Jaume Bauzá, conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern, considera que deben mantenerse las actuales plazas turísticas y explica que el decrecimiento debe llegar con la supresión de la oferta ilegal. Además, pone en valor los beneficios del alquiler vacacional.

¿Qué valoración hace de la manifestación del pasado domingo?

En general, fue una manifestación respetuosa. El Govern conoce el malestar que hay entre determinados colectivos de nuestra sociedad. De hecho, hemos abierto un proceso de participación para que la ciudadanía pueda aportar datos y propuestas dentro del marco del Pacto para la Sostenibilidad que coordina Antoni Riera. Entiendo que el malestar no es solo por la masificación turística, sino que afecta a otros ámbitos como la vivienda, aunque se canaliza también mediante la manifestación del pasado domingo.

¿La falta de vivienda es culpa del turismo?

El turismo no es el culpable de todo, sino la solución de muchas cosas. Hemos de conseguir que el proceso de participación del Pacto sea masivo, que los grupos de trabajo puedan desarrollar su labor sin injerencias… Hemos de intentar que el proceso de transición hacia un turismo de más calidad, hacia un turismo con límites, disponga del consenso de todos. Tenemos la gran ventaja de que hoteleros y empresarios de alquiler vacacional coinciden en que hemos llegado a un límite. Nos lo han expresado en numerosas oportunidades. Aprovechemos la ocasión, aprovechemos que las patronales son conscientes de que hemos llegado a un límite.

¿Límite es decrecimiento?

No. Hemos de conservar las plazas turísticas existentes. Hemos de decrecer en la oferta turística ilegal. Hemos de decreer por la supresión de la oferta ilegal. Los consells insulares ya están trabajando de manera intensa en este sentido.

Entiendo que no hemos de crecer más y hemos de erradicar lo ilegal.

Así es. Y hemos de escuchar las propuestas que nos lleguen desde la plataforma de participación ciudadana.

¿La moratoria se convertirá en definitiva?

No lo he dicho. Puede levantarse la moratoria sin crecimiento. Por ejemplo, con intercambio de plazas. De hecho, así lo reflejaba nuestro programa electoral. Levantaremos la moratoria, pero autorizaremos el intercambio de plazas. No habrá crecimiento de plazas. En todo caso, hemos de esperar a tener las conclusiones de la Mesa para el Pacto social y político por la sostenibilidad.

Hemos pasado del ‘un turista, un amigo’ a ‘tourist, go home’.

Creo que un turista es un amigo. Ahora bien, es cierto que en 2015 había un número de plazas turísticas y en 2023 nos encontramos con 115.000 más. Eso sí, había una moratoria aprobada el último día. Si se hubiera aprobado el primer día nos hubiéramos encontrado con una realidad muy diferente.

Pero el Partido Popular nunca se opuso al incremento de plazas.

Nosotros encontramos un aumento de 115.000 plazas. No se ha atacado de forma decidida el turismo ilegal, que es el gran mal.

Pero el PP a favor del incremento de plazas, que fueron fundamentalmente de alquiler vacacional.

Hay un aspecto a considerar y es que la izquierda parece que está ahora a favor del decrecimiento. Creo que debe confrontarse su posicionamiento con sus actuaciones.

Por muchos turistas que vengan, los residentes en Balears no vivimos mejor.

El proceso de participación que se ha abierto para formalizar el Pacto por la Sostenibilidad es, precisamente, para que los residentes vivan mejor. Hoy, es una realidad que los residentes no viven mejor si vienen más turistas.

La presidenta Marga Prohens y usted mismo han dicho en varias ocasiones que debe modificarse la Ley de Turismo. ¿Cuándo? ¿En qué sentido?

Desde el primer minuto hemos manifestado nuestra intención de modificar la Ley de Turismo. Ahora, hemos de esperar a que se firme el Pacto y, en función de su articulado, modificar la legislación actual.

Este proceso se dilatará en el tiempo...

Estamos hablando de esta legislatura, pero no de este año. Los grupos de trabajo acaban de iniciar su labor. No hay una fecha concreta para finalizar, pero entiendo que durante el año que viene, 2025, los doce grupos de trabajo habrán finalizado con su labor y se modificará la ley.

¿Ha delegado el Govern sus competencias en la Mesa para el Pacto para la sostenibilidad?

No. Hemos dicho en numerosas oportunidades que podríamos recurrir a los equilibrios parlamentarios que tenemos para aprobar una nueva ley turística. Estamos ante una problemática transversal. Por eso, queremos que el proceso de aportación de conocimiento o propuestas sea el máximo de participativo posible. Queremos legislar en base a las conclusiones. Queremos que todas las instituciones implicadas, no solo el Govern, cumplan con las sugerencias del proceso de participación. De ninguna manera puede entenderse que el Govern ha delegado sus competencias.

¿Cree realmente que puede llegarse a un pacto, a un acuerdo?

Sí. Soy optimista. Creo que sí. Creo que si pensamos en el futuro de las Islas de una forma honrada habrá acuerdo. Hemos iniciado un proceso de transición pionero en España.

Parece complicado alcanzar un consenso, puesto que en algunas cuestiones los intereses son contrapuestos.

Si quitamos los extremos que pueden existir en cualquier ámbito de la vida, el acuerdo será más sencillo. Las principales patronales están de acuerdo con que hemos llegado a un límite. Si estamos de acuerdo con que hay infraestructuras que necesitan mejorar, por ejemplo, para que sea más eficiente la circulación…

En el manifiesto de la manifestación se reclama que no haya más inversiones públicas en infraestructuras como aeropuertos, desaladoras, carreteras…

Las infraestructuras, y no hablo solo de carreteras, no han aumentado en la proporción a las plazas turísticas. Me estoy refiriendo a las famosas 115.000 plazas, que casi es el 25% del total. Las grandes infraestructuras de esta tierra las hizo Jaume Matas. De aquella época hasta ahora no se ha mejorado absolutamente nada. Nosotros apostamos, a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), por el ciclo del agua. En este aspecto, hay mucha infraestructura por mejorar.

¿Es el alquiler vacacional el culpable de casi todos los males?

Se está demonizando el alquiler vacacional. Tengo que decir que los representantes de los hoteleros nunca han culpabilizado al alquiler vacacional legal, sí al ilegal. De hecho, yo creo que el alquiler turístico en viviendas aisladas ha creado muchísima riqueza. Debe ponerse en valor.

Entiendo que no debe prohibirse el alquiler vacacional.

No debe prohibirse. Da riqueza a los municipios, especialmente a aquellos que no tienen playa. Entiendo que el alquiler turístico es una actividad económica a proteger.

¿Es necesario limitar el número de coches de alquiler?

En Formentera, la entrada de vehículos está limitada desde hace años; en Eivissa se ha presentado una propuesta para limitarlos, y en Menorca, también. El programa electoral contempla realizar un estudio de carga en Mallorca para adoptar la mejor decisión. Es una de las medidas que seguro que se abordarán en las mesas de trabajo del Pacto.

¿Debe prohibirse la llegada de cruceros? ¿Deben limitarse más?

Entiendo que hemos de apostar por los cruceros más sostenibles, por los más pequeños, pero quiero poner en valor el acuerdo firmado. Podrían venir siete y llegan tres. El acuerdo está vigente hasta finales de 2027. En todo caso, la eliminación total de los cruceros no la veo. Es indudable que el comercio se beneficia de los cruceristas.

¿Hay que continuar participando en las ferias de promoción turística?

Hemos de continuar participando en las ferias, especialmente en la ITB, la WTM y en Fitur, aunque con otro mensaje. Debemos incidir en la sostenibilidad, en la circularidad. Hemos de dejar claro que en Balears, además de sol y playa, tenemos otro tipo de producto vinculado con la cultura, con el patrimonio, con las fiestas, con la gastronomía…

Eivissa cuenta con un estand propio en Fitur desde hace años.

Quizás, desde el Govern deberíamos poner un espacio, y que cada isla, con sus peculiaridades e inquietudes, pudiera montar su estand. El Govern podría, sencillamente, ceder los espacios a los diferentes consells. Es un tema que está sobre la mesa y algún replanteamiento en este sentido deberemos hacer.

Uno de los grandes problemas de las empresas turísticas es la falta de trabajadores.

Así es. Hemos visitado todas las asociaciones hoteleras de las islas y una de sus grandes preocupaciones es la falta de mano de obra. Desde la Conselleria de Turisme debemos potenciar la Escuela de Hostelería. De momento, hemos incorporado la de Eivissa y trabajamos para que en Menorca haya una también, que se ubicaría en la antigua estación marítima de Ciutadella. Estamos comprometidos con la formación de calidad en el ámbito turístico. Era habitual que se incorporaran al mercado laboral trabajadores de la península que venían a hacer la temporada. Ahora, tienen serias dificultades para encontrar vivienda. En este sentido, numerosas empresas hoteleras buscan soluciones para dotar de viviendas a sus trabajadores.