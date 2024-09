En un mundo cada vez más preocupado por la sostenibilidad y la salud, la limpieza con vapor seco ha surgido como una de las soluciones más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. Empresas como Vaporsec Menorca están a la vanguardia de esta revolución, ofreciendo servicios innovadores y eficientes sin el uso de productos químicos agresivos. En este sentido, ha pasado de ser una moda pasajera para convertirse definitivamente en una solución que se está integrando cada vez más en el día a día de las personas y las industrias. Es el caso de esta empresa familiar surgida en 2018 de la mano de Jaume Reynés que junto con sus dos hijos Pau y Marc, ha desarrollado una cartera de servicios de limpieza y desinfección en la Isla para particulares y empresas que viene homologada por el Instituto Técnico Español de Limpieza.

ORÍGENES. Vinculado toda su vida a distintas tareas de mantenimiento y reparación para diversas empresas, hace seis años que Jaume Reynés decidió emprender su camino en solitario para crear Vaporsec Menorca. «En 2018 descubrí los beneficios de la limpieza con vapor seco y me di cuenta que aquello representaba una revolución en la industria de la limpieza por la combinación de sostenibilidad, eficiencia y seguridad», explica su fundador. «El hecho de utilizar vapor generado a partir de agua a muy alta temperatura, generalmente superior a 170°C, para eliminar no solo la suciedad sino también con esta doble función desinfectante de bacterias, ácaros, hongos y otros patógenos, me pareció extraordinario», confiesa. «Además, me di cuenta de la versatilidad de la tecnología del vapor seco saturado al poder aplicarse en diversas superficies, desde tapicerías a alfombras, colchones, cocinas, baños o incluso en áreas difíciles de alcanzar, como grietas y espacios pequeños», añade.

En Vaporsec Menorca pueden actuar a domicilio dando solución a problemas de limpieza en sofás o colchones, eliminando los ácaros.

Una solución ecológica sin necesidad de utilizar productos químicos y optimizando el consumo de agua que llevó a Jaume Reynés a ponerse en contacto con el Instituto Técnico Español de Limpieza (ITEL) para poder asistir a distintos cursos de limpieza profesional que ofrecían. El ITEL es una institución de formación y asesoramiento especializada en el sector de la limpieza profesional en España que fue creado con el objetivo de promover el desarrollo técnico y profesional del sector ofreciendo capacitación, certificaciones, y asistencia técnica a empresas y profesionales dedicados a la limpieza.

HOTELES. Uno de sus primeros clientes fue el hotel Sur Menorca, del grupo Minura Hotels donde empezó a llevar a cabo la limpieza de las moquetas y es que en la industria hotelera así como de la restauración, la limpieza y la higiene son aspectos esenciales para ofrecer una experiencia de calidad a los clientes. «El mantenimiento de espacios limpios no solo garantiza el cumplimiento de las normativas sanitarias, sino que también refuerza la reputación de los establecimientos», explica Jaume Reynés.

«La alta temperatura del vapor no solo descompone la suciedad, sino que la elimina completamente, garantizando una limpieza profunda porque la misma máquina de precisión también la aspira. En las habitaciones de hotel el vapor seco es perfecto para desinfectar colchones, alfombras, cortinas y muebles tapizados. Al eliminar ácaros y bacterias sin productos químicos, el vapor seco garantiza que los espacios estén limpios y libres de alérgenos, mejorando la experiencia del huésped», detalla. La cadena Artiem Hotels es también uno de sus clientes de referencia.

Vaporsec Menorca también empezó a ofrecer sus soluciones en las cocinas de los restaurantes, ya que el vapor seco, es ideal para desinfectar superficies de preparación de alimentos, hornos, campanas extractoras y suelos, eliminando grasa y bacterias con facilidad así como equipos de refrigeración y congelación donde se acumula la humedad. «Como mínimo una vez al año, al finalizar o al empezar la temporada para asegurar la máxima higiene en las cocinas industriales,» detalla Reynés.

El sector náutico también ha sido un cliente habitual de Vaporsec Menorca ya que necesita este tipo de limpieza profesional para moquetas, salones y sofás de esloras medias y grandes. Pau Reynés es el responsable de desplazarse hasta el puerto para realizar este tipo de trabajos, ya que por su anterior experiencia como patrón de barco le ha permitido conocer en profundidad el sector.

En sus instalaciones de Maó llevan a cabo la limpieza integral de vehículos en tapicería.

COCHES Y VIVIENDAS. Dentro de las distintas soluciones ofrecidas por Vaporsec Menorca está el de las tapicerías en el sector de la automoción y por ello llegó a un acuerdo con un taller de Alaior para poder hacer limpiezas en profundidad de vehículos. «El vapor seco es altamente eficaz para eliminar la suciedad, el barro, los residuos de insectos y la grasa acumulada en diversas partes del vehículo. Ya sea en el exterior o en áreas como los motores y llantas, el vapor seco penetra en las partículas de grasa y las disuelve sin dañar las superficies», comenta Jaume Reynés.

«Donde somos más eficaces es en el interior para limpiar y desinfectar asientos, alfombras, tapicería, volantes, tableros de control o paneles de puertas. Podemos eliminar olores, manchas y bacterias sin saturar los tejidos con agua, lo que garantiza un secado rápido y evita la proliferación de moho. Además, es una solución eficaz para limpiar sistemas de aire acondicionado y ventilación, mejorando la calidad del aire en el interior del vehículo», explica Marc Reynés, que este año se ha incorporado al negocio familiar después de haber trabajado en el sector de la hostelería. «El 70% de nuestro trabajo es directamente en domicilio, donde nos trasladamos para llevar a cabo los trabajos de limpieza y desinfección de colchones, sofás o toldos», añade Marc. «Ofrecemos también un servicio de limpieza de alfombras que nos contratan algunas lavanderías de la Isla para evitar tener que mandarlas a Mallorca», detalla.

NUEVA APERTURA. El pasado mes de agosto inauguraron unas nuevas instalaciones de 85 metros cuadrados en pleno centro de Maó con el que poder tener una mayor visibilidad. «Aunque hacemos mucho trabajo, en general vemos que no hay una cultura de desinfección de elementos tan sensibles como, por ejemplo, el colchón, donde habitualmente dormimos y en el que la generación de ácaros es habitual pese a que se puedan aspirar ocasionalmente. Es recomendable como mínimo una vez al año poder intervenir», explica Jaume Reynés. «La pandemia fue uno de los momentos más bestias de trabajo que recuerdo para nuestra empresa donde la histeria del momento por limpiar y desinfectar estaba muy presente en todas partes. El teléfono no paraba de sonar y prácticamente no podíamos atender la demanda», recuerda. «Aunque la urgencia de la pandemia haya quedado atrás, creemos que la importancia de la desinfección sigue siendo clave para la salud y el bienestar en el día a día», concluye Jaume Reynés.