España se tiñe de rojo. Los resultados de las elecciones generales sitúan al PSOE como vencedor de la jornada con 123 diputados, seguido del PP con 66, Ciudadanos, con 57, Unidas Podemos, con 35 y Vox, con 24.

El gran perdedor de la jornada es el Partido Popular, que ha sufrido un desplome histórico y ha perdido 71 escaños, más de la mitad de los 137 que tenía.

El partido naranja es, junto con el PSOE, el gran ganador de la jornada, ya que ha logrado escalar posiciones y situarse a poco más de un punto de dar el 'sorpasso' al PP.

Unidas Podemos se ha desinflado en estos comicios y ha caído a la cuarta posición. En las generales de 2016 sumaba 71 escaños con las confluencias de Cataluña, Galicia y Valencia.

Vox entra por primera vez en el Congreso de los Diputados, aunque no cumple las expectativas que le daban las encuestas y logra 24 escaños.

A continuación, ERC se ha garantizado 15 representantes gracias al 3,86 por ciento de los votos, Junts per Catalunya consigue siete escaños y el 1,8 %, el PNV, seis representantes (1,6 %), y EH-Bildu tiene cinco diputados con el 1 % de los sufragios.

Estos resultados contrastan con los de los anteriores comicios generales, en los que el PP ganó con 137 escaños (7.888.997 votos), seguido del PSOE, que obtuvo 5.416.612 votos y logró 85 escaños, Unidos Podemos con 71 (5.041.346 votos) y Ciudadanos con 32 (3.116.606 votos).

Pactos

El PSOE de Pedro Sánchez ha logrado 123 escaños en el Congreso de los Diputados, 38 más de los que logró en las elecciones de 2016, lo que ha supuesto superar también su propia marca de 2015 que fueron 90 escaños y los 110 escaños de Alfredo Pérez Rubalcaba de 2011. Esto ha sido posible por que los socialistas han logrado 1,9 millones de votos más que hace tres años, cerca de 7,36 millones en total.

No obstante, este resultado no es una de las mejores marcas del PSOE, sino que se sitúa en el nivel de lo que lograron los socialistas en las primeras elecciones de 1977 (118 diputados) y 1979 (121). De este modo Pedro Sánchez necesitará entablar pactos para gobernar y, por el momento, con el único partido que suma claramente es con Ciudadanos. Sin embargo el líder de la formación naranja anunció al inicio de la campaña que no le respaldaría para formar gobierno, lo mismo que dijo Sánchez durante los debates televisivos.

Si el inquilino de la Moncloa opta por pactar con Podemos, necesitaría de los independentistas catalanes para superar una eventual investidura ya que, junto con el partido de Pablo Iglesias, el PNV, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Coalición Canaria sumaría 175. Salvo que acepte los votos de los 4 escaños que ha logrado Bildu y que le ofreció Arnaldo Otegi durante la campaña electoral.

Derrota histórica

El buen resultado de Ciudadanos ha sido en gran medida a costa del Partido Popular, que ha sufrido una derrota histórica y se ha dejado en la jornada de este domingo 72 escaños, pasando de los 137 que cosechó Mariano Rajoy hace tres años a 65 diputados, después de que más de 3,6 millones de ciudadanos hayan dejado de votar a los populares.

Se trata de la peor marca registrada por los populares, ya que ni la Alianza Popular de Manuel Fraga obtuvo un resultado tan bajo en 1982 (107 escaños) y en 1986 (105 diputados). Cuando se produjo la refundación con José María Aznar y pasó a tener las siglas actuales, el PP consiguió 107 escaños. Habría que remontarse a los tiempos de la UCD para ver un descalabro similar.

La merma de votos que ha sufrido el Partido Popular también ha sido consecuencia de la irrupción de VOX, que tras conseguir 12 escaños en el Parlamento andaluz en diciembre pasado, va a entrar por primera vez en el Congreso de los Diputados, aunque lejos de las expectativas creadas en las semanas previas.