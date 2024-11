Joan Trian Riu, consejero directivo de Riu Hotels & Resorts, se muestra comprensivo con las manifestaciones contra la masificación y recuerda que «nosotros también somos residentes». «La manifestación del malestar de la ciudadanía es completamente lícito y sobre todo cuando se realiza de forma pacífica. Nosotros somos hoteleros, pero también somos residentes y sufrimos en primera persona los problemas de saturación de las carreteras, las playas o los centros de las ciudades, por citar algunos de los problemas que señala el movimiento civil. Entendemos el malestar y compartimos la preocupación. Como parte de la industria, entendemos que tenemos nuestra parte de responsabilidad en el problema y estamos abiertos a trabajar también en la búsqueda de soluciones en conjunto con la administración y la ciudadanía», asegura.

En este sentido, Trian se muestra confiado en el trabajo de la Mesa para el Pacto Social y Político y espera que se pacten medidas concretas que tengan un efecto positivo sobre la ciudadanía. «Creo que lo que esperamos todos es que se pacten medidas concretas y que tengan un efecto visible en la sociedad. Las personas que vivimos en Balears tenemos que percibir los esfuerzos y los cambios que surjan del trabajo realizado en la Mesa. Por supuesto, existen medidas que no precisan de cambios normativos o nuevos proyectos y que desde el sector venimos reclamando desde hace años. Me refiero a controlar el incivismo y a la persecución de la oferta ilegal. En este sentido es necesario que se apliquen las leyes ya vigentes», indica el consejero directivo de Riu.

Y Trian se atreve a verbalizar medidas concretas que debería adoptar la Mesa. «Si estamos de acuerdo en que un objetivo de las Islas es atraer turismo de más calidad, que sea más beneficioso para toda la sociedad, yo pediría un acompañamiento más efectivo de la administración. Las administraciones locales deberían acompañar a las empresas en el aumento de la calidad de las zonas turísticas invirtiendo en infraestructuras, alumbrado, asfaltado, zonas peatonales, jardines… Debería perseguirse y acabar con la ilegalidad, ya sea en forma de plazas turísticas ilegales; venta de alcohol en locales no autorizados o en las calles; o comportamientos incívicos que son incompatibles con una vida tranquila para los residentes. Para ello sería necesaria la presencia de más policía. Finalmente, debería existir una mayor y mejor coordinación entre administraciones para luchar contra problemas concretos que están afectando directamente a la industria turística y a la vida de los ciudadanos y que ya están identificados: Mejorar acceso a la vivienda, que es un freno directo a la captación del talento; mejorar y facilitar la formación para los futuros profesionales del sector; realizar un plan integral de movilidad mejorando infraestructuras y transporte público», asegura.

Trian defiende que las plazas ilegales deben suprimirse y recuerda que nadie defiende su continuidad. Respecto a las plazas legales entiende que debe analizarse detalladamente y siempre después de que se hayan eliminado todas las plazas ilegales. «Creo que la situación se tiene que analizar isla a isla, o incluso destino a destino. Y en mi opinión, solo podemos tomar decisiones sobre decrecimiento de plazas si antes de nada se persigue la oferta ilegal y después si encontramos una ecuación justa de canje. Desde mi punto de vista, no se puede equiparar una plaza de hotel a una plaza de vivienda vacacional: no consume los mismos recursos, no genera el mismo empleo. Por poner un ejemplo, una piscina en una casa de alquiler vacacional la usan 2, 4 o 6 personas, mientras que en un hotel eso se multiplica por las habitaciones. Necesitamos una ecuación de canje justa, una equivalencia que tenga en cuenta el aprovechamiento de los recursos», significa.

El consejero directivo de Riu es un ferviente partidario de la economía circular, aunque es consciente de que no es una solución a corto o medio plazo. «La economía circular es un proyecto ambicioso y muy loable, pero a corto y medio plazo no es la solución. Eso no quiere decir que se tenga que dejar de fomentar iniciativas que hagan que la actividad turística sea más sostenible. Al contrario, Balears está en una posición privilegiada para dirigir el cambio de modelo. Si en el pasado los hoteleros mallorquines fueron pioneros y su modelo de negocio todavía hoy es ejemplo a nivel internacional, podemos liderar el cambio a un turismo regenerativo, que recupere los espacios naturales, que no malgaste los recursos y que sea fuente de riqueza y bienestar para toda la sociedad y para los que nos visitan. Tenemos el conocimiento y el talento y es el futuro al que debemos aspirar», indica.

Respecto al balance de la temporada, Trian la cataloga como «buena». «Estamos satisfechos. La temporada ha sido buena, muy similar a la de 2023», asegura.

Interrogado sobre la temporada próxima, Trian considera que será como la de este año y augura que no podrán subir más los precios. «Aunque pensamos que los volúmenes serán similares, creemos que será muy difícil incrementar los precios. No es viable mantener este ritmo de crecimiento y en Balears creemos que ya estamos cerca o hemos alcanzado el pico», acaba significando Trian, que considera también que «la falta de trabajadores cualificados es uno de los grandes retos que debe afrontar Balears.