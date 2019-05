El PP balear arropa a Leopoldo López para reclamar «libertad para Venezuela»

El PP de Baleares ha arropado este sábado al número 12 de la candidatura europea de su partido, Leopoldo López, padre del opositor venezolano del mismo nombre, y ha pedido el voto en los comicios al Parlamento de la UE para reclamar a través de él «libertad para Venezuela».

Así lo ha expresado la número 9 de la lista europea del PP, la mallorquina Rosa Estarás, antes de participar en un mitin en Palma en el que, junto a López y ella misma, ha intervenido el candidato popular a la presidencia del Govern balear, Biel Company.

Estarás ha subrayado que es importante que López «sea la voz de Venezuela en el Parlamento Europeo» para que la institución «haga de locomotora de la paz y los derechos humanos» en el país suramericano.

El padre del líder opositor, que se encuentra refugiado en calidad de «huésped» en la embajada española en Caracas, ha expresado su «alegría» por conocer en Mallorca a algunos de los 5.000 venezolanos radicados en la isla, pero se ha emocionado al aludir a la «tristeza» que le causa el éxodo de compatriotas.

«Ver que hemos llegado tan lejos buscando nuevos horizontes, porque no se consiguen medicinas, alimentos, (...) un futuro para los jóvenes» ha declarado compungido López, que ha tildado de «pandilla de ladrones» a los gobernantes chavistas de su país.

Visiblemente emocionado, López Gil afirmó ante los medios que «hoy el presidente legítimo, Juan Guaidó ha convocado al pueblo para manifestarse en las calles para respaldar a la única manifestación legítima del poder que es la Asamblea Nacional».

«Estar aquí, acompañado por los venezolanos de Baleares,que son más de 5.000 es algo impresionante. Me llena de alegría y tristeza de ver que hemos llegado tan lejos buscando nuevos horizontes precisamente porque no se consiguen medicinas, no se consiguen alimentos, no se consiguen el futuro que merecen los jóvenes en un país que es rico y en el que todo ha sido robado por un disfraz al que llaman el socialismo del siglo XX»”, sentenció el padre de Leopoldo López.

Biel Company ha considerado «impensable» que en un país de grandes recursos como Venezuela haya gente que pase hambre y padezca unos servicios sanitarios precarios. «Estamos a vuestro lado y no podemos entender cómo hay gente que pueda no estarlo», ha dicho a López.