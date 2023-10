La aventura empezó con la organización del Mallorca Real Estate Summit, una iniciativa destinada a que promotores, constructores, arquitectos, interioristas, inmobiliarias, paisajistas o distribuidores compartieran experiencias y conocimientos, tendencias y proyectos. A la idea se sumaron dos actores imprescindibles en el sector: administración y clientes. Y con todos ellos, el éxito fue rotundo.

Pero quisimos volar alto, salir de nuestra zona de confort y buscar más allá de los límites de nuestra maravillosa isla. Así, Grup Serra y Borbalán decidimos apostar fuerte y poner a Madrid como nuestro próximo objetivo. De la mano de Grupo Planner Exhibition, empresa líder en la organización y promoción de ferias nacionales e internacionales tan importantes como el SIMA, nos pusimos manos a la obra y aquí estamos, preparados para presentarles el Premium Real Estate Summit.

La cita será el próximo 29 de noviembre y reunirá a los principales protagonistas del sector residencial premium en España, que nos ayudarán a conocer las últimas tendencias, evaluar el estado actual del mercado, analizar el perfil y las circunstancias del cliente premium o descubrir proyectos del más alto nivel desde diversas perspectivas.

El formato nace con una doble vocación: continuidad y liderazgo. Para ello contamos, en esta primera edición, con la confianza de dos socios de la talla de Caixabank y Berkshire Hathaway Homeservice y el apoyo de Colliers, Grupo Tecnitasa, Netsense y Bilba.

La jornada será intensa y productiva. Ponentes de primer nivel para abordar las nuevas tendencias en arquitectura y diseño, la evolución del mercado o el customer journey del cliente premium.

Y si España se sitúa a la cabeza del sector del Real Estate Premium, tres ciudades marcan el rumbo: Madrid, Málaga y Palma. Conoceremos sus proyectos de branded residences y cómo están trabajando el difícil equilibrio residencial, cómo afrontan un urbanismo coherente o cómo proyectan ciudades habitables en el futuro.

Desde Premium Real Estate Summit os damos la bienvenida y os invitamos a compartir experiencias, reflexiones y conocimiento. Y esperamos poder hacerlo en el All in one Caixabak el próximo 29 de noviembre. ¡Nos vemos en breve!