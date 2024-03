Gori Jaume, responsable de centros y parte del equipo comercial, forma parte de la cuarta generación Jaume Femenías. Transpira pasión e ilusión por su trabajo.

¿Qué valor añadido puede aportar Almacenes Femenías?

Asesoramiento personalizado y diferenciación de producto. Sobre todo, en la parte de interiorismo y aun afinando más, en pavimentos y revestimientos de los espacios y con tendencia continua al alza en sanitarios, grifería y muebles de baño.

Hay un claro retroceso en la venta de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano. ¿Lo habéis notado?

Se empieza a acentuar una clara tendencia al alza en proyectos hoteleros, nueva construcción o reforma, más que en viviendas particulares. La concesión de licencias y la excesiva burocracia retrasan los proyectos. Ahora estamos ejecutando proyectos con licencias solicitadas hace dos años.

¿Por qué razón debe comprar un constructor en Almacenes Femenías?

Tenemos una gama variada de productos, asesoramos a nuestros clientes con personal especializado y les ofrecemos productos que les faciliten su trabajo. Nos adaptamos a la forma de trabajar de nuestros clientes, haciendo que su experiencia sea más satisfactoria.

¿Está la empresa orientada al lujo en los productos de interiorismo?

No, está orientada a la calidad y al buen diseño. Intentamos diferenciarnos ofreciendo un producto innovador con partners de reconocido prestigio y eso nos lleva a tener productos de alta gama, pero lo que quiere ofrecer Almacenes Femenías es un producto de calidad con las máximas garantías para nuestros clientes. Llevamos más de 85 años trabajando para ofrecer todo tipo de soluciones constructivas a nuestros clientes. Nos adaptamos a la realidad de nuestros clientes.

¿Tiene Almacenes Femenías marcas en exclusiva?

Por supuesto. Es algo en lo que trabajamos y que nos diferencia de nuestros competidores. Es una filosofía de trabajo que se basa en la confianza proveedor-distribuidor y en la exclusividad para realzar el producto, diferenciándolo de otros productos y proveedores. Nuestra empresa es un reclamo para todas aquellas marcas que buscan un distribuidor en exclusiva porque llevamos muchos años, tenemos un gran conocimiento del mercado y clientes fidelizados.

¿Qué tendencias tienen en productos de interiorismo?

Las tendencias son cíclicas y hoy en día continuamos con espacios amplios, donde se fusionan diferentes estancias. A la vez también vuelven las diferentes alturas dentro de un mismo espacio, pequeños desniveles que crean ambientes diferentes dentro de un mismo lugar. En cuanto a producto, predominan los productos naturales, o las imitaciones porcelánicas a estos. En el mercado balear tiene gran influencia las piedras y los colores mediterráneos.

¿Ha habido muchos cambios en los productos de interiorismo en los últimos años?

No cambios como tal, pero sí se han afianzado las piezas porcelánicas de gran formato y los productos in&out, que ofrecen continuidad visual en el espacio. La tendencia en los fabricantes es ampliar posibilidades de formato y acabados dentro de una misma serie de producto.

¿Está previsto llegar a Menorca y Eivissa?

Por el momento el crecimiento a nivel de expansión física no está en el horizonte. Queremos seguir creciendo, pero no de manera física. Trabajamos exportando productos a todo el mundo de la mano de compañías hoteleras, sobre todo en el Caribe. No obstante, consideramos que el modelo de negocio tiene muchos competidores, fuertes y no creemos que la manera de crecer sea expandiéndonos a las demás islas, al menos de momento.

Almacenes Femenías ha evolucionado en gran medida desde su fundación. ¿Cuáles serán los próximos cambios?

Por ahora no hay cambios significativos en el horizonte. Los ha habido este 2023, cambiando nuestra nave logística desde el polígono de Son Noguera (Llucmajor) al polígono de Son Castelló (Palma), con un almacén regulador situado en la calle 16 de Julio. El año 2023 ha sido muy importante, se han producido cambios significativos de carácter interno y este año seguiremos con algunos cambios más a este nivel para mejorar la eficacia de la empresa y, por supuesto, nuestro servicio al cliente. Además, la cuarta generación ya estamos asentados en la empresa y cogiendo niveles de responsabilidad cada vez mayores que nos ayudarán a ganar experiencia para que la continuidad de la empresa sea un hecho.

¿Tiene futuro la venta por internet en el sector de la construcción? ¿Puedo comprar online en Almacenes Femenías?

Hoy en día hay alguna gran superficie que ya realiza pedidos online. Somos conscientes de que el mercado va en esa dirección y estamos valorando implementarlo, pero aún estamos en una fase muy inicial de estudio de este proyecto.

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en la construcción?

Es fundamental para el medio ambiente que la sostenibilidad en la construcción vaya creciendo. El mundo va adquiriendo conocimiento sobre este tema y las generaciones son cada vez más exigentes con el producto. Nosotros siempre hemos apostado por un crecimiento sostenible, que nos ayude a preservar nuestro paraíso en la tierra y trasladamos esas inquietudes a nuestros proveedores.

¿Hay materiales más sostenibles que otros en la construcción?

Sí, evidentemente. Hay fábricas de baldosas que apuestan mucho por la circularidad, y ofrecen productos con certificados B-Corp, que es la máxima distinción otorgada para trabajar con material reciclado. Hay una clara tendencia al alza en estos productos, pero el coste es más elevado, y muchas veces el cliente final no está dispuesto a pagar más por lo que su implementación en el mercado es más lenta de lo que nos gustaría.