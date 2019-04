Casado promete activar el 155 en su primer Consejo de Ministros si gobierna

El candidato del PP a presidir el Gobierno, Pablo Casado, ha prometido este jueves que enviará el requerimiento previo del 155 al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el primer Consejo de Ministros, si gobierna tras la elecciones generales del 28 de abril.

«Activaremos el artículo 155 como nos habíamos comprometido», ha asegurado al clausurar un acto electoral en el Hotel Catalonia Plaza de Barcelona, ante unas 300 personas. Entre otros, lo acompañaban la cabeza de lista por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el líder popular catalán, Alejandro Fernández.

Casado a argumentado que actualmente se dan los motivos para volver a aplicar el 155 en Cataluña y ha justificado que estaría «prevaricando» si no lo hiciera al llegar a la Presidencia. «Si no lo aplicara yo estaría prevaricando como presidente. Si no garantizara vuestra libertad, vuestros derechos, vuestra seguridad en la calle, yo estaría siendo un pésimo presidente del Gobierno como es Pedro Sánchez. Por eso hay que sacarlo ya de la Moncloa», ha criticado.

El candidato del PP al Gobierno ha sostenido que el 155 se debe aplicar si una comunidad es desleal e incumple la ley, como cree que sucede en Cataluña, y ha defendido que aplicarlo no es una «medida optativa, sino una medida obligatoria para un Gobierno de la nación que simplemente ha jurado cumplir la ley».

Así, ha planteado que el 155 no supone una pérdida de la autonomía, sino la «recuperación de la autonomía y las libertades», y ha insistido en que el Gobierno debe hacer cumplir la Constitución.

En este sentido, ha recordado que en 1989 el presidente Felipe González envió el requerimiento previo del 155 al Gobierno canario, y ha considerado que ahora está justificado hacerlo en Cataluña: «¿Tenía más motivos para aplicar el 155 de los que va a tener un gobierno del PP la próxima semana?».

A su juicio, la ciudadanía no merece un presidente como Sánchez y ha vaticinado que el candidato socialista pactará con los partidos independentistas: «No podemos tolerar que un caballo de Troya como Sánchez, que oculta a ERC, JxCat, Bildu y a las CUP, entre una vez más a las puertas de lo que debe ser la casa de todos los españoles», ha declarado.

«No podemos permitir que ese caballo de Troya vuelva a tirar la puerta con una campaña electoral falaz para ocultar la realidad y para que una vez más quien esté en los mandos del Gobierno de España sean presidiarios como Junqueras, Jordi Sànchez, Otegi y Carlos Sastre», ha sentenciado.

Casado insta a concentrar el voto constitucionalista en torno al PP

Casado ha llamado a concentrar el voto constitucionalista en torno al PP, porque avisa de que «si se divide el voto se podrá fracturar España». En este sentido, ha afirmado que Sánchez continuará en el Gobierno si no se une el voto en el PP: «O unimos el voto en torno al PP o Pedro Sánchez tendrá más facilidades de seguir en el Gobierno».

«Lo que no consigamos aunar en torno al PP quedará dividido. Aquellos que quieren que gobierne el PP tienen que votar al PP. Aquellos que piensan que España está en una tesitura grave que piensen en quién confiarían su salud si tuvieran una dolencia muy grave: en un médico residente en prácticas o en el mejor equipo de cirujanos», ha subrayado.

El candidato del PP ha añadido que su partido será capaz de ponerse de acuerdo con otras formaciones para gobernar y echar al PSOE de la Moncloa, y ha confiado en que el domingo ganarán las elecciones: «Vamos a ganar las elecciones, vamos a gobernar España y rescataremos a Cataluña de los independentistas».