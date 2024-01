Fitur es una cita obligada. El mundo del turismo acude de forma masiva a Madrid a finales de enero para participar en la feria madrileña. El Económico se desplaza hasta la capital de España para publicar un monográfico especial en el que refleja lo sucedido en los diferentes pabellones de Ifema. Y tan importante como lo acontecido en Madrid son las sensaciones y los estímulos que destilan los empresarios turísticos.

El espíritu comercial de Fitur está vigente, aunque con las nuevas tecnologías hace ya años que las reuniones presenciales son innecesarias. En todo caso, son numerosas las empresas que aprovechan la feria madrileña para establecer nuevos contactos o, sencillamente, evaluar la comercialización pactada. Además, son muchos los hoteleros, ya sea de pequeños establecimientos o de grandes cadenas, que aprovechan la feria para contactar con viejos conocidos. Los corrillos en el estand de Balears son habituales y es, precisamente, en estos días cuando se destapan todo tipo de rumores y especulaciones, que con el paso de las semanas acostumbran a cumplirse. En todo caso, las operaciones comerciales que se cierran en Fitur aún hoy continúan siendo de gran importancia. En este sentido, en el estand de Balears se habilitan un buen número de mesas para facilitar las reuniones de trabajo.

Balears, además, tiene una presencia destacada en la feria madrileña, puesto que son numerosas las empresas que cuentan con estand propio. De esta manera, hoteleras como Meliá Hotels International, Iberostar, Palladium Hotel Group o Sirenis Hotels & Resorts, Valentín Hotels… tienen su propio espacio en Fitur en el que presentan sus principales novedades de cara a la nueva temporada, anuncian aperturas, compras de nuevos establecimientos… además de desplegar una intensa actividad comercial.

Además de un buen número de empresas, la mayoría de comunidades autónomas disponen también de su propio espacio en Fitur. Balears cuenta siempre con un amplio estand. Además, desde hace ya algunos años, Eivissa dispone de su propio espacio, diferente al de Balears en su conjunto, en el que despliega su agenda propia de actividades. Y es que Eivissa, tradicionalmente, ha querido desmarcarse de la política promocional del Govern. El hecho de que en los últimos años, el color político del Consell d’Eivissa, gobernado por el Partido Popular, haya sido diferente al del Govern, ha imposibilitado cualquier tipo de acuerdo para converger en un solo espacio. Además, el ayuntamiento de Alaior, también gobernado por el Partido Popular, ha contado también en los últimos años con un pequeño estand, muy cercano al de Balears. Ahora, con el Partido Popular ocupando la presidencia del Govern, el Consell de Mallorca, el Consell de Menorca, el Consell d’Eivissa, además de buena parte de los principales ayuntamientos de las islas, las batallas entre instituciones pasarán, previsiblemente, a un segundo plano, aunque la promoción conjunta es ya una quimera imposible.

La política promocional de Balears marca la presencia de las islas en Balears. Fue en 2017 cuando las islas apostaron por el ‘Better in winter’ para promocionar las islas en temporada baja. ‘Acércate’ fue el lema que sustituyó en 2020 al ‘Better in winter’. Fitur no pudo celebrarse en enero de 2021 por la pandemia, pero no se suspendió, sino que solo se pospuso hasta mayo. Balears estrenó un nuevo estand en una edición marcada por las restricciones. El objetivo del sector fue asegurar que hacer turismo era seguro, además de redoblar la apuesta del sector por la sostenibilidad. La edición de 2022 estuvo marcada por la polémica generada por la presentación apresurada de la nueva ley del turismo del Govern presidido por Francina Armengol, que tenía a Iago Negueruela como máximo responsable de turismo. Fitur fue un hervidero de comentarios, críticas, alabanzas, dimes y diretes… Además, la batalla electoral ante las elecciones del año siguiente estaba ya planteada. En 2023, la política marcó, una vez más, Fitur, en un año en el que Balears estrenó un nuevo estand.