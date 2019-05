26M: Candidatos al Ajuntament de Santa Maria

Santa Maria es un municipio atípico en cuanto al color del Ajuntament. No hay muchos más en que los ecosoberanistas, ahora Més per Mallorca lleven casi tres décadas gobernando, sobreviviendo tanto al bipartidismo representado por PP y PSOE, como a la irrupción de nuevos partidos. De hecho, las cuatro formaciones que en 2015 no lograron tener representación, esta vez han renunciado a presentar candidatura, incluido El PI, cuando los de Jaume Font han formado listas en casi toda la Part Forana.

El alcalde de Santa Maria, Colau Canyelles, repite como candidato de Més con el objetivo de volver a ser la lista más votada y poder gobernar holgadamente. Aunque no hay que olvidar que el PP, que también apuesta por todo un veterano, Andreu Jaume, que lleva nada menos que 24 años como concejal, se quedó a tan solo 284 votos en 2015.

Las otras tres candidaturas representan las caras nuevas de la política santamariense. Andrés Fernández llega con entusiasmo a la política local de la mano del PSOE, mientras que un joven Pere Parets lidera la lista de Unidas Podemos. Además, se ha formado una nueva agrupación electoral, Alternativa per Santa Maria, con Juan Luis Rodríguez al frente.

Colau Canyelles

Més-APIB

El alcalde se postula para prolongar la hegemonía de Més.

Licenciado en Geografía, ha sido concejal durante tres legislaturas, mientras que en los últimos 4 años ha sido alcalde. Tiene el reto de revalidar una mayoría que le permita su segundo mandato.

Lista de candidatos de Més per Mallorca-APIB al Ajuntament de Santa Maria del Camí

Andreu Jaume

PP

Los populares confían en la experiencia del concejal más veterano.

Con acta desde hace 24 años, es el concejal más veterano del Ajuntament. Maestro de Primaria, es la segunda vez que encabe-za la lista del PP. Siempre ha estado ligado a las asociaciones locales.

Lista de candidatos del PP al Ajuntament de Santa Maria del Camí

Andrés Fernández

PSIB-PSOE

Un novel en política que llega con la ilusión de mejorar resultados.

Es novel en la política. Técnico auxiliar de enfermería, se presenta con el reto de mejorar la representación socialista en el pleno y desarrollar políticas progresistas con las otras fuerzas de izquierda.

Lista de candidatos del PSIB-PSOE al Ajuntament de Santa Maria del Camí

Pere Parets

Unidas Podemos

Un joven candidato procedente de las bases de Esquerra Unida.

Estudiante de Imagen para el diagnóstico. Entró en política de la mano de Esquerra Unida Illes Balears, donde se ha formado con políticos como Juanjo Martínez y Alberto Garzón.

Lista de candidatos de Unidas Podemos al Ajuntament de Santa Maria del Camí