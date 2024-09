El departamento de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) especializada en la gestión de eventos, UIBCongrés, continúa su agenda en el mes de octubre con la organización de cuatro congresos. El primer encuentro es el ‘XX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica’, que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre. El siguiente que se celebrará es el ‘International Symposium on Language Ideologies and Attitudes’ del 17 al 19 de octubre. Del 20 al 26 se llevará a cabo el congreso ‘Ciència interdisciplinària per a la conservació marina i costera a un món canviant’. Por último, del 23 al 25 de octubre se celebrará el ‘7th International Geivex Symposium’ en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos del campus de la UIB.

Este último congreso de octubre reunirá a expertos de renombre, tanto nacionales como internacionales, en el campo de las vesículas extracelulares, con el objetivo de promover la colaboración y el debate sobre los últimos avances del sector. Joana Maria Ramis es la representante del comité organizador local y explica que «el propósito principal del congreso es fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento entre investigadores del campo de las Vesículas Extracelulares, promoviendo avances en su aplicación como herramientas terapéuticas y en su caracterización tecnológica». De este modo, las temáticas que se tratarán a lo largo del evento son: el papel de las vesículas extracelulares como biomarcadores de enfermedades, su participación en procesos fisiológicos y patológicos, su potencial terapéutico, y los avances tecnológicos en su caracterización. Estas cuestiones se tratarán mediante una serie de actividades que se irán desarrollando a lo largo de los días como «ponencias de expertos, comunicaciones orales y sesiones de pósteres de los participantes y oportunidades de networking. Por otro lado, durante la jornada educativa también se realizarán talleres prácticos y demostraciones de diferentes equipos», añade Ramis. El 22 de octubre, un día antes del congreso, se celebrará una jornada educativa que incluirá ponencias de científicos que trabajan en el campo de la investigación, «se hablará sobre cuán cerca estamos de llevar nuestra investigación a la clínica, es decir, a los pacientes. También se organizarán diversas actividades con los equipos más innovadores en el campo, ya que está evolucionando rápidamente. Vendrán los comerciales a presentar sus últimos avances, con la posibilidad de realizar un taller práctico para probarlos», aclara Ramis. Esta es la primera vez que Ramis trabaja conjuntamente con UIBCongrés, «es la primera vez que organizo un congreso, y hay muchos aspectos a tener en cuenta, por lo que es fundamental contar con apoyo. Hemos estado cerca de 15 meses organizando este evento que durará tres días».