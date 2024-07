Dicen los meteorólogos que junio fue en conjunto frío, con una temperatura media sobre la península por debajo de lo habitual. Lo comparaban con 2022 y su conclusión es que se ponía punto final a un período de 25 meses consecutivos sin meses de carácter frío, el más largo de la serie histórica.

No sé si el termómetro del sexto mes del año ha contribuido a enfriar las expectativas sobre la temporada turística pero los primeros resultados de la encuesta que cada año hace la patronal de la pequeña y mediana empresa de Menorca sobre la marcha del negocio turístico, han sido poco calurosos.

Las pymes de Menorca se quejan que por ahora, las cifras de facturación no les están acompañando este verano. La sensación que tienen es que está llegando mucha gente por tierra, mar y aire, tal como confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística, pero en cambio, vienen con los bolsillos cosidos por el ajuste en el gasto vacacional que indefectiblemente provoca la inflación. También justifican que se produce por una reducción de las estancias vacacionales, tendencia que se repite desde hace unos años y que da la sensación ha venido para quedarse.

Los únicos que se salvan son los agroturismos, cuya gran mayoría de encuestados, afirman que sus cuentas van mejor que en 2023. Y es que la temporada se vive como una montaña rusa y más todavía, aquellos años cuando la Semana Santa llega madrugadora al calendario. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero como me comentaba un directivo de una compañía hotelera hace unos días, julio y agosto tienen pinta de queso gruyere y no por los suizos que van a venir a la Isla sino por las habitaciones que todavía no se han reservado. «Pintan mejor las reservas de setiembre y octubre que no los meses vacacionales por antonomasia. Algo está cambiando y no sabemos el que» me acababa diciendo. ¿Recorte del gasto por familias a nivel nacional pero también internacional? ¿Más oferta que nunca en juego? ¿Last minute caprichoso? ¿Preferencia por destinos más fríos? El partido todavía está juego y no ha llegado a su final. Habrá que esperar cómo se comporta agosto pero sobre todo como compensan septiembre y octubre para conocer la nota que le ponemos a la temporada.