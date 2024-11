Antònia Manresa Adrover, CEO de Inturotel Hotels, tiene claro que la isla no puede soportar tantos vehículos e insinúa que debería fijarse una tasa para los coches de alquiler. «Claramente la isla no puede soportar la cantidad de vehículos que circulan por nuestras carreteras en temporada turística. Tal vez se debería instaurar una tasa (similar a la Ecotasa para el alojamiento) para los coches de alquiler. Necesitamos una apuesta clara por el transporte público por carretera, aumentando la inversión en buses y ampliación de horarios y trayectos. Pero también en la ampliación de la red ferroviaria (inexistente para la mitad de la isla) y descongestionar así nuestras carreteras. Debe apostarse mucho más fuertemente por el transporte público para que sea una opción real para trasladarse desde el aeropuerto a las zonas turísticas y desde éstas al resto de la isla. No es lógico que alquilar un coche un día sea mucho más barato que un trayecto en taxi desde el aeropuerto a la zona norte o este de la isla. Aprovechamos para denunciar la saturación del mar en nuestras costas, especialmente el sureste y sur de la isla (de Portocristo a Sa Ràpita) por la gran proliferación de embarcaciones de alquiler estos tres últimos años. La impresión que se llevan muchos turistas es que ya no es la de la isla de la calma. Debemos reflexionar para no morir de éxito», explica.

Manresa cataloga la temporada de récord y augura un buen 2025. «Ha sido una temporada muy buena. Empezamos con las dudas de si podría igualar a la del 2023 por las subidas de precio que teníamos, pero una vez llegadas las ventas pico de enero, todo apuntaba a que sería una temporada de récord. Y así ha sido. En términos de ocupación ha sido muy similar al 2023 alcanzando una ocupación media por encima del 92%. Pero ha sido mucho más rentable porque hemos conseguido aumentar nuestro ADR por encima del 15%. Continuar en esta línea en 2025 será todo un reto, pues nuestras ocupaciones son muy altas y la subida de precio vuelve a ser importante, en línea con las mejoras e inversiones previstas para este invierno», señala. Respecto a los cruceros, Manresa es muy crítica. «Pensamos que los cruceros nos aportan más problemas que beneficios. Son un negocio insostenible, desregulado, contaminante, muchos de ellos no pagan impuestos al estar matriculados en paraísos fiscales y ello hace que en muchos casos sus trabajadores sean explotados, con jornadas eternas y sin los derechos que les ampararían en tierra. Entendemos que son una competencia desleal al sector de alojamiento que al contrario que ellos están muy regulados, inspeccionados…», afirma.