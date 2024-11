«De la idea a la realidad: Lego como herramienta de emprendimiento» es el nombre del taller que se impartió el pasado viernes 25 de octubre en el aula multiusos del Edifici de Serveis Cientificotècnics i Instituts de Recerca de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y que forma parte de las jornadas «Els berenars del Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut» y del programa UIBEmprèn que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Cátedra Iemprèn financiada por ADR Balears.

El taller, impartido por David Torres, ofreció a los investigadores y doctorandos la posibilidad de llevar sus ideas más allá del laboratorio. De este modo, en el aula Design Lego de Emprendimiento los participantes aprendieron a convertir los proyectos en oportunidades de negocio utilizando el Business Model Canvas, que simplifica las cuatro grandes áreas de cualquier negocio como son: los clientes, la oferta, las infraestructuras y la viabilidad económica. Por otro lado, también se impartió la metodología Lego Serious Play, que facilita la comunicación durante las reuniones, además de los pensamientos y la construcción de ideas para la resolución de problemas en organizaciones. Torres explica que «el taller trataba de utilizar las dos metodologías que se usan en empresa. Una de ellas, es una metodología un poco gamificada, es decir, traslada una mecánica de los juegos al ámbito profesional con el objetivo de obtener mejores resultados. Esta es la metodología Lego Serious Play en que utilizamos piezas de Lego para establecer estrategias, analizar situaciones o tomar decisiones. La segunda es el modelo de negocio Canvas es una serie de bloques en las que se va analizando una idea de negocio».

Durante el transcurso del taller, que fue inminentemente práctico, los asistentes «se juntaron por grupos y cada uno de ellos propuso una idea de negocio en el equipo. Alguna de las propuestas estaban relacionadas con su campo de trabajo. Además, estaban conectadas con el Canvas y con la metodología de Lego Serious Play y ellos iban construyendo cada uno de los bloques», añade Torres.

No obstante, el objetivo principal del taller fue dar a conocer las dos herramientas, el consultor empresarial argumenta que «la intención era dar a conocer estas dos herramientas que, generalmente, muchas personas no conocen, por lo que quisimos explicar su funcionamiento. Pero lo más importante fue que ellos pudieran ver lo fácil que es poder analizar una idea mediante estos dos métodos».

Otro de los objetivos del taller fue promover el emprendimiento entre los asistentes, de este modo, Torres cree que «este taller pudo ayudar a los asistentes a explorar el campo del emprendimiento. Los resultados fueron muy positivos, sobre todo, de los grupos que tuvieron ideas relacionadas con su campo. Además les dimos una nueva perspectiva de cómo trabajar el emprendimiento. Fue bastante positivo y sobre todo el nivel de implicación de los asistentes fue muy bueno».