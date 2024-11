El ‘smash’ es el nombre de un golpe potente, atacante y descendente que se realiza cerca de la red con la intención de finalizar un punto en el pádel. También es el nombre que recibe el club que se encuentra en Platges de Muro, Smash Padel. Cristian Rodríguez y Dani Cioffi son los responsables del proyecto que empezaron en 2019. «Fue a raíz de uno de los chicos que trabaja con nosotros que me planteó formar parte de un proyecto de pádel. A mí me gustó mucho la idea, ya que siempre me había planteado construir unas pistas en este espacio», afirma Rodríguez que forma parte de la sociedad y es el director de deportes. Pero esta idea se vio interrumpida a causa del coronavirus, pero tiempo más tarde la retomaron.

De este modo, Rodríguez contactó con Jaume Horrach, CEO de Eix Hotels, ya que el terreno donde tenía pensado construir las pistas es propiedad de Eix Lagotel Holiday Resort. Así pues, a Horrach le gustó el proyecto que le presentó y llegaron a un acuerdo. Después Rodríguez hablo con Cioffi, socio y responsable de la expansión del negocio y de proyectos, ya que «el concepto era difícil. Me dijo que había conseguido el terreno y teníamos disponibilidad para construir seis pistas, un minigolf y una pista de fútbol». Al ver el proyecto, Cioffi vio que se podían hacer hasta 17 pistas de pádel, por lo que optaron dejar de lado el fútbol y el minigolf. Además, plantearon cubrir el 60% del espacio y construir diez pistas interiores y cuatro exteriores. Actualmente cuentan con diez pistas interiores y una exterior que es individual, pero tienen en proyecto construir el resto de pistas exteriores. Rodríguez y Cioffi cuentan con una sociedad, a partes iguales, que controla el 50% del club. El otro 50% es de un grupo inversor capitalista que ya cuenta con un club de pádel en el centro de Palma, por lo que «entienden este tipo de negocios, les presentamos la idea y les gustó», explica Rodríguez.

El concepto de la edificación y el techo fue un trabajo conjunto con Eix Lagotel Holiday Resort, puesto que el techo son un conjunto de placas solares que suministran energía a toda la instalación y la energía sobrante se utiliza en el hotel, «es un techo único en el mundo, precisamente por esta característica, es decir, la misma placa hace de techo y es completamente estanca y por ello no entra agua», aclara Rodríguez. El sistema, además, reduce cinco grados la temperatura interior e incluye un sistema evaporativo del aire. Rodríguez y Cioffi se alegran de la gran acogida que han tenido, «los turistas leen pádel y quieren probarlo, en julio y agosto tuvimos muchas reservas de extranjeros. Aunque nuestro público objetivo no es este, sino el residente», admite Cioffi. Ambos socios decidieron instalar las pistas de pádel en Platges de Muro puesto que no hay ningún otro club cerca que cumpla sus mismas condiciones. Las instalaciones que cuentan «son las mismas que ves en los partidos de los jugadores profesionales en la televisión, las del Premier Pádel, es decir, son unas pistas panorámicas en exclusividad en Mallorca», argumenta Cioffi. No obstante, el césped es de la marca Mondo, sinónimo de calidad. También disponen de una academia con Manu Martín, entrenador de jugadores profesionales de pádel, «nosotros nos hemos tenido que formar junto con él, porque para trabajar con él tenemos que formar parte de su academia y siempre llevamos una guía monitorizada por él, todo lo que hacemos es bajo su estudio», explica Rodríguez. Dentro de las instalaciones también cuentan con un restaurante en el que sirven todo tipo de comida, una sala de masajes con dos especialistas, una tienda con productos para el pádel. Cioffi concluye con que «nosotros ofrecemos a todo el público la misma experiencia».