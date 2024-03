El alcalde de Palma, Jaime Martínez, es consciente de la necesidad imperiosa de paliar el problema de la falta de vivienda a corto plazo, asegura que desde el ayuntamiento serán ágiles para que Son Busquets sea una realidad cuanto antes y reitera que no está de acuerdo con el tranvía de la bahía de Palma.

¿Cuáles son las principales medidas que puede poner en práctica el Ajuntament de Palma para paliar la falta de vivienda?

Es imprescindible desarrollar el suelo viable ya. Hay que poner vivienda en el mercado a corto plazo. Se deberían modificar y mejorar las normas y legislación que afecten al desarrollo de planeamiento con plazos y con mejoras en la coordinación entre administraciones. El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Govern es una herramienta fundamental para poder aplicar algunas de estas soluciones. Por otra parte, trabajamos para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios de viviendas vacías para que entren en el mercado de alquiler. Otro aspecto importante es la colaboración público-privada. Hemos de fomentar que la inversión privada también construya vivienda de protección pública y vivienda de precio limitado.

¿Puede el Ajuntament influir para que baje el precio de la vivienda de nueva construcción?

El Ajuntament debe trabajar para convertirse en un colaborador necesario para que la cuestión de la vivienda se vaya resolviendo paulatinamente.

¿Debe toparse el precio del alquiler?

Esta medida ha fracasado en todos los lugares donde se ha puesto en marcha, ya que el efecto que se consigue es justamente el contrario.

El 28 de abril de 2023, el anterior Consistorio aprobó la parte estructural del Plan General. ¿Debe modificarse algún aspecto? ¿Se podrá cambiar algo? ¿Cuándo y cómo? ¿Qué considera usted que debe cambiarse?

El PGOU tiene 42 recursos contencioso-administrativos interpuestos contra su aprobación. Probablemente, es la norma municipal que más contestación social ha recibido en la historia de la ciudad. Ya dije que era un grave error aprobarlo de la manera en la que estaba concebido. Ahora nos encontramos con una parte del plan aprobada y otra aún pendiente, que data de 1998. Es un Plan que ha bloqueado muchas licencias, que depende también de la aprobación del Plan de Ordenación Detallada, que no se puede hacer porque necesita una modificación de calado, una nueva exposición pública, lo que implica volver a iniciar una tramitación con el consiguiente retraso en la concesión de licencias, y esto afecta a la puesta en marcha de nuevas viviendas. Queremos aprobar el nuevo PGOU, pero también modificar aquellas cosas que no van en línea con nuestro programa.

¿Cuándo se aprobará el POD? ¿Qué destacaría usted de la ordenación detallada pendiente de aprobación?

Trabajamos intensamente para que sea una realidad cuanto antes. Tenga presente que, cuando tuvo lugar el traspaso de poderes, y, de hecho, hasta muchos meses después, no contamos con el texto refundido.

Esta semana ha firmado un protocolo que establece las bases generales de colaboración para impulsar el proyecto de Son Busquets. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?

Hemos firmado un protocolo de intenciones después de nueve meses de reclamar la firma de un documento que formalice el desarrollo de Son Busquets. A partir de aquí va a constituirse una comisión mixta entre SEPES y el Ajuntament para consensuar en qué línea tiene que elaborarse el Plan Especial. Ahora son los técnicos los que deben trabajar para concretar las actuaciones que han de desarrollarse en este espacio con la necesaria colaboración de las asociaciones vecinales y sectoriales para que Son Busquets sea lo que decida Palma, los vecinos y el Ajuntament, de manera consensuada con SEPES, que es el propietario de los terrenos y el que tiene que impulsar el plan especial. Lo que puedo garantizarle es que desde el Ajuntament vamos a ser muy ágiles para que Son Busquets sea una realidad cuanto antes.

Ha manifestado usted que no está de acuerdo con el tranvía de la bahía de Palma.

Los estudios técnicos sostienen que el tranvía no representa una solución efectiva para los problemas de movilidad que padece Palma. Por el contrario, los autobuses eléctricos, que suponen un 10% del coste del tranvía, pueden absorber la demanda de transporte público urbano. Como ya he dicho, si Pedro Sánchez, hace llegar a Palma los 185 millones de euros correspondientes al tranvía, la opción por la que se decantará el gobierno municipal será la utilizar estos recursos para electrificar al 100% la EMT y aumentar frecuencias y medios.

¿Se pueden igualar los edificios en altura en Palma? ¿Todos? ¿En qué circunstancias?

El propósito es compactar la ciudad, es decir, no crecer sino igualar alturas, respetando el patrimonio y los edificios colindantes. Esto posibilita eliminar los dientes de sierra como paisaje urbano, e incorporar más viviendas al mercado, respetando la tipología tanto de los núcleos tradicionales como de la ciudad en su conjunto.

¿Qué valoración hace de la reforma del Passeig Marítim? ¿Habrá una segunda fase en la que se puedan construir aparcamientos subterráneos?

Creo que el proyecto del Passeig Marítim se realizó a espaldas de la ciudad. Desde que accedí a la alcaldía, las asociaciones sectoriales y ciudadanas del Passeig Marítim participan en una reunión periódica al más alto nivel para analizar la situación y adoptar soluciones acordes a las necesidades de vecinos, comercio, restauración, etc. El Ajuntament de Palma no va a ralentizar las obras. Sin embargo, esto no significa que nos resignemos y no tratemos de modificar aquellos aspectos que consideramos que son susceptibles de una mejora sustancial.