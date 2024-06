Hace ya algunas semanas que el Govern decidió reunir a toda la sociedad civil en la UIB para anunciar la puesta en marcha del Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de Balears. La complicada situación a la que hemos llegado, donde los residentes tenemos que soportar incomodidades diarias que se han ido agravando ante la inacción de los últimos años, parece que ha tocado techo. Existe un amplio consenso, por fin, pero toca materializarlo para hacer realidad el tránsito hacia el modelo turístico circular que desde CAEB venimos defendiendo hace un tiempo.

Si hablamos de que existe un consenso generalizado a la hora de señalar los males cotidianos que se han ido acentuando, la unión empresarial es más importante que nunca. Desde CAEB llevamos meses e incluso años denunciando los problemas de movilidad, la falta de vivienda asequible y, como consecuencia o paralelo a este último, un déficit de personal en la mayor parte de sectores de nuestro tejido empresarial.

Por tanto, la patronal balear que presido no puede sino aplaudir la puesta en marcha del citado pacto para la sostenibilidad, que debe surgir de un diagnóstico objetivo, serio y profundo. En estas semanas posteriores al anuncio del Ejecutivo hemos reclamado propuestas valientes y de consenso, algunas planteadas desde nuestras asociaciones, para la transformación del actual modelo económico. Pero sin precipitarnos, dando los pasos correctos porque nos jugamos el futuro de las próximas generaciones. En este sentido, queremos dar todo nuestro apoyo a las mesas de trabajo público-privadas anunciadas por la presidenta Prohens. Es un paso crucial porque en este pacto deberá estar representada toda la sociedad balear, empresarios, clase política y la población local. La predisposición de CAEB es total, juntos esperamos apoyar este camino para lograr el gran reto que afrontamos porque está en juego nuestra forma de vivir y necesitamos soluciones. Asimismo, CAEB aplaude que se haya confiado en la figura del director de la Fundación Impulsa Balears, Antoni Riera, para liderar este arduo proceso.

El gran reto del sistema turístico es conciliar el crecimiento económico con el bienestar del ciudadano local. Desde la patronal apostamos ahora más que nunca por una estrecha colaboración público-privada que acelere este tránsito. En este sentido, apelamos a la reflexión individual y colectiva. No es el momento de que cada uno diga la suya, si no de esperar a las mesas de diálogo y allí discutir dónde se deben poner los límites. Porque es evidente que todos debemos tener en cuenta que en algo habrá que ceder para seguir generando riqueza a la par que manteniendo el bienestar y calidad de vida de los residentes. No nos podemos dormir más, pero tampoco precipitarnos.