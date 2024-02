Palladium Hotel Group superó el pasado 2023 los 1.000 millones de euros en volumen de negocio. Los 1.069 millones de euros de facturación representan un 16% más que en 2022. La empresa ibicenca afronta 2024 con la apertura del Only You Hotel Sevilla, que será un establecimiento de cinco estrellas con 221 habitaciones y una extensa oferta gastronómica, y la intención de expandirse en nuevos destinos. La compañía tiene además decidido que en 2025 abrirá el Only You Hotel Venecia, que será el primer hotel urbano del grupo en Italia. La marca Only You crecerá también en Sant Antoni (Eivissa), puesto que se reconvertirá el actual Palladium Hotel Palmyra. Será el primer Only You de cinco estrellas de carácter vacacional.

Además, será también reformado el Grand Palladium Hotels & Resorts Imbassai en Brasil.

Los planes de expansión del grupo tienen el foco puesto en México, algunas ciudades de Estados Unidos, Medio Oriente y el Mediterráneo. Abel Matutes, presidente del Grupo, señaló que «el crecimiento acompañado de rentabilidad es una apuesta ganadora». En 2023, Palladium ha situado el 98% de sus hoteles por encima de la media del sector en términos de índice de recomendación y el 75% está por encima del compset director en términos de reputación online en redes sociales.

Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, aseguró que «nuestros principales objetivos son continuar creciendo de forma rentable sostenible y responsable».