El ‘errejonismo’ busca hacerse un hueco en Baleares

La encuesta del CIS no les otorga ninguno de los ocho diputados en liza, pero Más País vino a Baleares con la voluntad de encontrar su espacio y quedarse. Puede que el pronóstico de Tezanos acierte y que ahora su propuesta no funcione, pero los errejonistas quieren sentar las bases de un proyecto que, a su juicio, podría tener éxito. No en vano, recuerdan que el PSOE y Podemos, sus adversarios directos, se repartieron 5 de los 8 diputados mencionados el 28 de abril, de manera que hay caladeros en los que se puede pescar. Además, los sondeos indican que hay entre un 30 y un 40 por ciento de indecisos.

«Por eso hemos nacido, para poder llegar a esta gente y proponerles nuestra alternativa»

Como en el resto del Estado, la irrupción de Más País fue algo traumática en Balears. El PSOE, prietas las filas, hizo como si nada, pero sí hubo jaleo en Podemos.

La exdiputada miembro de Anticapitalistas, Laura Camargo, una de las fundadoras del partido morado en Baleares, lo denunció en Ultima Hora: parte de los actuales dirigentes de Podemos en Balears son errejonistas confesos y, en distinto grado, habrían participado en el desembarco de Más País en las Islas. La idea –denunciada por Camargo– era que, en el caso de que Podemos hiciera aguas, Más País les ofrecería la posibilidad de amparase en su bote salvavidas.

Otro contexto

Aunque de esto hace solo dos meses, el contexto anímico político ha variado notablemente desde entonces. A principios de octubre las encuestas apuntaban a un retroceso electoral de Pablo Iglesias, que no había sido capaz de alcanzar un acuerdo para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, y por el contrario Errejón –que en las autonómicas de mayo hizo mella al lograr 20 diputados en la Asamblea de Madrid– iba para arriba. Sin embargo, los últimos sondeos conceden solo unos pocos escaños al exfundador de Podemos.

Después de un encontronazo con la exregidora socialista Pepi González, Más País designó como cabeza de cartel para su lista al Congreso en Balears a Marisa Lucas, una joven ingeniera técnica en informática que había militado en Podemos pero que jamás había ostentado un cargo público. El número dos es Andreu Fullana, con experiencia en el mundo de la comunicación, y la número tres es Maria del Mar Muñoz, una arquitecta técnica con vinculaciones con el movimiento ecologista. Lucas ha comentado que no quedó contenta con Podemos, sobre todo después de las infructuosas negociaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para el Gobierno. «Luego apareció Más País y vi que era mi opción. Me siento reconocida en su línea política».

¿En qué consiste el errejonismo? Según Lucas, «es una manera de entender el territorio y los problemas de la gente, a los que situamos como nuestra principal prioridad». «Nos une la voluntad de justicia social y la defensa del territorio, no solo ecologista sino también frente al centralismo».

Buena parte de las propuestas de Más País son ecologistas y sociales. Por ejemplo, plantean restringir y gravar con nuevos impuestos los vuelos internos nacionales (esta medida no afecta a Balears) para favorecer el transporte con el AVE, o rebajar la jornada laboral de 40 a 32 horas semanales, a fin de que la mayoría de trabajadores solo tengan que acudir al trabajo 4 días a la semana.

Más País nació como un proyecto para estas elecciones, pero «tenemos la intención de continuar y ofrecer una alternativa para el futuro. El 10 de noviembre sabremos qué acogida tenemos en Balears».

Lista al Congreso

1. María Luisa Lucas

2. Andreu Fullana

3. Maria del Mar Muñoz

4. Francisco Cantallops

5. Julia Serra

6. Samuel Daza

7. Iratxe Cabrera

8. Lucas Gastón

Lista al Senado

1. Antoni Gutierrez