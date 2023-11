La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), a través del Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP), organizó el jueves 16 de noviembre la cuarta edición de la Jornada de Persones Tutores d’Empresa de Pràctiques Extracurriculars. Este encuentro estuvo dirigido a las personas tutoras de empresa y de la Universitat de les Illes Balears (UIB), así como a los responsables y técnicos de recursos humanos interesados en el aprendizaje a través de las prácticas extracurriculares.

En el transcurso de la jornada, se llevó a cabo la conferencia titulada ‘10 claus per dissenyar una bona oportunitat de pràctiques extracurriculars’, dirigida por expertos del DOIP. Seguida de esta charla, Goretti Tur, socia consultora de Go Consulting, condujo el espacio de interacción grupal denominado ‘Com pensa i actua el jovent?’. Para concluir el acto, se reservó tiempo para que los participantes pudieran establecer contactos y compartir sus experiencias con el resto de empresas.

Uno de los temas que se trató con más relevancia fue cómo publicar una oferta de prácticas. Tur explica que «la generación Z es la que se está incorporando ahora al mercado laboral, por lo que debemos publicar ofertas de prácticas que concuerden con sus intereses, ya que no son los mismos que existían años atrás. Ahora, el mundo gira mucho más rápido y ellos van a su ritmo».

Las personas tutoras en las prácticas universitarias son la referencia formativa para los estudiantes. «Los hábitos de los primeros jefes son los que adaptas y te acompañan a lo largo de tu vida laboral. Por ejemplo, yo tengo muchas costumbres de mi primer jefe», admite Tur. Los trabajadores que enseñan a los practicantes deben tener características específicas, ya que no todos son adecuados. «Las personas tutoras deben invertir su tiempo y saber ofrecer su conocimiento a otras personas. A veces no funciona. También deben tener sensibilidad con las otras personas porque las están integrando en un lugar nuevo», añade la socia consultora de Go Consulting. Tur compara a los alumnos en prácticas con un bebé. «Es como un bebé que lo aprende todo de sus padres. Entonces, un alumno no aprende todo lo que hace, sino lo que ve en el resto de trabajadores», indica Tur.

En cuanto a la oferta de prácticas, Tur admite que «cada vez se apreciará más la realización de estas, dado que las generaciones actuales tienden a ser muy orientadas a la práctica». También destaca que las estructuras de las empresas cambiarán en unos años. «No habrá puestos de trabajo, sino responsabilidades. Al igual que aquellas carreras que son más prácticas no se estudiarán porque desaparecerán y serán multidisciplinares», señala la socia consultora de Go Consulting.

Tur anima a las empresas a incorporar a personas en prácticas y recalca que aquellas personas tutoras que han asistido a la jornada sean las que acompañen al alumnado. «Vale la pena. No es necesario que un único trabajador se ocupe de esta persona, sino que se puede dividir el trabajo y cada empleado se encargue de enseñar una parte del trabajo», relata.