Turismo activo por tierra, mar y aire a través de múltiples y muy variadas experiencias. Es lo que ofrece Enjoy Ibiza Activities, el nuevo club de producto de la asociación Fomento del Turismo de Ibiza que cuenta con la colaboración del Consell d’Eivissa. «Eivissa es naturaleza. Es deporte. Es adrenalina. Aventura. Nuestro espectacular entorno natural e idílico clima mediterráneo, que tan especial hacen a Eivissa, te esperan para vivir la magia de nuestra isla por tierra, mar y aire», explican desde su web. Creado oficialmente bajo este nombre el año pasado, la ‘semilla’ de este club de producto se remonta al año 2017 cuando un grupo de empresas de actividades y experiencias se agruparon bajo la marca ‘Descubriendo Ibiza’ y fueron haciendo acciones promocionales.

«Dijimos de crear un club de producto propio con su propia página web, sus propias redes sociales y con un nombre nuevo, pues la página web por aquel entonces era ‘Descubre Ibiza’, que se confundía un poco. Teníamos que buscar un nombre que el turista lo encontrase fácil y, a la vez, englobara todo tipo de actividades por tierra, mar y aire; decidimos Enjoy Ibiza Activities», explica Abel García, product manager de Enjoy Ibiza Activities. «En Fomento del Turismo tenemos seis clubes de producto, que son Ibiza Convention Bureau, Ibiza Luxury Destination, Ibiza Health & Beauty, Ibiza On Tour, Eating in Ibiza y Enjoy Ibiza Activities. Los dos más antiguos que han funcionado y funcionan muy bien son ICB e Ibiza Luxury Destintation; esto ha hecho que el modelo de estos clubes de producto se haya ido trasladando a otros clubes de producto, como Ibiza Health & Beauty y Enjoy Ibiza Activities», explica Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo, quien afirma que Eivissa tiene que profesionalizarse aún más en el ámbito de las actividades deportivas y experiencias, ya que tiene «mucho potencial». «Eivissa no tiene presencia como marca en las ferias deportivas más importantes del norte de Europa; es importante que se organice toda la oferta y arrastre a la administración para estar en las ferias más importantes del sector. Tiene que haber representación de la marca Eivissa vinculada al deporte», afirma.

DESESTACIONALIZACIÓN. La importancia de este nuevo club deportivo de turismo deportivo y experiencial es vital para Eivissa como marca, pues se ha conseguido alargar la temporada a siete meses con actividades deportivas ya consolidadas. «Se ha conseguido desestacionalizar con las pruebas deportivas y la temporada de siete meses ya es una realidad. Hay que seguir trabajando en ello y sin los eventos deportivos y sin organización deportiva bajo marca como es Enjoy Ibiza Activities es difícil llegar a grandes acuerdos y tener presencia en las principales ferias del sector», apunta el presidente de Fomento del Turismo.

Oficialmente, este nuevo club de producto de Fomento del Turismo se presentó a mediados de marzo en una feria dedicada al ámbito deportivo. Por el momento, cuenta con más de 40 empresas asociadas que ofrecen experiencias de todo tipo. En cuanto a las ventajas o beneficios para las empresas que se sumen a Enjoy Ibiza Activities cabe recalcar que se trata de «una asociación que trabajamos para promocionar Eivissa como un destino de calidad. Les aportamos el pertenecer a una asociación que tiene más de 90 años de historia, como es Fomento del Turismo. También se crean importantes sinergias entre los propios socios, es un nido de nuevas ideas», precisa Abel García, quien recalca que todas las decisiones y asistencia a eventos promocionales se consultan con los socios. «Pueden ser partícipes de hacia dónde vamos, la línea de promoción, el estar dentro y poder mostrar sus ideas», precisa.

En Enjoy Ibiza Activities tienen cabida «todas las empresas que ofrezcan algún tipo de actividad o experiencia única en la isla, incluidas actividades deportivas. Ahora mismo tenemos la web dividida por tierra, mar y aire. Todo lo que sean experiencias únicas, por tierra mar y aire, tienen cabida dentro del club, igual que todas las actividades deportivas», precisa García. En este sentido, quieren potenciar también las pruebas declaradas de interés turístico deportivo y otras que son más pequeñas, «pero que también atraen a turistas y al público local».

El presidente de Fomento del Turismo tiene claro del potencial de la isla como destino de turismo activo, por eso anima a todo el mundo a descubrir esta faceta de Eivissa. «Soy de la isla. He practicado y practico mucho deporte, sobre todo bici de montaña, y siempre descubro algo nuevo. No conocer Eivissa hasta que te adentras en ella, encuentras cosas que no imaginas», apunta. La misma opinión tiene Abel García, quien destaca que «hay mucho por conocer en Eivissa, hay muchas aventuras y mucho por descubrir». De hecho, ambos coinciden en afirmar que el feedback que les llega de los propios turistas es que se sorprenden gratamente cuando conocen esta parte de turismo activo y experiencial. Formar parte del club de producto Enjoy Ibiza Activities es muy sencillo, pues solo hay que entrar a su web o bien escribir a info@enjoyibizactivities.com.