Begoña Amengual, directora general de Mac Hotels, espera anticipación de la Mesa para el Pacto Social y Político, siempre desde el conocimiento. «Espero anticipación. Cualquier empresario trata de conocer el funcionamiento de la actividad a la que se dedica para equivocarse lo menos posible y gestionar para aprovechar todas las oportunidades. Creo que las administraciones deberían hacer lo mismo, anticipación basada en alto conocimiento apoyado en datos, gestionar y decidir. No me imagino a ningún jefe de equipo sin decidir y en este sentido creo que las decisiones deben ser más técnicas que políticas», explica y alude a la falta de vivienda y la movilidad como principales cuestiones a solventar.

«Deben adoptar medidas que se centren en paliar los dos principales problemas de Balears, como son la ausencia de vivienda y una movilidad obsoleta, que afectan directamente y mucho a nuestra competitividad como ciudadanos y empresas», analiza. Amengual, interrogada sobre si deben limitarse los vehículos de alquiler, afirma que debe situarse al ciudadano en el centro. «Lo que hay que poner encima de la m esa son alternativas serias para que tanto el turista como el residente no se vea obligado a recurrir a un vehículo, sea de alquiler o privado para desplazarse. El usuario debe situarse en el centro», indica y matiza que, respecto a los cruceros, «hay que gestionar y priorizar». «Prohibir no es la solución y buena muestra de ello es la actual limitación, que no ha solucionado nada. Deben gestionarse los flujos y planificar en función de lo que aporta valor», señala.

Las manifestaciones contra la masificación preocupan a Amengual, que ve como se estigmatiza el turismo. «Claro que me preocupa, pero no solo por la imagen distorsionada que le podamos ofrecer a los turistas de que no son bien recibidos, también porque está se está constantemente estigmatizando una actividad que es la primera industria en Balears y España», manifiesta.

Mac Hotels ha experimentado grandes cambios en los últimos años y los resultados son más que positivos. «En la línea de la del 2023, con resultados que reflejan la solidez del porfolio de Mac Hotels y la capacidad de adaptación. Hemos consolidado plazos de apertura, niveles de ocupación y también hemos ajustado los precios de manera equilibrada, lo cual es un indicativo de la respuesta del mercado a nuestra diversificación de producto», analiza y explica de cara a 2025 siguen de cerca la economía alemana. «La realidad es muy cambiante. Seguimos el estado de la economía alemana, que no está en su mejor momento», sentencia.