Carolina Quetglas, directora general de BQ Hoteles, está decepcionada con las medidas anunciadas por el Govern en el debate de política general y que considera deberían haberse adoptado por consenso y en el marco de la Mesa para el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad. «Tras las formas con las que, de modo unilateral, se lanzaron las propuestas del debate sobre el estado de la Comunidad celebrado a principios de octubre, puedo decir que no han sido ni fruto del diálogo ni del trabajo realizado por las patronales hoteleras en las mesas en las que están representadas. No es lícito cambiar las reglas a mitad de partido sin avisa», señala.

Respecto a las medidas a adoptar, Quetglas reclama seriedad y gestión. «Pido seriedad y que se trabaje únicamente sobre datos reales y contrastados, no sobre sensaciones o percepciones. Menos ideología y más gestión, toca ser técnicos y no perder tanto tiempo en analizar y centrarnos más en poner soluciones encima de la mesa. Los principales problemas de Balears son la vivienda, la movilidad y la formación. ¿Cómo lo están afrontando otras regiones punteras? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, toca ser valiente», manifiesta.

La directora general apuesta por la eliminación total de la oferta ilegal y la reconversión de las plazas obsoletas. «Lo primero que hay que hacer es acabar radicalmente con el alquiler vacacional ilegal en estas islas. Además, la oferta hotelera obsoleta debe contar con un plan que incentive su reconversión hacia el residencial», indica. Quetglas es poco amiga de prohibiciones y limitaciones, pero apuesta por ampliar el transporte público. «La movilidad es uno de los grandes problemas de las islas. Nos resta competitividad social, ambiental y económica. Las regiones competitivas han apostado por la multimodalidad con diversos tipos de transporte público», explica y añade, sobre la actual limitación a los cruceros que «nunca he sido partidaria e las limitaciones ni de las imposiciones, sino de la gestión y los incentivos».

La directora general de BQ Hoteles asegura que la temporada ha sido excelente. «Los resultados son óptimos y acompasados a la transformación continua emprendida por BQ Hoteles para mejorar nuestro producto, pese a las dificultades que hemos tenido para completar plantillas en las islas», afirma y asegura que confía en obtener también buenos resultados el año que viene. «Nuestro crecimiento está basado en la mejora de las ocupaciones los meses antes y después del verano. Es una apuesta que nos permite dar más estabilidad a las plantillas. Esperamos buenos resultados», indica finalmente.