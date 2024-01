El centro histórico de Palma cuenta con un total de 87 hoteles y 3.821 plazas hoteleras. El núcleo preindustrial de Ciutat ha experimentado una profunda transformación en los últimos 15 años del tejido económico y social así como de su apariencia y de la población residente. El empuje turístico que se ha dado a la ciudad, junto con la llegada de población y capitales extranjeros, ha hecho que muchos antiguos palacios, casas señoriales o edificios abandonados se hayan transformado en hoteles de pequeñas dimensiones situados en la parte interior de las Avingudes y el Passeig Mallorca. Solamente en los últimos diez años, entre 2014 y 2023, han abierto en el casco histórico 60 nuevos hoteles en sus diferentes modalidades con 2.032 plazas. El más antiguo de los que figuran abiertos en la actualidad es el Central, una casa de huéspedes situada en la Travessa d’en Ballester con 36 plazas, mientras que el más reciente es el Hotel Nobis Palma, de 74 plazas, que está situado en el Carrer de les Caputxines.

De los 87 hoteles con los que cuenta el centro histórico de Palma -de alrededor de 215 hectáreas-, hay 43 hoteles, 36 turismos de interior, dos hostales residencia, dos hostales, dos casas de huéspedes, un hotel apartamento y unos apartamentos turísticos. De los hoteles, 16 son cuatro estrellas, seis son 4 estrellas superior, 16 son de cinco estrellas y cinco son cinco estrellas gran lujo. La mayoría son establecimientos de pequeñas dimensiones, ya que la media de plazas del conjunto de hoteles y otras tipologías existentes en el casco histórico es de 44 plazas, y la media de los abiertos en la última década, de 39 plazas.

Muchos de estos hoteles son boutique, es decir, cada habitación tiene características diferentes y con un ambiente cálido y acogedor. El más pequeño situado en el casco antiguo apenas tiene dos plazas. Es el Santa Cruz Suite. Asimismo, el hotel Remolars 3 Townhouse y el turismo de interior Poc a Poc Suites tienen seis plazas, y Corderia 4, Can Boss, Design Suites Palma y Lonja Living Suites cuentan con ocho plazas. Dentro de la clasificación de establecimientos más pequeños quedarían también los que tienen diez plazas: Hostals, Urban Suites Palma, Lonja Suites y l’Àguila Suites. Por otra parte, una característica que comparten numerosos hoteles de interior es que no tienen recepción y funcionan en la práctica como apartamentos. En cuanto al nombre, algunos establecimientos cuentan con un nombre antiguo que no coincide con el nombre comercial actual, mientras que otros figuran con el nombre actual y en el pasado fueron de otros propietarios o tuvieron otras denominaciones.

En el lado contrario, de los hoteles más grandes del casco antiguo, solamente hay siete establecimientos con más de 100 plazas. El Saratoga es el primero, con 348 plazas, seguido del Innside Palma Center (202), HM Jaime III (173), Almudaina (144), Es Príncep (136), el Nakar (114) y el Palladium (111 plazas).

Confraria Singular Suites (2017).

AÑO A AÑO. Los datos de los establecimientos, según el registro del Consell de Mallorca, incluyen el inicio de actividad, lo cual permite hacer una lista de los más antiguos a los más nuevos. El Central, situado en la Travessa d’en Ballester, al lado de los juzgados de sa Gerreria, es una casa de huéspedes de 36 plazas que inició su actividad en 1942, aunque en estos momentos está cerrado. Es el establecimiento más antiguo que figura en la ciudad preindustrial. La pensión Costa Brava, situada en la calle Martí Feliu, abrió en 1956. La sigue el turismo de interior Antiguo Brondo. Según el registro oficial la fecha de apertura es en 1956, pero la web del establecimiento indica que en los años 40 el edificio ya era un hostal. En 1958 abrieron el hostal Ritzi, en la calle Apuntadors, y el Hotel Born, situado en la calle Sant Jaume. El Hostal Regina inició su actividad según los datos del Consell de Mallorca en 1960, sin embargo en su web aseguran que el Regina es «el alojamiento en activo más antiguo de Palma».

En los años 60 abrieron hoteles que hoy son clásicos del centro de Palma: el hotel Almudaina (1962), el Innside Palma Center (1962), el Saratoga (1962) y el HM Jaime III (1969). Mientras que el hotel Palladium Mallorca abrió en 1972. Los datos oficiales sitúan el inicio de actividad del Hostal Pons en 1963, aunque en la web de la empresa figura el año 1955. Y Apuntadores 8 es un hostal del año 1969. En este punto hay un hueco temporal de aperturas hasta los 90, con hoteles que abrieron en palacetes del siglo XVI o XVII como el Hotel San Lorenzo (1993), Ca sa Galesa (1995) o el Palau sa Font (2002). El turismo de interior Conde, ubicado en la calle Almudaina, abrió en 2002. Y en 2003 el antiguo Convent de la Missió se transformó en un cinco estrellas gran lujo.

En 2004 abrieron el hotel Tres en la casa señorial de Can Mayol y el Puro Hotel Oasis Urbano. En 2008 abrió sus puertas el turismo de interior Ca Sa Padrina, el hotel MHouse en 2009, el Santa Clara Urban Hotel & Spa en 2010 y en 2011 se inauguró Can Cera. En 2013 abrieron sus puertas los turismos de interior Urban Suites Palma, Corderia 4 y Montmarí. La apertura del Hotel Cort, en 2014, de cuatro estrellas superior y 32 plazas, contribuyó de forma significativa a mejorar la imagen de la plaza del ayuntamiento. Ese mismo año abrió sus puertas el Luxury Boutique Hotel Can Alomar, que trajo el lujo al Passeig des Born, el Palma Suites Plaza Mercadal y el Ramon Llull Old Town House. En 2015 se inauguraron los turismos de interior Lonja Suites, Can Blau y Can Carrió 1. También abrieron el hotel Puro House -un anexo del hotel Puro-, el Brondo Architect Hotel y el Boutique Hotel Posada Terra Santa.

El año 2016 fue prolífico, con 11 aperturas. Se inauguraron el Nakar Hotel, de cuatro estrellas superior en pleno Jaume III, y el Sant Francesc Hotel Singular de cinco estrellas. Asimismo, abrieron nueve turismos de interior: Santa Cruz Suite, Bosch Suites, L’Àguila Suites, Can Avall, La Lonja Homes, Can Savellà, Brick, Design Suites Palma y Lonja Living Suites. Mientras que en 2017 se abrieron la friolera de 17 nuevos establecimientos solo en el centro antiguo de Palma. Se trata de los hoteles Boutique Hotel Petit Monti-Sion, Art Hotel Palma, Calatrava Boutique Hotel, Boutique Hotel Sant Jaume y Summum Prime Boutique Hotel. También aparecieron diez turismos de interior: Confraria Singular Suites, Casa Delmonte (en estos momentos está cerrado), Poc a Poc Suites, Sant Miquel Homes, Can Rubí, Remolars 3 Townhouse, Can Boss, Borne Suite, Mar Suites y Hostals.

En 2018 aparecieron los hoteles Boutique Bosch (que convive con el turismo de interior), Bo Hotel, Petit Palace Icon Rosetó, Es Príncep, Hotel Gloria de Sant Jaume, Hotel Capuccino y Can Bordoy Grand House & Garden, así como los turismos de interior Palacio Can Marquès, Creamhomes Las Ramblas y Fil Suites. En 2019 se sumaron los hoteles El Llorenç Parc de la Mar, Antigua Palma y Basílica así como los turismos de interior Vintage Palma Palace, Vila Damut, Ocho y Ca n’Alexandre. Las últimas incorporaciones al catálogo del Consell de Mallorca son los apartamentos turísticos Samaritana (2020), el Hotel Concepció (2021), el Nivia Born (2021), el Palma Riad (2021), Can Cirera (2022), el Puro Grand Hotel (2022) y el Hotel Nobis Palma (2023).

GRUPOS HOTELEROS. Varios establecimientos pertenecen o están gestionados por la misma compañía. Por ejemplo, el grupo Brick Hotels comercializa el Hostal Regina, el albergue juvenil El Josemari y el Antiguo Brondo. Asimismo, el Hotel Tres e Icon Hotels Rosetó son del grupo Hotelatelier. El grupo IT Mallorca Hotels, de Miguel Conde y Cristina Martí, cuenta con los hoteles Can Cera, Can Alomar, Calatrava y Sant Jaume, además de otros establecimientos que no están en Palma centro. El Grupo Puro tiene el Puro Hotel Oasis Urbano, el Puro House, el Puro Grand Hotel y el Palacio Can Marquès. Uep Hotels gestiona los hostales Ritzi y Apuntadores. Hidden Away Hotels gestiona el Boutique Hotel Posada Terra Santa y el Samaritana Pied-à-Terre. Hotel Boutique Bosch gestiona el hotel Boutique Bosch y el turismo de interior Bosch Suites. Y la empresa J321 Hotel SL gestiona el Nakar Hotel y el Palma Riad.

CONTEXTO. En la década de 1980 el centro de Palma no tenía nada que ver con lo que es hoy. El núcleo histórico experimentaba un alto grado de degradación, con más intensidad en los barrios de sa Gerreria y sa Calatrava. Los edificios eran viejos y estaban en malas condiciones, lo que contribuía a la decadencia. Se convivía con la drogadicción, la prostitución y la segregación social. La zona acogió la población inmigrante que llegó en los años 90 para encontrar oportunidades laborales y rentas de alquiler bajas.

Diferentes planes de reformas de los barrios, junto con la aparición de nuevos establecimientos turísticos y la llegada de capital extranjero para renovar propiedades, han cambiado la idiosincrasia de la ciudad preindustrial, con lo que Palma ha experimentado un gran cambio urbanístico y social. Diferentes normativas turísticas han permitido convertir edificios catalogados en establecimientos turísticos. Otras normas han contribuido a promocionar el turismo en la ciudad, como la declaración del centro de Palma como zona de gran influencia turística, que permitió abrir los comercios en domingo a partir de 2012.

Sin embargo, esta transformación ha provocado que parte de la población residente ha sido sustituida de forma progresiva por otra de mayor poder adquisitivo, un fenómeno que se conoce como gentrificación. El inicio de la gentrificación en Ciutat, como escribe el profesor de Geografía Humana de la UIB Jesús M. González Pérez, está relacionado con el hecho de que población extranjera del centro y norte de Europa empezara a residir en el centro de histórico de Palma en los 90, un fenómeno que coincidió con planes de rehabilitación urbana en Puig de Sant Pere, la Calatrava y sa Gerreria. Otras consecuencias de la turistificación del centro son la elitización social y la pérdida de identidad de la ciudad.

RESTO DE PALMA. Los hoteles del casco antiguo son de pequeñas dimensiones y suponen una cuantía poco representativa (7,48%) sobre el total de plazas turísticas del municipio, que es de 51.049. La zona con mayor número de plazas del municipio es la Platja de Palma, con 27.989 plazas, junto con 7.213 de Can Pastilla, 714 de s’Arenal y 429 en Sometimes. Hay 348 en Marivent, 270 en Sant Agustí, 170 en Ciutat Jardí, 185 en Son Vida, 146 en Les Meravelles, 41 en es Pil·larí y 12 en Son Ferriol. El resto, 11.652 plazas, están en Palma en localidades no especificadas y entre estas plazas se encuentran las del casco histórico.