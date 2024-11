El Laboratori de Litiasi Renal i Biomineralització de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha desarrollado LitoDiagnostic, una aplicación que ofrece un diagnóstico avanzado en litiasis renal y que se encuentra al servicio de los profesionales de la salud. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), a través de su departamento Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI), realiza las acciones que implican la transferencia de resultados.

Se trata de una herramienta que se ha desarrollado a partir de una base de datos completa que integra información publicada en revistas científicas y guías de práctica clínica para el manejo de litiasis renal, con el objetivo de ofrecer apoyo en el diagnóstico clínico a urólogos y otros profesionales de la salud. Félix Grases y Antònia Costa pertenecen al grupo de investigación de litiasis y cálculo renal y explican que «esta herramienta es la versión más reciente de un programa que hicimos hace 12 años para ordenador, pero era muy complicado de utilizar, por esto decidimos crear otra aplicación mucho más sencilla».

Félix Grases y Antònia Costa han creado LitoDiagnostic.

Para poder obtener un diagnóstico el médico tiene que introducir la información necesaria que el programa le pueda pedir, «la información que se pide es: el sexo del paciente, puesto que muchos parámetros dependen de esto, los componentes del cálculo renal o bien la composición urinaria. Aunque, si no tienes este cálculo la aplicación te da una orientación», detalla Costa. LitoDiagnostic hace una identificación precisa del tipo de cálculo renal, mediante el análisis de datos sobre la composición de cálculo renal se identifica de forma rápida y precisa el tipo de litiasis. «El diagnóstico de litiasis es muy complejo y necesita cierta rapidez porque el programa está diseñado pensando en que el paciente está delante con toda la información», aclara Grases. Costa añade «te da una orientación pero luego se deben conocer cuáles son los parámetros que se deben estudiar con mayor detalle, pero ya detecta el problema principal. De esta forma se ahorran costes y tiempo».

La aplicación se encuentra en el Biobanc de Càlculs Renals de la UIB. En enero la presentarán en un congreso de la Asociación Española de Urología para darla a conocer a sus asociados y para poder promocionarla. «Esta herramienta no es solo para Balears, sino que es para toda España y, probablemente, en un futuro queremos que se utilice en otros países», admite Grases. Ambos saben que es una herramienta nueva y que el personal sanitario se debe acostumbrar a utilizarlo, «este tipo de instrumentos hasta el momento no existían, por lo tanto la gente se tiene que acostumbrar a utilizarlos y esto a veces no es fácil. Aunque yo tengo la esperanza de que se utilice y sea una herramienta que realmente ayude, sobre todo al urólogo», explica Grases.