Como seguimiento del informe anual de tendencias «What’s Next 2024», TikTok presenta «What’s Next 2024: In Action», su primer informe de progreso de mitad de año.

Una de las fuerzas impulsoras en TikTok es la «Curiosidad despierta». Este fenómeno se caracteriza por la creación de contenido hiper-relevante y sorprendente que capta la atención de los usuarios de manera casi instantánea. Las marcas pueden aprovechar esta tendencia compartiendo aspectos únicos y distintivos de sus productos.

Otra tendencia clave es el «Entretenimiento sin fronteras», que resalta cómo TikTok une a comunidades de todo el mundo a través de contenido educativo y entretenido. La plataforma estrecha las brechas geográficas y generacionales, permitiendo interacciones significativas entre usuarios de diferentes edades y culturas. «Del saludo al sonido» destaca, desde artistas aspirantes que reinventan canciones populares, hasta creadores que usan la música para contar historias y motivar acciones. El sonido se ha convertido en un lenguaje universal en la plataforma.

La tendencia «Relatos impulsados por la comunidad» muestra cómo los usuarios ya no son consumidores pasivos, sino que participan activamente en la creación de narrativas a través de series de vídeos, respuestas en vídeo y otras funciones. «Mantente fiel a lo delirante» es una tendencia que celebra la energía positiva y el escapismo.

Finalmente, la tendencia «Cerrando la brecha de confianza» se centra en la construcción de confianza entre marcas y consumidores. El informe también introduce tres nuevas tendencias: «TikTok en la calle», que destaca las interacciones cara a cara y en tiempo real entre marcas, creadores y audiencias; «Relaciones de marca», donde las marcas están construyendo una lealtad constante con contenido que refleja sus valores; y «Valentía creativa», que sigue siendo el núcleo de las estrategias de contenido exitosas en TikTok.