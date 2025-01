María Costa Roig (Eivissa, 1984) asumió el pasado mes de noviembre la presidencia de Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera. Un nombramiento que no estuvo exento de polémica, pues Palladium Hotel Group anunció que abandonada la patronal hotelera pitiusa. Costa afirma que «modernizará» la Fehif y para ello asegura contar con una junta directiva «cohesionada».

Asumió la presidencia de la patronal hotelera pitiusa en noviembre del año pasado. Cuénteme, ¿cómo dio el paso al frente para dirigir la patronal?

Ana Gordillo, nuestra anterior presidenta, estuvo al frente durante seis años y se consideró que era el momento del cambio. Ya mi anterior cargo fue el de presidenta de la Asociación de Vila, San José y San Juan. Miembros de la junta directiva y socios de todos los perfiles me pidieron que me presentara y la mayoría de los miembros de la junta me ha demostrado su apoyo.

Hubo revuelo con la salida de Palladium. ¿Qué supone para la Fehif la salida de esta cadena?

Palladium fue uno de los socios fundadores de la Fehif y su presencia y peso dentro de la federación eran importantes y muy valorados. A nivel económico supone una pérdida importante pero no insalvable. Aunque es totalmente legítima su marcha si no se está de acuerdo con la federación que les debe representar, es una lástima que se hayan marchado sin darme la oportunidad de poder contar con ellos para las diferentes propuestas que me planteo en esta nueva etapa. Por mi parte, pongo mi compromiso de trabajar para hacerlo lo mejor posible y la puerta estará abierta por si quieren volver a formar parte de esta patronal.

¿Vibra Hotels se mantiene dentro? ¿Qué relación mantiene con el señor Domenech?

Vibra forma parte de la junta y estamos muy contentos de que así sea y contar con su apoyo. Es un pilar importante de la federación y esperamos que lo siga siendo. Con el señor Domenech mantengo una buena relación, siempre por el bien común de los aspectos que nos conciernen a los asociados y trabajando conjuntamente.

¿Hay dos vertientes en la Fehif, continuista y rupturista?

Para mí, esta división entre ‘continuistas’ y ‘rupturistas’ es artificial. Hay que continuar en la línea que ha sido la federación desde su fundación y para lo que se creó desde sus estatutos, como son defender los intereses de los asociados y colaborar con una buena y correcta orientación de la promoción turística teniendo en cuenta su implicación y relación con la sociedad ibicenca, entre otros. Como en todo es necesario evolucionar y es cierto que los cambios deben llevar asociados una capacidad de crítica para mejorar aquellos aspectos que sean necesarios y así pienso hacerlo. Todos trabajamos juntos para mantener los valores de la Fehif y revisando como poder hacerlo mejor para lograr nuestros objetivos. La junta está muy cohesionada. Se está trabajando en iniciativas concretas en las que se requiere profesionalización de algunas funciones y otras pasan por potenciar los propios recursos que ofrece la federación.

Hábleme de su proyecto como presidenta de la patronal. ¿Qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa?

Además de representar a los asociados en temas que nos conciernen en la cuestión de turismo, una parte del proyecto que quiero desarrollar se basa en darle un impulso a la modernización y la renovación de algunos aspectos que ya están en marcha, como la creación de una página web más dinámica y un portal hotelero que permita una mejor interacción entre los socios y los recursos que ofrece la federación, proyectos comunes con otras patronales u organizaciones, mejorar la comunicación con los socios y con los medios o la creación de encuestas anuales para realizar estudios de mercado. Otra propuesta alineada con la modernización de la federación es la de reformar la sede, creando un espacio acogedor y nuevo.

¿Qué balance hace al frente de la patronal en estos primeros meses?

El balance ha sido muy positivo, ya que veo a una junta muy implicada, con muchas ganas de trabajar y unida a la hora de involucrarse en todos los aspectos que son importantes y que nos conciernen. Esto es muy necesario a la hora del diálogo y de la negociación en temas tan cruciales como son la lucha contra el alquiler turístico ilegal y su intrincación con la sociedad ibicenca, la próxima negociación del convenio a la que nos enfrentamos, la oposición a la ecotasa o el afrontamiento del debate vigente sobre el turismo, entre otros. Agradezco mucho el apoyo en los objetivos que se van marcando y las líneas a seguir durante los próximos meses.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta a nivel interno?

A nivel interno el reto es motivar y poner en valor a los miembros de la junta para crear y favorecer una participación máxima. Crear grupos de trabajo y comisiones de actuación donde se vayan desarrollando los objetivos propuestos y que la federación sea un espacio donde los socios puedan interactuar de una forma más plural, por ejemplo, a través de los recursos que ofreceremos desde la página web, entre otros.

¿Y a nivel externo?

A nivel externo se plantean retos que requerirán mucha implicación y trabajo, como son la negociación del convenio colectivo al que nos enfrentamos, la subida salarial y el recorte de jornada propuesto, el afrontamiento de la subida de la ecotasa en el caso de que se dé o la lucha contra el alojamiento turístico ilegal y su relación con el problema de la vivienda. Consideramos prioritario luchar contra la oferta ilegal y todos los problemas que conlleva en la isla, como son la odisea de encontrar trabajadores y la falta de vivienda digna de muchos residentes. Es urgente atajar este problema con sanciones duras y contundentes.

¿Qué opina del nuevo registro de viajeros? ¿Cree que les puede traer problemas o quejas con los clientes?

Creemos que obligar a realizar este nuevo registro de viajeros es una exageración. Aunque el Ministerio del Interior en el último comunicado ya ha anunciado que rebajará los datos a solicitar y que serán un máximo de 13 los que deberemos registrar en relación con los 11 que ya introducíamos, estamos pendientes de verlo escrito. Consideramos un problema de seguridad el que estemos obligados a almacenar datos sensibles de clientes durante tres años. Durante las primeras semanas de aplicación, algunos alojamientos reportaron problemas e incidencias, así como más gasto de recursos y de personal para su aplicación y problemas de comunicación con algunos clientes, que esperemos que se vayan solucionando. De todas formas, nosotros siempre nos acogeremos a la ley que esté vigente en todo momento.

El alquiler de pisos a turistas en Eivissa afecta a hoteleros, pero también a la sociedad en general. ¿Se está haciendo lo suficiente para combatirlo?

Es prioritario luchar contra la oferta ilegal y todos los problemas que conlleva en la isla, como son la odisea de encontrar trabajadores, la falta de vivienda digna de muchos residentes, el agravio que ocasiona a los alojamientos legales y la desventaja en la que nos encontramos respecto a ellos, obviamente sin pagar ningún tipo de impuesto ni mucho menos acogerse a la normativa que se nos exige al alojamiento legal, como el registro de viajeros, entre otros. Actualmente contamos con la incorporación de Enrique Gómez Bastida como director insular de la Oficina de la Lucha contra el Intrusismo y nos consta que está poniendo todo su empeño para atajarlo y buscar soluciones. Apoyamos su labor y aplaudimos que el Consell haya abierto 606 diligencias, procesado 91 expedientes sancionadores y retirado 62 anuncios. Por nuestra parte, vamos a colaborar el máximo posible para que se siga realizando este trabajo.

¿Qué opina de que el Govern quiera incrementar la ecotasa?

Nosotros siempre nos hemos posicionado en contra de un impuesto que está disfrazado de tasa porque no consideramos justo que los turistas tengan que pagar más impuestos cuando ya aportan por otras vías. En relación con la subida anunciada, nosotros no creemos que el planteamiento que proponen mejore el flujo turístico. Creo que hay otros factores que dependen de la mejora de los flujos turísticos, como son la frecuencia de vuelos en meses de temporada baja o la realización de eventos deportivos, entre otros.

¿Qué momento turístico diría que está viviendo Eivissa?

Eivissa está en un buen momento turístico. Somos un destino muy atractivo, pero debemos seguir trabajando para que así lo sea. Nuestra planta hotelera es una de las más modernas y actualizadas de España y los hoteleros estamos realizando muchos esfuerzos en reformar sus establecimientos y ofrecer servicios de calidad que estén a la altura del cliente que nos elige. Esto repercute en la experiencia que tienen los turistas que vienen a Eivissa, que junto a la oferta complementaria como el ocio, por ejemplo, hacen tan especial su estancia en la isla.

¿Cómo se cerró la temporada 2024?

La temporada ha ido bien o bastante bien. Ha habido una fluctuación de la demanda esta temporada en comparación con la temporada anterior debido a grandes eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Si lo comparamos con la temporada pasada, ha habido una ligera diferencia de un -0.14% en el resultado de ocupación en nuestras islas en comparación con el verano del 2023, que no consideramos relevante. Dentro de esta mínima variación a la temporada de 2023 podríamos decir que los extremos de la temporada (mayo, junio y octubre) han sido ligeramente mejores en las Pitiüses que el verano pasado y quizás la influencia de estos eventos deportivos se han notado más en los meses centrales del verano. Aunque como digo, mínimamente.

¿Eivissa ha conseguido desestacionalizar?

Sí, en las Pitiüses hay cabida para todos los perfiles de turistas. Veo muy positivo y especial que en Eivissa y Formentera puedan coexistir turistas que buscan diferentes objetivos e intereses vacacionales. Hay zonas turísticas muy diferentes entre sí y que todas ellas puedan darse en una misma isla hace que ofrezcamos opciones para todos los públicos y fuera de la temporada estival. Se están realizando grandes esfuerzos para alargar la temporada y ofrecer otro tipo de oferta y cada vez hay más turistas que descubren en Eivissa un lugar privilegiado para disfrutar de competiciones deportivas pioneras e internacionales. Hay aspectos que no dependen de nosotros pero que serían clave en la desestacionalización como el incremento de la frecuencia de los vuelos y destinos, así como fomentar la apertura de establecimientos durante más meses al año.

¿Se incrementarán los precios hoteleros de cara a esta temporada de 2025?

Los precios de los alojamientos se ajustan y se regulan con el principio de la oferta y la demanda. El hecho de que vengan más o menos turistas a las islas también influyen otros aspectos ajenos a nosotros como el incremento del precio de los vuelos o sus conexiones, entre otros. Sí que es cierto que el gran incremento de los costes que vivimos en nuestro día a día y, en concreto, los hoteleros puede verse reflejado en los posibles aumentos de precios que debamos aplicar para obtener beneficios. Costes en los contratos de los trabajadores o las inversiones que se realizan en reformas y en ofrecer servicios de calidad pueden hacer que, inevitablemente, necesitemos subir los precios para hacer frente a esta demanda.