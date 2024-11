Las grandes expectativas que había a principio de año sobre cómo sería la temporada turística de este 2024 en Eivissa y Formentera se han ido moderando a medida que avanzaban las semanas. Aún así, se han conseguido, y en algunos sectores incluso se han sobrepasado, los espectaculares números del año pasado, lo que ya de por sí se considera un triunfo.

El análisis de datos refleja que entre enero y agosto de este año (último dato actualizado) llegaron a las Pitiüses un total de 2.755.921 turistas, un ligero 0,24% más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de Frontur. Centrándonos más en los meses principales de verano, de junio a agosto llegaron a Eivissa y Formentera 1.931.376 viajeros frente a los 1.928.318, prácticamente la misma cifra. En cuanto a la ocupación hotelera, de mayo a septiembre se ha registrado un 84,03% de ocupación frente al 84,61% conseguido en el mismo periodo del año pasado. A falta de conocer los datos del último mes oficial de temporada turística, por el momento los números están prácticamente igualados a los del año pasado, si bien es cierto que hay factores que han influido en el devenir de la temporada y que han despertado las alarmas, como la reducción de la estancia media o bien la celebración de varios eventos deportivos durante el verano.

«Ha sido una temporada buena, pero diferente. Veníamos de dos temporadas con ‘efecto postcovid’ y era difícil superarlas. Este año ha habido momentos de la temporada muy buenos, con ocupaciones muy altas. Pero también ha habido momentos valle muy marcados que aún estamos analizando a qué son debidos», explica Juan Miguel Costa, director insular de Turismo de Eivissa, quien precisa que esto valles marcados se dieron sobre todo en el mes de julio, que fue «raro». «Es el primer mes central de la temporada y suele tener ocupaciones altas todo el mes y este año ha sido de jueves a domingo y el resto de la semana, no. En agosto no pasó eso; fue un mes más uniforme y más parecido a lo que vivimos el año pasado. En cuanto a septiembre, quizá tampoco haya sido como se esperaba», precisa.

Esta misma opinión es compartida por José Antonio Roselló, vicepresidente de la CAEB en las Pitiüses, quien en líneas generales señala que esta temporada turística «ha sido buena, pues en conjunto ha venido a repetir los resultados de la temporada pasada, que de por si fue una gran temporada. No obstante, ha habido, en algunos casos algunos retrocesos, pero en conjunto se puede considerar muy satisfactoria desde una perspectiva de negocio. Esto no es óbice para añadir que las empresas han debido hacer una permanente gestión de mercado, pues las cosas no caen del cielo gratuitamente». Roselló admite que quizá las expectativas de crecimiento iniciales «fueron bastante fantasiosas», por lo que, a medida que avanzaba la temporada, «hubo que bajar las expectativas.

Este mes de octubre sigue habiendo turistas en Eivissa.

Ahora bien, dicho esto, la reconfiguración de expectativas se ha hecho en el marco de una actividad robusta. El hecho mismo de igualar la anterior temporada ya es un éxito», pues se consiguieron unos números muy buenos en 2023. Para ser más precisos, Roselló apunta que esta temporada 2024 ha sido «normal y atípica, en el sentido de que bien se puede aplicar aquello de que no es oro todo lo que reluce». «Se ha tenido que ser muy riguroso con la gestión porque los resultados no han venido solos. Hablo desde una perspectiva de facturación, pues por otra parte, el sector hotelero, al igual que la oferta complementaria, tiene que trabajar en un contexto de costes altos». En el caso de Formentera, la patronal hotelera ha sido clara en afirmar que la temporada para la pitiusa sur ha sido «rara y atípica», con estancias hoteleras cada vez más cortas e, igual que en el caso de Eivissa, con demanda alta los fines de semana y establecimientos casi vacíos entre semana.

LOS PRECIOS. Precisamente, uno de los factores a analizar en la presente temporada son los precios. «Llevamos desde el 2021 con subidas de precios. Soy de los que piensa que al final la oferta y la demanda acaba regulando el mercado; si hay mucha demanda, la oferta sube los precios, pero no creo que sea sostenible durante muchos años y este año ha empezado a flaquear. De cara a 2025, ya veremos porque hay derivadas a nivel internacional, como la recesión de Alemania o varios conflictos bélicos, a tener en cuenta», expresa el director insular de Turismo de Eivissa.

Por su parte, el vicepresidente de la CAEB en las Pitiüses afirma que «la oferta y la demanda no es una mera teoría sino una realidad bien tangible y cada empresa debe saber acoplarse a sus circunstancias particulares, a su mercado. Desde una posición general, no es bueno que Eivissa adquiera la condición de destino caro. Pero tampoco de precios ‘tirados’», afirma y precisa que «actualmente Eivissa y Formentera tienden a ser un destino ‘no barato’, pero sobre todo debemos vigilar, más que el nivel general de precios, la llamada relación calidad-precio. El mercado pone a todo el mundo en su sitio. No soy nadie para decir que las islas son excesivamente caras o no. Pero sí que quiero lanzar el mensaje de que cada cual actúe lo más seriamente posible según sus circunstancias».

OCIO NOCTURNO. Uno de los sectores más potentes en cuanto a los precios ha sido el ocio nocturno, que ha vivido una «maravillosa» temporada 2024. «Para nosotros, ha sido una temporada muy buena. Por lo que comentan los socios de Ocio de Ibiza, estamos prácticamente igual que el año pasado; hay alguno que quizá un 1% o un 2% por debajo, pero es que aunque hubiéramos estado un 5% por debajo del año pasado ya sería increíble. Hemos conseguido números este año incluso mejores de los que esperábamos», explica José Luis Benítez, presidente de la patronal Ocio de Ibiza, que aglutina a los principales establecimientos de ocio de Eivissa.

La marca ‘Ibiza’ sigue gozando de una excelente salud a nivel internacional.

Benítez tiene claro que el de la mayor de las Pitiüses es el mejor ocio del mundo y, por tanto, hay que mantener su calidad. «En ningún sitio del mundo puedes ver a los 10 mejores DJ del mundo en una semana. Somos un sector muy profesional. El fútbol es caro, el teatro es caro, los restaurantes de primer nivel son caros y el ocio de primer nivel es caro, pero la gente viene porque sabe que hay calidad. No obligamos a nadie a pagar. Pienso que es mejor tener precios elevados que tener precios muy baratos porque si tuviéramos precios muy baratos tendríamos muchos más problemas de los que hay y ahora mismo apenas hay problemas. Esto demuestra la profesionalidad del sector; pocos lugares hay en el mundo que tengan un sector de ocio con tan buena salud como Eivissa. Ahora, la gente llega y si ha pagado una determinada cantidad de dinero no quiere que el personal de seguridad lo eche y se quede sin la fiesta, se comporta, lo pasa bien y disfruta viendo a sus DJ favoritos».

REFLEXIÓN. La principal fortaleza que tiene el destino turístico Eivissa es «su potencial como marca. Seguimos a la vanguardia del turismo y la gente sigue queriendo venir a la isla a pasar sus vacaciones», expresa el director insular de Turismo. «Es una realidad que debemos cuidar con especial esmero. Es el resultado de un trabajo de muchos años, de la renovación y de la vocación de calidad, aparte la magia innata que de por sí tienen las dos islas», añade José Antonio Roselló.

«Hemos vivido una pandemia y la gente se ha dado cuenta de que hay que vivir y disfrutar más y somos un sector muy profesional en este sentido», precisa el presidente de Ocio de Ibiza. Si bien la marca Eivissa goza de una excelente salud e imagen a nivel internacional, hay que tener cuidado. «Hay un ‘peligro real de debilidades’ en cuanto a provocar que la imagen de la isla se resienta por bajar la guardia en los temas de atención, precios, calidad, falta de regulación normativa o de infraestructuras adaptadas a la realidad. Afortunadamente, a día de hoy, en general, tanto las autoridades insulares como de los Ayuntamientos son muy conscientes de lo que se traen entre manos. Y por descontado, las empresas también están en la misma dinámica de mejora permanente», precisa Roselló, quien añade el papel vital de los sindicatos en un «estado de cooperación mutua entre la parte empresarial, los sindicatos y las autoridades insulares y municipales».

También hay que tener en cuenta el daño que hace el intrusismo en todas sus variables a la marca Eivissa «ya sea en chárter, en taxis pirata o en pisos que se alquilan a turistas; esto nos hace daño», precisa Costa. En relación a los pisos que se alquilan a turistas, el presidente de Ocio de Ibiza recuerda que la falta de vivienda asequible en Eivissa es un problema generalizado que afecta a los trabajadores, «que son el principal activo de cualquier empresa», según concluye.