar representación para entrar en el Consistorio.

En los comicios del 2015 el PP sufrió un gran batacazo tras perder la mayoría absoluta que obtuvo en 2011 (pasó de tener ocho concejales a cinco) y, mientras que el PSOE se mantuvo en dos regidores, quien obtuvo mejores resultados fue el partido ecosoberanista de Més-APIB (prácticamente dobló los votos conseguidos en 2011).

La novedad en clave política de Binissalem para las presentes elecciones, ha recaído en la irrupción de Ciudadanos y Vox. Ambos se han quedado fuera de poder tener una silla en el Consistorio. Som Binissalem (círculo de Podemos que concurrió en las elecciones de 2015 pero no logró representación) ha concurrido ahora con las siglas de Podemos-EUIB, apostando por un rostro con peso también en la candidatura parlamentaria, pero tampoco ha sumado para poder acceder al Ajuntament.