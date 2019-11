Vox niega la emergencia climática del «marxismo cultural»

Vox niega emergencia climática del «marxismo cultural» y considera que «somos víctimas de la gran estafa climática utilizada, una especie de nueva religión utilizada con pretensiones políticas».

No obstante, la formación liderada por Santiago Abascal quiere dejar claro que defienden políticas de protección medioambiental «reales y prácticas, tal como recoge nuestro programa electoral» para las elecciones del 10N.

En su opinión, «el origen antrópico del calentamiento global es una hipótesis no probada, deducida solo de algunos modelos climáticos, que son programas informáticos complejos, llamados Modelos de Circulación General. Por el contrario, destaca la existencia de una variabilidad climática natural que los modelos no pueden reproducir. Esta variabilidad natural explica una parte sustancial del calentamiento global observado desde 1850. La responsabilidad antrópica del cambio climático observada en el siglo pasado es, por lo tanto, exagerada injustificadamente y las predicciones catastróficas no son realistas».

Considera que esta «ecolocura en la que se han instalado todos los partidos políticos, excepto Vox, es una muestra más del marxismo cultural que va creando nuevas formas para acabar con el sistema de libre mercado capitalista, el sistema que más desarrollo y bienestar ha proporcionado a la Humanidad».

Vox sostiene que «es una ilusión pretender gobernar el clima» y asegura que «es el socialismo el que agita el catastrofismo y señala al capitalismo como causante del problema. El socialismo, el que siempre nos deja en la miseria cuando gobierna».

Además, añade que «causa vergüenza ajena la utilización de una pobre niña con problemas como Greta Thunberg, explotada y maltratada por sus padres, que están ganando mucho dinero a su costa. La han desescolarizado, la pasean y exponen en medio mundo y la obligan a escenificar sus histriónicas comparecencias. Quien ha robado la infancia a la pobre Greta son sus padres y todos sus palmeros. No he visto a nadie que la defienda de lo que le están haciendo, es una menor a merced de los intereses de los adultos».

A su modo de ver «hay que pedir a los gobiernos que adopten políticas de protección del medio ambiente compatibles con el conocimiento científico. En particular, es urgente combatir la contaminación donde ocurra».