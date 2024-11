La Mesa para el Pacto Social y Política por la Sostenibilidad fue el eje central de debate de la mesa redonda convocada por El Económico. El sector turístico ha acogido con esperanza y algún pequeño recelo la Mesa. La temporada turística ha sido «buena», tal y como aseguran todos los actores del sector.

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España; Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports; Maria Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca; Xavier Pastor, ecologista; Rosa Nordfeldt, directora de sostenibilidad de Air Europa; Ramón Juan, director comercial de Empresas de CaixaBank en Balears; Margalida Ramis, CEO de Grupotel; Pedro Matutes, CEO de Sirenis Hotels; José Bosch, presidente de Restauració CAEB Menorca; y Antoni Barceló, presidente de Habtur, dialogaron e intercambiaron opiniones durante más de dos horas. Hubo dos grandes consensos: la temporada ha sido buena y la Mesa para el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad es una buena iniciativa.

El conseller Jaume Bauzà valora muy positivamente la temporada, pero explica que la oferta complementaria «ha sufrido un poco» en algunas zonas. «Nuestra valoración de la temporada turística es buena. La planta hotelera y las viviendas vacacionales han tenido una gran campaña, con importantes incrementos durante los meses de invierno y más moderados el resto del año. Nos llega también que, en según qué zonas, la oferta complementaria ha sufrido un poco. Pensamos que el 2025 será muy parecido a este año y al anterior. La tendencia es buena», sentencia Bauzá.

Maria Frontera, Paula Serra, Jaume Bauzá y Ramón Juan, en los momentos previos al inicio del panel de debate, que se prolongó durante más de dos horas.

Ramón Juan, de CaixaBank, explica que Balears crecerá más que España y que el país lo hará por encima de Europa. «Los datos que maneja CaixaBank Reserch son muy buenos. España lidera el crecimiento en Europa y Balears, gracias al turismo, lidera el crecimiento en España. Los datos de gasto con tarjetas son también muy buenos. De esta manera, el panorama económico es muy positivo. Para 2025 esperamos también un moderado crecimiento. Existen ahora cuestiones positivas como el descenso en los tipos de interés. Además, la inflación está más controlada por lo que aumenta la capacidad para invertir. El sector privado ha reducido mucho el nivel de deuda, especialmente en comparación con Alemania o Francia. Eso, unido a las bajadas de tipos, nos hace pensar que en 2025 habrá más demanda de crédito y, por tanto, más inversiones», indica.

Pedro Matutes valora de forma muy positiva el avance hacia la desestacionalización ligado sustancialmente a eventos deportivos y explica que la temporada ha sido buena, con una ocupación similar a la registrada el año anterior. «Hay una cierta tendencia a la desestacionalización, ligada especialmente a acontecimientos deportivos. En términos de ocupación, la temporada ha sido muy similar a la anterior, aunque es cierto que la estancia media se reduce con lo que se generan unos dientes de sierra en los que, durante parte de la semana, la ocupación es baja y durante los fines de semana es muy alta. Eso supone, que para tener la misma ocupación hotelera has de tener más movimiento en el aeropuerto. Pensamos que el crecimiento de precios, que ha sido muy importante en los últimos años, está llegando a su límite. El turismo familiar es un punto de preocupación, puesto que está experimentando un retroceso. Respeto a 2025, las previsiones son buenas, aunque estamos pendientes de los fenómenos geopolíticos que puedan desatarse», explica.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca pone también el énfasis en la desestacionalización. «el 2024 ha sido un gran año en todas las zonas. Estamos experimentando una cierta desestacionalización, que en Mallorca se notó con especial virulencia en los primeros meses del año. Hemos visto como se han producido incrementos importantes durante los primeros meses del año, que han sido leves en temporada alta, y que ahora en octubre tienen de nuevo gran fuerza. Las empresas han invertido mucho en los últimos años en transición energética, en circularidad. Hay un cambio de hábitos y ahora salimos más veces, pero menos días. Para 2025, el pronóstico es que la temporada será similar a la de este año, aunque estamos siempre pendiente de los fenómenos geopolíticos que puedan producirse», indica.

José Bosch, presidente de Restauració CAEB Menorca, explica que la temporada ha sido buena, pese a que julio y agosto «han fallado un poco». «En Menorca comenzamos la temporada con excesivas expectativas. Quizás, abrimos antes de lo debido. Julio y agosto fallaron un poco, pero se ha visto compensado con el buen final de temporada. En Menorca, los márgenes son muy bajos. En resumen, y pese a todo, ha sido una buena temporada. Para 2025 no esperamos grandes cambios. Las previsiones de facturación no son malas, pero nos preocupa la rentabilidad», asegura.

El presidente de Habtur, Antoni Barceló, explica que tras un inicio más flojo, la temporada se ha arreglado. «En el sector del alquiler vacacional fue un poco más flojo que la temporada anterior hasta mediados de julio, especialmente durante junio y la primera semana de julio. En todo caso, se ha compensado con un octubre que nunca habíamos tenido y, además, las previsiones para noviembre son excepcionales. En octubre, cerraremos con unos números por encima del 80% y en noviembre muchas viviendas que tenían pensado cerrar no lo harán. Para el 2025, tenemos mucha anticipación de reservas, pero es difícil saber si es bueno o malo. En muchas oportunidades es por miedo a subidas de precios o de los billetes de avión», señala.

El ecologista Xavier Pastor pone en valor que al contrario que en años anteriores no hay llantos ni quejas en el sector turístico. «Algo ha cambiado respecto a años anteriores. En esta oportunidad no hay llantos ni quejas. Aparentemente, las cosas iban bien, pero los representantes del sector se quejaban. Hoy es diferente», indica Pastor, aunque Matutes provoca la risa generalizada con un contundente «danos tiempo». Pastor agradece que la saturación y el decrecimiento ya no sean un tema de los ecologistas y se hayan convertido en «objeto de debate».

De izquierda a derecha, Aina Ambrosio, periodista de El Económico; Margalida Ramis, CEO de Grupotel; Pep Verger, director de El Económico; Xavier Pastor, ecologista; Antoni Barceló, presidente de Habtur; José Bosch, presidente de Restauració CAEB Menorca; Maria Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca; Pedro Matutes, CEO de Sirenis; Ramón Juan, director de Empresas de CaixaBank en Balears; Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports; Rosa Nordfeldt, directora de sostenibilidad de Air Europa; Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, y Paula Serra, directora de Medios Audiovisuales del Grup Serra y editora de El Económico.

Margalida Ramis, CEO de Grupotel, explica que la temporada media y baja han mejorado. «Ha sido una temporada en términos generales muy positiva. Destacaría que las mejoras que ha habido se han producido en la temporada media y baja. Desde febrero, todo ha ido mejor. Ha habido incrementos de precios, pero en algunos lugares, como Eivissa y Menorca, ha bajado levemente la ocupación. Para el 2025, no vemos ningún aspecto negativo, más allá de que nosotros nos pongamos a lanzar mensajes diciendo que no queremos que venga la gente. Dicen que suben esto -se refiere a la ecotasa- para luchar contra la masificación. En fin...», argumenta.

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, pone en valor el trabajo realizado por la administración durante la pandemia. «El sector privado ha realizado un excelente trabajo tras la pandemia, pero creo que también hemos de poner en valor todas las medidas de acompañamiento que hizo la administración pública. Ha subido el número de visitantes, pero ha subido más el gasto turístico, especialmente en Balears. Ha de destacarse también que ha mejorado la calidad del empleo turístico. La temporalidad ha descendido de forma significativa. En todo caso, es cierto que el residente tiene en muchas ocasiones una percepción negativa, puesto que considera que hay diferentes situaciones que están perjudicando su vida. Es muy complicado saber dónde está el límite de los beneficios del turismo y las externalidades negativas. En Balears, hay un consenso social para regular el turismo», asegura Sánchez, que acto seguido pone en valor el trabajo del pacto durante los últimos ocho años.

Rosa Nordfeldt, directora de sostenibilidad de Air Europa, explica que en 2024 ha mejorado la ocupación y que ha sido un gran año, aunque matiza que «las previsiones apuntan a que 2025 será mejor». «El año 2024 ha sido muy bueno para Air Europa . La ocupación ha aumentado hasta el 84%. Las previsiones para el año que viene son aún mejores. Además, llegan más aviones de larga distancia. Iniciamos el cambio de la flota de media y corta distancia. Los aviones Max tienen un 20% menos de consumo por lo que bajaremos sustancialmente las emisiones atmosféricas. La implementación supone grandes cambios, pero estamos satisfechos, puesto que esperamos llegar al 2030 habiendo rebajado un 30% las emisiones respecto a 2015. Intentaremos llegar al famoso Net Zero en 2050», afirma.

La Mesa para el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad ha levantado grandes expectativas en el sector turístico. Bauzà agradece la participación y destaca que puedan trabajar conjuntamente diferentes actores del sector. «Debemos agradecer las aportaciones de los diferentes actores que toman parte en este proceso participativo. Hay un cierto consenso en considerar que la sociedad no saca el provecho adecuado de la actividad turística. Es importante que se sienten juntos la Federación Hotelera o la patronal del alquiler turístico, junto a los sindicatos o los ecologistas. Es posible encontrar puntos de encuentro que nos ayuden a poner las luces largas, que van mucho más allá de una subida de la ecotasa o de medidas a corto plazo. Es necesario abordar, y este es el motivo de este Pacto, la transición hacia un modelo en el que nos sintamos todos cómodos», señala.

El conseller Jaume Bauzà explicó que las diferentes mesas que se han formado no deben dificultar la gestión diaria del Govern.

Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, destaca el amplio compromiso que genera la sostenibilidad y pone en valor el trabajo realizado en el Consejo Español de Turismo (Conestur). «Hay un consenso general entre las comunidades autónomas, las entidades locales y el sector privado en favor de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. En Conestur todos nos comprometimos a caminar hacia un turismo más sostenible, más responsable. Hemos de poner las personas en el centro. Tiene que haber un marco regulatorio que beneficie al sector. Hay financiación para crear proyectos que contribuyan a diversificar el modelo económico, para mejorar la gestión de los residuos, del agua… Hemos de aprovechar que hay un consenso mundial para conseguir transformaciones», indica.

Bosch explica que las mesas son una gran idea, pero que deberían territorializarse. «Las particularidades de cada isla son numerosas y de importancia», asegura y Barceló matiza que «dentro de Mallorca mismo, hay problemáticas diferentes». Ramis espera de la Mesa «un análisis riguroso y que nadie acuda a las reuniones con las conclusiones ya elaboradas. «Espero un análisis riguroso y un poco de paciencia. No me gusta nada que haya gente que acude a las reuniones con las conclusiones. Vamos allí a participar en un análisis profundo y riguroso de las posibles soluciones», indica.

La realidad es que el Govern ya ha anunciado su intención de incrementar el ITS, mientras que el Consell de Mallorca explicó la semana pasada que abogaba por limitar el número de vehículos en la isla. «La finalidad de las mesas no es a corto plazo, sino a largo, va más allá de las actuaciones que se adopten ahora», señala y Sánchez interroga al conseller sobre si «¿las medidas a corto plazo pasan por las Mesa también?».

Bauzà se explica y asegura que «las mesas no han de dificultar la gestión diaria del Govern». «Apostamos por la participación de todos. Seguramente, a la hora del pacto, los habrá que no sientan sus demandas satisfechas, pero el talante es que todo el mundo pueda aportar», señala.

Frontera tiene claro que «las mesas son una buena idea». «Al mismo tiempo que se celebran las mesas se han de ir gestionando. En Balears tenemos un problema de no anticipar, no planificar y no gestionar. El tema de la vivienda es un drama. Es un problema estructural. Además, necesitamos mejorar la productividad. Queremos estar más cerca de la comunidad local. Hacen falta normativas fiables y posibles. Hay que ser rigurosos. Y contar con datos actualizados. Hemos de hablar desde la tecnología. Yo pediría a los encargados de cada una de las mesas que sean capaces de apoyarse en la tecnología y acompañarse de datos fiables. En todo caso, creo en las mesas. Pienso que tiene que haber acciones a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, pueden hacerse cosas. El Govern ha anunciado 250 millones de euros de inversión en el ciclo del agua, pero tenemos que verlo. Durante ocho años, el ciclo del agua no fue importante. Insistimos durante mucho tiempo en que incluyeran el ciclo del agua en el ITS, pero no hubo manera. Estaríamos hablando de otra situación. Y también debemos hablar de movilidad. Es una cuestión muy importante. El Govern ha anunciado un refuerzo del transporte público. Necesitamos más líneas directas de las zonas turísticas con el aeropuerto. Tenemos una movilidad obsoleta. Necesitamos una apuesta valiente. Tenemos un problema con las viviendas plurifamiliares o la legalización de viviendas en suelo rústico… Que les dejes la licencia de vivienda vacacional turística cuando es ilegal es un doble regalo. No es una forma coherente de intentar encontrar un equilibrio en nuestro territorio entre residentes y visitantes. La oferta plurifamiliar vacacional ilegal es brutal. No puede ser», asegura.

Pastor se mostró, solo en parte, de acuerdo con el mensaje de Frontera y no tuvo reparos en alabar a la presidenta Prohens. «Suscribo buena parte de lo ha dicho Maria Frontera. La presidenta Prohens ha sido muy inteligente, muy hábil y muy oportuna al convocar la Mesa. Además, contra todo pronóstico por mi parte. Reconocer el problema es un gran paso adelante. La presidenta no ha sido negacionista respecto al problema», afirma. Matutes se muestra esperanzado en el trabajo de la Mesa, aunque alerta de posibles dificultades. «Espero una aproximación seria a los problemas, lo más desapasionada posible. Y espero que salgan unas políticas a largo plazo que sean lo más consensuadas posibles. Escuchas frases del estilo ‘la transformación del sector turístico cambiará las cosas’, o hablar de ‘cambiar el modelo’ o ‘cambiar la sociedad’ no ayuda. Puedo decir que no será así. La gran problemática que tenemos hoy es fruto de cómo hemos gestionado las islas durante mucho tiempo. Este tipo de instrumentos se convierten en demasiadas ocasiones en un pim, pam, pum contra el turismo y contra el turista. En ocasiones, hacemos responsable al turista de que no hemos sido capaces de hacer las depuradoras, o de no contar con una red de transporte pública, o de no disponer de unas infraestructuras adecuadas. Está muy bien escuchar, pero de lo que se trata es de adoptar una serie de medidas, que algunas han de ser, necesariamente, valientes si queremos solventar problemas de saturación. La oferta legal no puede crecer de forma indefinida y la ilegal debe cerrarse. Es gran parte de la solución. El Govern debe gobernar. Si pensamos que presionando al mundo turístico con cuestiones como el aumento de la ecotasa arreglamos algo estamos equivocados», señala y recuerda que solo un incremento muy elevado, que no se dará, podría provocar que llegaran menos turistas. «Si no hay incrementos muy elevados, que no creo que sea el caso, no servirá para regular el número de turistas. Se ha trasladado su debate a la utilización de los fondos, más que al impuesto en sí», acaba explicando.

Rosario Sánchez, como no podía ser de otra manera, pone en valor el trabajo realizado por el Pacte de Progrés los ocho años anteriores. «Destinamos mucho tiempo en buscar financiación y en planificar», explica Sánchez, que recuerda que la depuradora de Palma está en funcionamiento, que el tranvía contaba con financiación del Estado o que el tren de Llevant contaba con el dinero del Impuesto de Turismo Sostenible. «En Balears contamos con 130 millones anuales del Impuesto de Turismo Sostenible y 130 millones anuales del factor de insularidad para infraestructuras. Son 260 millones de euros anuales», asegura la secretaria de Estado de Turismo. Margalida Ramis reclama que los partidos políticos reclamen consenso tanto en la oposición como en el Govern. «Se debe saber cuáles son las cosas más importantes, no solo en turismo, sino en infraestructuras, en educación...», sentencia.

El panel de debate se prolongó durante más de dos horas. La cordialidad y el buen humor fueron la nota dominante en todo momento.

Antoni Barceló pone el acento en la mala financiación de las islas y Ramis insiste en preguntarse a qué se ha destinado el dinero del ITS desde que entró en vigor. La CEO de Grupotel denuncia los graves problemas de infraestructuras obsoletas que padece Mallorca y recuerda la ingente cantidad de agua que se pierden en las canalizaciones municipales». Jaume Bauzá explica que lo importante del ITS no es lo que se recauda sino a qué se destina. «Lo importante de la ITS no es lo que se incrementa, sino lo que se gasta», afirma y recuerda que el Govern ha hecho una apuesta clara por el ciclo del agua.

Ramis se muestra convencida de que el incremento del ITS no servirá para luchar contra la masificación. «Me ha parecido peor la segunda parte del anuncio. Aseguras que aumentas el impuesto para luchar contra la masificación. Estás diciendo que la gente mejor que no venga», indica. Pedro Matutes resta importancia al Impuesto de Turismo Sostenible y asegura que no debe convertirse en el centro del debate. «No se puede enviar un mensaje a los turistas de ‘no os queremos’. Es un error centrar el debate en un tema de este tipo. Yo no creo que la ecotasa fuera efectiva para una disminución de flujos, puesto que debería incrementarse una barbaridad. Los flujos deben reducirse atacando la oferta ilegal. ¿Cuántos visitantes pernoctan en un alojamiento ilegal? Hemos de atacar a la oferta ilegal y, aunque no se consiga acabar con toda, es imprescindible rebajarla considerablemente», afirma.

Sánchez destaca que el Partido Popular defienda ahora el Impuesto de Turismo Sostenible y recuerda que sus fondos han de servir para compensar las externalidades negativas del turismo. «El hecho de que el Partido Popular defienda el impuesto de las estadas turísticas es una evolución positiva. El ITS no sirve para modular los flujos, sino para lo que sirve es para compensar la huella del turismo», manifiesta. Pastor, por su parte, cuestiona que se destina el Impuesto de Turismo Sostenible a cuestiones como el ciclo del agua o la construcción de vivienda. «Ya debería figurar en los presupuestos ordinarios».

Ramis, llegados a este punto, recuerda que existe en canon de saneamiento. «Desde 1991 existe el canon de saneamiento, que al menos en teoría debería dedicarse al ciclo del agua. Es un impuesto finalista», asegura la hotelera. La directora de sostenibilidad de Air Europa explicó que desde la compañía se está trabajando para reducir la huella de carbono. «Trabajamos en tres direcciones. En primer lugar, la tecnológica: con los cambios de los aviones de larga distancia al dreamliner que además de menos ruido también tiene menores emisiones de CO2. El año que viene empezamos a cambiar la flota de 737 por los aviones de también de última generación, que como los de la larga distancia, consumen y por lo tanto, emiten un 20% menos. En segundo lugar, la operativa, estamos implementando procedimientos de mejora de la eficiencia del vuelo. Finalmente, la utilización del SAF o Combustible de Aviación Sostenible: a partir del año que viene en los vuelos de la unión europea, los suministradores pondrán un 2% de SAF a disposición de las compañías aéreas. Lo importante de este tipo de combustible es que en ciclo de vida, tiene unas emisiones un 70% menores que el combustible de aviación tradicional. De cara a la aviación del futuro, se está investigando en aviones con pila de hidrógeno, que son de reducidas dimensiones, aunque siempre he pensado que para los vuelos interislas serán ideales. Creo que pueden ser una realidad dentro de diez años en la aviación en general», acaba señalando.

Finalmente, Ramón Juan explicó que no ve grandes peligros en las economías alemana y británica en el corto plazo. De hecho, explicó que, en todo caso, el peligro puede llegar por un incremento del petróleo si se extiende el conflicto en Oriente Medio. El director de Empresas de CaixaBank puso el énfasis en que sí supone un peligro el cambio climático, puesto que puede suponer un sustancial incremento de las temperaturas.