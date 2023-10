Sebastià Català, CEO de Bluesea Hotels, asegura que la temporada ha sido muy positiva, es un firme defensor de la economía circular y la sostenibilidad y considera una muy buena noticia que el Govern haya anunciado que levantará la actual moratoria.

«El balance de la temporada es muy positivo, vivimos momentos muy intensos que son debidos principalmente a las consecuencias de la pandemia, nos tenemos que adaptar a los cambios de hábitos del cliente que son más de último momento y de estancias más corta», explica.

Català asegura que la inflación, pese a la subida de precios, ha provocado una menor rentabilidad.

Respecto a la economía circular y la sostenibilidad, Català se muestra convencido de que es un camino inevitable. «Bluesea apuesta por la circularidad y la sostenibilidad. De cada día tienen más peso dentro de nuestra organización», manifiesta.

El CEO de Bluesea considera que no existe masificación. «No creo que haya masificación, se trata de un turismo muy efervescente que no quiere perder la oportunidad de viajar y disfrutar de experiencias, aunque sea reduciendo los días de estancia. No lo considero un problema, son nuevos escenarios en lo que tenemos que saber adaptarnos. La turismofobia es producto del inconformismo por parte de gente que no sabe todo lo que hay detrás de este movimiento», señala.

Catalá considera necesario que el Govern, como ha anunciado, modifique la ley turística. «Es totalmente necesario. Hay puntos de la Ley que no tiene ni pies ni cabeza. Mezcla unas cosas con otras que no tienen sentido. ¿Por qué se incluye las camas elevables siendo un tema de prevención laboral con circularidad y sostenibilidad? La ley es muy ambigua, es un sinsentido puramente político, primero se tendría que marcarse unas directrices coherentes y alcanzables.

Además, me parece muy buena noticia que se levante la moratoria», asegura y no descarta que en algunas zonas puedan aumentarse las plazas turísticas. Catalá no es partidario de limitar el número de vehículos, sino de mejorar la red viaria.