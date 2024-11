Javier Blanco, director general de Be Live Hotels, explica que deben buscarse soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. «Lo que se debe hacer es buscar soluciones reales. La falta de estructuras e inversiones es un problema grave. El turista quiere ir dónde se siente querido», asegura.

Blanco define la temporada como «atípica» y explica que sería una gran noticia continuar en la misma línea. «Ha sido una temporada atípica, marcada por la climatología, que no acompañó durante el primer semestre del año, pero se logró remontar a partir de julio hasta conseguir una temporada normalizada en precios y ocupaciones», indica y continúan explicando que «sería excelente continuar en la misma línea de ocupación, pero es necesario que las infraestructuras de destino se actualicen y se invierta en las mismas, de forma que el cliente siga apreciando el producto y el destino», afirma.

Respecto a si el incremento de la productividad es el reto pendiente de Balears, Blanco lo niega con seguridad. «El reto pendiente es adecuar las infraestructuras y servicios al volumen de ciudadanos y turistas que conviven durante la temporada alta», manifiesta. Respecto al trabajo de la Mesa, Blanco espera acuerdos realistas. «Espero que se alcancen acuerdos motivadores y sostenibles, que sean productivos en el corto y medio plazo», asegura y explica que, entre los objetivos de la Mesa, debería estar «la mejora de las infraestructuras de circulación y aparcamiento, además de la mejoría de las comunicaciones entre municipios».

El director general de Be Live Hotels explica su particular receta para incentivar la inversión necesaria para la reconversión hotelera. «Hacen falta ayudas que supongan el 100% del coste de los proyectos que se aprueben, bien para cambiar zonas maduras o bien para incentivar la sostenibilidad con proyectos de aprovechamiento de aguas y energías fotovoltaicas...», indica. Blanco explica que no considera necesario decrecer en plazas turísticas. «No veo necesario decrecer en plazas turísticas. Considero que ambas ofertas, hotelera y de alquiler vacacional, pueden convivir. En todo caso, sí que es cierto que nadie defiende la continuidad de las plazas ilegales. Y cualquier ilegalidad debe suprimirse», explica.

Finalmente, el director general de Be Live explica que la falta de trabajadores se ha convertido en un grave problema para las empresas. «Es un problema importante la falta de trabajadores, tanto de cualificados como de no cualificados. Hace falta formación incentivada. Evidentemente, la falta y el precio de la vivienda son aspectos que tienen su influencia para que haya personal que no puede venir a Balears», señala finalmente.