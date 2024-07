Jordi Mora (Arenys de Mar, 1975) fue elegido como presidente de la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) en noviembre de 2016 y en diciembre de 2020 fue reelegido para un segundo mandato. Este año pretende volver a presentar su candidatura en las elecciones que tendrán lugar en julio. Después de ocho años en el mandato hace un balance muy positivo de la evolución de PIMEM.

Está a punto de cumplir ocho años al frente de PIMEM, ¿qué balance hace?

Justo en diciembre hará ocho años que soy presidente de PIMEM. Posiblemente sea muy subjetivo, pero yo hago un balance muy positivo. Cuando fui elegido presidente estábamos en un momento de máxima precariedad. Tan solo había tres trabajadores y no había dinero para pagar sus nóminas. Era consciente de donde entraba, no fue ninguna sorpresa, puesto que había estado en el comité ejecutivo anterior. En los últimos años, antes de yo ser presidente, se habían ido asociaciones y se había debilitado la masa crítica. En estos ocho años, seguro que ha habido cosas que las podríamos haber hecho mejor, pero te puedo decir que no ha faltado el esfuerzo ni el talento de todo el equipo.

¿Qué ha cambiado en estos ocho años?

En un primer punto, la economía, ya que en todos los ejercicios fiscales PIMEM ha tenido beneficios. Se ha hecho una gestión muy prudente. El segundo punto es que necesitábamos ampliar la base, por tanto necesitábamos volver a hacer grande la familia. En uno de los primeros comités ejecutivos decidimos ir a buscar a aquellas asociaciones que no estaban dentro de PIMEM ni de CAEB. No éramos atractivos por nuestro pasado, pero nos propusimos sumar una asociación al año. Ahora ocho años más tarde hemos sumado a más de 30 asociaciones, algunas ya estaban creadas, pero otras se han constituido de cero, que es más difícil. Al final, lo más importante en una federación es tener socios y asociaciones. También relanzamos los Premios PIMEM porque hacía ya quince años que no se celebraban. Además, otro de los programas que hacemos es un afterwork y, desde el año pasado, organizamos conjuntamente con el Grup Serra y la Cadena Ser unos premios gastronómicos.

¿Optará a una nueva reelección? ¿Puede hacerlo o hay limitación de mandatos?

Me puedo volver a presentar puesto que no tenemos limitación de mandato. Te puedo adelantar que me presentaré y ya estoy trabajando la candidatura. La junta directiva ya sabe desde hace un mes que habrá elecciones y, formalmente, ya están convocadas. Tendrán lugar el 11 de julio. Ese mismo día celebraremos la asamblea general ordinaria, una extraordinaria por cambio de estatutos en el que ampliaremos el número de vicepresidentes. Y, finalmente, habrá una tercera asamblea extraordinaria electoral, todo se hará el mismo día.

En estos años se han producido algunas salidas, algunas algo traumáticas, como la de Pimeco. ¿Están superadas las recillas internas?

Cuando fui elegido presidente por vez primera, Pimeco no formaba parte de PIMEM, puesto que se la había expulsado en 2014. En 2017 personalmente fui a buscar a Pimeco, al igual que hice con Taxis PIMEM. Hablé con su presidente de entonces y en enero de 2018 oficializamos, junto con el conseller Iago Negueruela, el retorno de Pimeco a PIMEM. Sin embargo, al cabo de unas semanas su presidente dimitió y había disparidad de opiniones. Por esta razón creamos PIMEM Comerç, puesto que teníamos muchos socios de este sector. Cuando vimos que la asociación tenía una junta directiva potente y funcionaba fue cuando internamente salió el debate, puesto que teníamos una asociación propia que era PIMEM Comerç y una adherida, que era Pimeco, y en ese momento decidimos expulsarlos. Fue en julio de 2022 cuando expulsamos a Pimeco. Sin embargo, se hicieron una serie de errores formales que invalidaban la expulsión, por lo que en 2023 volvimos a expulsar a Pimeco. Actualmente, tenemos un diálogo muy fluido y yo creo que en un periodo corto de tiempo tendremos buenas noticias.

¿Qué cartera de servicios ofrece PIMEM a sus asociados?

Tenemos más de 30 convenios firmados con diferentes empresas, desde gestorias hasta empresas de ocio. Ofrecemos unos servicios básicos en el ámbito laboral y económico, contable y fiscal. En cuanto a los servicios intangibles, nosotros actuamos en representación de las pymes y autónomos. Los servicios tangibles que ofrecemos son los servicios jurídicos gratuitos, el gabinete de comunicación y de prensa, también tenemos una persona titulada en prevención de riesgos laborales. Además tenemos un convenio con el Colegio de Psicólogos y otro con el Colegio Oficial de Nutricionistas. Junto con la Conselleria d’Educació ofrecemos el proceso de acreditación profesional mediante la experiencia y vida laboral de los empleados y acreditamos que son competentes. Otro de los proyectos que hemos puesto en marcha hace un año es el asesoramiento de fondos europeos para que las pymes puedan conseguir la digitalización, eficiencia energética, sostenibilidad, etc. Ofrecemos un abanico muy amplio.

Cuando hablaba de los intangibles, ¿la influencia de PIMEM ha aumentado? ¿Sois ahora más influyentes?

Sí, mucho más que hace ocho años. Las pymes son nuestro tejido empresarial. Es decir, en Balears el 99,8% son pymes y generan el 75% de la ocupación y el 60% del PIB. Nosotros formamos parte del diálogo social, mientras que en otras comunidades autónomas esto no sucede. Hace poco supimos que PIMEM Balears formará parte del CES estatal. Será la primera vez en 48 años que las pymes participarán en un órgano de representatividad empresarial del Ministerio de Industria.

¿Cómo van sus tradicionales disputas con la CAEB?

Cuando yo llegué a la presidencia ya estaba Carmen Planas, con la que tengo una maravillosa relación y, sinceramente, deberíamos colaborar más de lo que lo hacemos, pero creo que tenemos una buena relación. En el año 2008, en cambio, si Pimem asistía a una reunión, CAEB no quería ir. Además, la CAEB demandó la representatividad de Pimem Balears de forma judicial, por lo que las relaciones eran malas. Cuando yo fui elegido como presidente las relaciones con la CAEB con el anterior presidente de Pimem eran difíciles, y ahora son cordiales.

¿Le preocupa la falta de trabajadores que padece Balears? ¿Cómo puede solucionarse?

La temporada turística pasada ya vimos la falta de mano de obra y había empresas que no podían estar al 100% de su rendimiento a causa de la falta de personal. Entonces en 2024 se vuelve a repetir la misma situación. Llevamos diez meses de récord históricos en la creación de puestos de trabajo y de paro a la baja. Nosotros decimos que estamos en una situación de pleno empleo, porque la economía va como un tiro. Esto se debe por dos consecuencias, una es que nosotros hemos tenido una crisis durante la pandemia, pero cuando empezó a permitirse la movilidad, nuestra economía se disparó. Lo que pasaba hace 15 años cuando teníamos temporadas turísticas tan buenas podíamos importar mano de obra, actualmente no lo podemos hacer porque no tiene donde dormir. Este es el segundo problema, que es la falta de vivienda.

En estos días se habla mucho de masificación ¿debemos limitar el número de turistas? ¿Qué medidas adoptaría usted?

Estuvimos en la Mesa pel Pacte Social y llevábamos una serie de propuestas. Como filosofía debemos establecer una serie de limites y lo difícil es como los acordamos en beneficio de los residentes y de la convivencia con el sector turístico. Una de estas propuestas es en tema de movilidad, que aporta nuestra asociación AEVAB, y defiende que se deben eliminar los coches de rent a car especulativos. Un segundo gran efecto es que mucho de estos rent a car tienen los coches matriculados fuera de Balears para pagar los impuestos allí. Además se debe mejorar el transporte público. Otro punto es que nos oponemos totalmente a la oferta de alojamiento ilegal, por lo que en contra de las viviendas de alquiler ilegal, pero también en contra de la sobreocupación hotelera ilegal. En este sentido mantener la moratoria de plazas turísticas y estudiar conjuntamente la posibilidad de reducción de plazas turísticas, pero si reducimos las plazas turísticas tiene que ser proporcional al equilibrio de los diferentes alojamientos turísticos. Además, transformar plazas turísticas obsoletas en viviendas. Finalmente, hacen falta funcionarios, puesto que a causa del crecimiento poblacional no está correlacionado con un crecimiento del servicio público, entonces nos faltan funcionarios en la administración de justicia, policías, inspectores...

Los Fondos Europeos que debían impulsar la economía hacia la sostenibilidad ¿han llegado a las empresas de Balears?

No han llegado. Los fondos no han sido capilares porque para que llegue a todo el mundo tiene que llegar de una forma muy fácil y rápida. Nosotros vimos que los primeros años los fondos europeos se destinaban principalmente a proyectos públicos, que no me parece mal, y pero también a las grandes empresas. En estos momentos los fondos Next Generation seguimos viendo que, en general, no están llegando a las pequeñas empresas, no está llegando al tejido productivo de nuestras islas, salvo algunas excepciones.

Tras la pandemia el Govern repartió más de 900 millones de euros entre las empresas de Balears, ¿Fue suficiente? ¿El criterio de repartición era el adecuado?

Esto fue para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia. En su momento lo viví de una forma muy estresante y ahora con una satisfacción muy grande por el trabajo realizado. Se hizo muy bien. En nuestras islas nunca se ha dado una subvención de este importe a fondo perdido a las empresas. Creo que aquí fueron muy ágiles a la hora de jugar la partida. El reparto que se hizo fue brutal en beneficio de las Balears.