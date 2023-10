Otra buena temporada. Hay unanimidad en considerar que ha ido bien, muy bien, pero también hay consenso en señalar al alquiler vacacional ilegal como uno de los grandes peligros del modelo turístico. Entre las externalidades negativas, aunque con diferentes matices, despunta la masificación. El Económico convocó el pasado jueves día 19 un panel de debate en el Palau de la Premsa, que contó con la presencia de Marga Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears; Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports; Jesús Nuño de la Rosa, CEO de Air Europa; Pedro Matutes, consejero delegado de Sirenis Hotels & Resorts; Margalida Ramis, directora general de Grupotel; Maria Frontera, presidenta de la FEHM; Ramon Juan, director comercial Empresas CaixaBank Balears; Antoni Barceló, presidente de Habtur; José Bosch, presidente de Restauració CAEB Menorca; y Xavier Pastor, ecologista.

Un análisis de la temporada turística, un primer balance, abrió el diálogo. Hubo coincidencia en señalar que había sido un buen año. Prohens agradeció a El Económico la oportunidad de participar en un espacio de diálogo y reflexión y señaló que tenía la intención de exponer su punto de vista, pero también escuchar y tomar nota del parecer de los diferentes interlocutores presentes. «La temporada turística es evidente que ha sido buena. Se habla incluso de temporada récord en algunos aspectos. Si nos basamos en los niveles de ocupación, en los puestos de trabajo, en la evolución del paro, vemos que la temporada turística ha sido buena. También son buenos datos para la administración pública, puesto que una buena temporada supone una mayor recaudación pública. Nosotros, hemos aprovechado para bajar impuestos a las familias, a los ciudadanos y para presentar unos presupuestos que crecen en inversión. Es cierto también que hay externalidades negativas, que hay que gestionar. La cuestión es dónde ponemos el foco. ¿En las externalidades negativas que tiene el sistema turístico como cualquier otra industria? ¿O ponemos el foco en lo que aporta el sistema turístico en términos de generación de riqueza y generación de bienestar? Este Govern quiere cambiar el relato y poner el foco en lo que aporta y ha aportado históricamente el sistema turístico a las isla», señaló y recordó que en el Decreto de Emergencia Habitacional, ya aprobado, se permite a los consells insulars precintar la actividad turística ilegal. Recordó que el Consell de Mallorca ha presentado también un plan para luchar contra el alquiler vacacional ilegal.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, definió la temporada «de récord» y explicó que están trabajando en las modificaciones necesarias para mejorar el marco legal. Ramis, además de calificar la temporada de muy positiva, puso en valor el trabajo realizado durante años por todo el sector. «El balance es muy positivo. Ha quedado demostrado que el posicionamiento de Balears es excepcional. Llevamos muchos años trabajando en la fidelización del cliente, en modernizar la oferta, en mejorar los establecimientos, en contar con unos servicios de calidad… El trabajo da sus frutos. Somos un destino líder», manifestó.

Pedro Matutes señaló que el incremento de los costes ha sido el gran reto de la temporada y destacó que debe trabajarse en las cuestiones negativas que padece el turismo. Señaló al intrusismo, la masificación y la falta de vivienda. «La valoración de la temporada es positiva. La gestión del incremento de los costes ha sido un gran reto este año. Los ingresos han permitido aguantar y tener unos resultados mejores que el año anterior. Debemos concentrarnos en las debilidades y en los problemas que están apareciendo. Una de las grandes dificultades de la industria turística en la actualidad es el intrusismo. Es un problema muy serio. Además, tenemos un problema de saturación, aunque sea puntual. Al final, se incorpora a nuestro producto turístico y degrada la experiencia. Por tanto, debemos abordarla. Hay también un cierto problema de fatiga de las infraestructuras. Deben arreglarse todos los problemas relacionados con el ciclo del agua. En Eivissa, y en Mallorca también ocurre, hay un cierto cansancio social con el turismo. Debemos saberlo. En gran parte está causado por los problemas de vivienda que padece la población. Hay que afrontarlo. Cuando un lugar es especialmente demandado se convierte en un lugar caro. Llega un punto en el que a las nuevas generaciones les va a costar muchísimo conseguir una vivienda. Debe afrontarse esta cuestión con seriedad. Si no lo hacemos, el turismo será una actividad cada vez más denostada, aunque realmente no sea el turismo legal el que provoque estos problemas», indicó.

La presidenta de la FEHM puso en valor la apertura temprana de numerosos establecimientos y el hecho de que un 20% de la planta hotelera permanezca abierta en invierno. «Es evidente que ha habido una elevada demanda. Tuvimos aperturas tempranas y se han consolidado este año. En marzo, el 60% de la planta hotelera estaba abierta. Además, septiembre y octubre son mejores que otros años. Tenemos unas ocupaciones muy buenas. Se ha demonizado el sector turístico en los últimos años, pero creo que las empresas hemos demostrado que, trabajando con una buena estrategia, podemos avanzar en un sistema turístico circular. A finales de octubre, el 60% de la planta hotelera va a cerrar y un 20% lo hará durante noviembre de forma progresiva. Un 20% de la planta hotelera quedará abierta en invierno. En 2017, había solo un 10% de la planta hotelera abierta», explicó e incidió también en las externalidades negativas y aludió al crecimiento poblacional, la falta de inversión en infraestructuras, los problemas de movilidad...

Antoni Barceló explicó que la temporada había sido buena, como la anterior, pero que en esta oportunidad habían podido incrementar precios. «Para el alquiler vacacional también ha sido una temporada positiva, similar en ocupación al año pasado. Este año, además, hemos podido repercutir el incremento de costes en los precios. Uno de los problemas que tenemos es la publicidad negativa y la competencia que nos hacen los ilegales. Somos víctimas del alquiler ilegal. Además, nos encontramos también con la compra de segundas residencias», asegura.

Bosch, por su parte, explicaba que la temporada había sido de diferentes velocidades y que el final es muy bueno. «Ha sido una temporada de diferentes velocidades. En Menorca comenzamos de forma excepcional, posteriormente se normalizó y el final de temporada también es muy bueno. También es cierto que las estancias se han reducido. En Menorca, la gran debilidad es la conectividad. Tenemos un potencial de turismo de naturaleza muy importante, pero debe mejorarse la conectividad», manifestó.

El ecologista Xavier Pastor se preguntó si la temporada había sido buena también para el medio ambiente y puso el énfasis en interrogarse hasta dónde.

«Es evidente que la temporada turística ha ido bien para los negocios, para la industria turística y también para los ciudadanos que trabajan en estos sectores. Sin embargo, no se si para el paisaje, para el medio ambiente… ha ido bien. La pregunta que me hago de forma reiterada es: ¿Hasta dónde? ¿En qué momento la sociedad mallorquina, sus políticos, la prensa… considerará que ya está bien. Los límites son fundamentales. Ya está bien de número de plazas, de número de vuelos… ¿Habrá un momento en el que el sector diga que ya está bien? En muchas ocasiones se habla de encontrar un equilibrio. En opinión de muchos de nosotros, el equilibrio lo dejamos atrás hace muchos años… Por otro lado, respecto la saturación, señalar que no es puntual ni es una sensación», indicó.

Nuño de la Rosa explicó que se ha recuperado casi toda la conectividad que había antes de la pandemia. «Se ha recuperado casi toda la conectividad que había antes de la pandemia, las aerolíneas no sólo movemos turistas. Europa decidió hace 20 años apostar por el cielo único, pero los diferentes estados aún no se han puesto de acuerdo. Los vuelos, de esta manera, no van directos, sino que hacen curvas. Esto provoca un mayor gasto de fuel y, por lo tanto, menos eficiencia aparte de una posible variación en el precio del billete», explicó.

Ramon Juan explicó que los tres termómetros de CaixaBank indican que la temporada ha sido buena. «En CaixaBank tenemos tres termómetros para medir la temporada. En primer lugar, tenemos el servicio de estudios, CaixaBank Research; el segundo es lo que nos dicen nuestros clientes empresas; y el tercero es lo que vemos en las cuentas. Ha sido una buena temporada», afirmó.

Prohens, interrogada por las líneas maestras de la política turística de su Govern, destacó el cambio de talente del conseller, aseguró que se levantaría la moratoria, se modificaría la actual normativa y reiteró la apuesta radical por un sistema turístico circular. Fue clara también al asegurar que era imprescindible poner límites. «En primer lugar, quiero destacar el cambio de talante que hemos querido implantar al frente de la Conselleria de Turisme. Era imprescindible. Contamos con una Conselleria de Turisme con las puertas abiertas, en la que el diálogo no se impone, en la que los consensos no son codazos para salir en la foto… Tenemos una Conselleria de Turisme que ha de elaborar un nuevo Decreto de Turismo Responsable y una nueva ley turística. Además, debemos avanzar para implantar un sistema turístico circular. No hay que crecer en volumen, sino en valor. Apostamos por un sistema turístico sostenible. Y queremos que sea sostenible medioambientalmente y también socialmente y económicamente. Hay otra política, que no es la del decrecimiento, que no es la de las moratorias… Para mí, el mensaje de la moratoria es absolutamente negativo. Significa decir a los nuevos, al que quiere emprender una actividad turística, que no hay oportunidades. Ahora bien, hay que hablar de límites. No se puede crecer sin límites. Hay que establecer límites. De hecho, nosotros vamos a fijar límites con las bolsas de plazas. Cada Consell deberá establecer sus límites», argumentó.

Bauzà, por su parte, insistió en la necesidad de modificar la normativa. «Levantar la moratoria es un compromiso electoral. También es cierto que quien debe poner límites, cada uno en su territorio, son los consells. Hay que establecer un marco jurídico y cada consell podrá actuar en función de su criterio. Se van a continuar poniendo límites bajo el paraguas de la futura ley turística, en la que podrán participar todos los actores», dijo.

Barceló, presidente de Habtur, quiso dejar claro que ellos nunca han solicitado poder crecer. «Nosotros somos un sector que nunca ha solicitado crecer. Lo que no queremos es decrecer o extinguirnos, que es lo que pasaría si no hubiera rotación de plazas. Las casas vacacionales, en cambio, tienen una rotación muy alta. Nosotros calculamos que desde que entró en vigor la moratoria, un 30% de las casas vacacionales han salido del mercado. O se han alquilado de larga estancia, o se han vendido y al comprador no le ha interesado, o se han ido a vivir los hijos… De esta manera, si no hay rotación, el sector acabaría desapareciendo. Nosotros, pedimos poder tener rotación, no un crecimiento en el número de plazas», señaló.

Bauzà incidió en este momento en la falta de inspectores e instructores que padece el Consell de Mallorca para luchar contra el alquiler vacacional y Prohens señaló que «poder precintar pisos es un paso adelante. Puede tener un claro efecto disuasorio», dijo.

Matutes puso énfasis en recordar que «un bien de uso lo hemos convertido en un bien de inversión» y Ramis aseguró que «el alquiler vacacional tiene que estar regulado» y destacó que los ilegales no respetan la normativa. «El alquiler vacacional ilegal no respeta nada. La calidad debe ser obligada. No puede haber barra libre para que cualquier vivienda pueda ser de alquiler vacacional», señaló y Prohens aseveró que «la moratoria ha incrementado la oferta ilegal».

Frontera, por su parte, puso el foco en el incremento de la oferta ilegal de alquiler vacacional. «Las plataformas turísticas provocaron el boom del alquiler vacacional. Ha subido un 204% en los últimos 20 años. Otra cosa es que controlar la vivienda que está en manos de extranjeros sea muy difícil de controlar, puesto que la comercialización se hace afuera», indicó.

Nuño de la Rosa explicó que la compra de Air Europa por parte de IAG está pendiente de la aprovación de Europa y recordó que cuenta con un plan estratégico. «La sede central está en Mallorca, y la gran mayoría de nuestros trabajadores se encuentran aquí también. Nosotros trabajamos como si no se hubiera realizado la operación. Tenemos un plan a tres años», señaló.

Ramon Juan aseguró que la situación económica es mejor que la del año anterior y explicó que se vislumbra cierta ralentización en el crecimiento.

Frontera destacó el proceso de escucha iniciado por el nuevo Govern, destacó su talante y se mostró convencida de la necesidad de avanzar hacia el sistema turístico circular.

Ramis, interrogada sobre el importante rol de las instituciones públicas en el turismo, incidió en la necesidad de gestionar y adoptar decisiones. «Considero crucial la cuestión del ciclo del agua, el tema de la depuración, la canalización, las fugas... Nosotros tenemos mil obligaciones, tenemos que rellenar y presentar miles de papeles, pagar impuestos, cumplir normas, hacer listados... y las administraciones se pasan 30 años perdiendo agua por las tuberías y aquí no pasa nada», afirmó.

Pastor explicó que el cambio climático ya está actuando desde hace años, reconoció que desconoce como incidirá en el turismo en el futuro y explicó que el hombre no debe intentar corregir a la naturaleza. «No tengo una bola de cristal, pero el cambio climático ya está aquí, desde hace tiempo. No hemos de preguntarnos cuándo y cómo nos va a afectar, sino que nos está afectando ya. Yo no se qué impacto tendrá sobre el turismo. No lo se y no creo que lo sepa nadie. No debemos luchar contra la naturaleza», señaló refiriéndose a las playas que desaparecen a la acción del agua en los paseos marítimos.

Nuño de la Rosa anuncia que uno de los retos de futuro de la aviación, en general, y de Air Europa es abordar la descarbonización. «En la industria aérea queremos descarbonizar, pero un objetivo tan grande no pueden conseguirlo las aerolíneas en solitario. Es un reto grandísimo en el que están involucradas empresas de diferentes sectores. Hay que transformar la industria aeronáutica, la motorización de los aparatos, el combustible... Todos hemos de empujar hacia la descarbonización», apunta.

Bosch destaca la calidad de la oferta gastronómica de Menorca, recuerda que en esta temporada se han visto afectados por la inflación y explica que la lucha contra la estacionalidad continúa vigente.

Matutes, interrogado sobre ventajas e inconvenientes, similitudes y diferencias entre el modelo turístico ibicenco y el del Caribe, lamenta la estacionalidad de Balears. «El modelo de Eivissa es tremendamente estacional. En cambio, en el Caribe, estamos abiertos todo el año. Estamos a punto de cumplir 25 años allí. Otra cuestión importante es la escala. Aquí estamos acostumbrados a establecimientos más pequeños y allí estamos hablando de grandes resorts, que pueden contar con 1.000 o 1.500 habitaciones. La gestión de los recursos humanos también es muy diferente, puesto que en el Caribe hay que gestionar plantillas que pueden superar el milenar de trabajadores. Y luego están las condiciones geopoliticas, que también hay que tenerlas en consideración», afirma.

Barceló se refiere a las pautas de calidad a las que se había referido Ramis y asegura que son de obligado cumplimiento. «La ley da unas pautas de calidad, que son de obligado cumplimiento, aunque es cierto que en numerosos casos jamás se han inspeccionado. Los propietarios de viviendas destinadas al alquiler vacacional hemos invertido mucho en sostenibilidad, incluso sin tener una normativa que nos obligara. El incremento del precio de la energía ha potenciado la inversión en placas solares, puesto que el periodo de amortización se ha reducido en gran medida. De hecho, más del 50% de las casas vacacionales tienen placas solares», señala.

El presidente de Habtur es claro también al señalar que la moratoria lo que ha provocado es un incremento de la oferta ilegal. «La prohibición total ha provocado un aumento importante de la oferta ilegal. La demanda existe y, además, debemos saber que es una oferta que está en crecimiento en toda Europa. Debemos trabajar para acabar con la oferta ilegal», significa.

Margalida Ramis considera que Balears tiene un buen número de tareas pendiente y asegura que «no vamos bien». «Debemos hacer los deberes y debe haber limitaciones. No vamos bien, porque hay normas que hace 20 años que están en vigor y no las cumplimos. Además, creo que vamos muy mal si consideramos que hay cuestiones que deben abordarse en el momento oportuno. Si se espera a estar desbordado se llega tarde en demasiadas oportunidades», asegura la directora general de Grupotel.

Ramon Juan se declaró optimista, pese a señalar que hay tareas pendientes que deben abordarse con rapidez y valentía. «Nosotros somos optimistas. Tenemos un buen punto de partida. Estamos mejor que nuestros competidores, pero evidentemente tenemos cuestiones pendientes de abordar. Hay que invertir en infraestructuras, hay que avanzar hacia un sistema turístico circular, continuar con la lucha contra el cambio climático...», manifiesta.

Bauzá cerró su intervención en el panel con toda una declaración de intenciones. «Hemos de contar con una norma clara lo más consensuada posible. Debe atacarse a la oferta turística ilegal y continuar con la lucha para acabar con el turismo de excesos. Priorizamos que la nueva ley turística esté consensuada con los todos actores», significa.

Matutes, por su parte, apostó por la colaboración entre las administraciones y el sector privado para afrontar con garantías los importantes retos de futuro.

La presidenta de la FEHM Maria Frontera hizo un discurso de ilusión y confianza en el futuro. «El futuro está lleno de oportunidades. Creo que tenemos nosotros una gran riqueza dentro de nuestro territorio, no solo por el paisaje, sino por todos los que vivimos aquí. Si vamos alineados multiplicaremos los resultados. Hemos de ser generosos, transparentes, honestos y dejar de lado la demonización que ha vivido el sector turístico en algunos momentos», afirma.

Barceló apuesta por el equilibrio entre turistas y residentes para el futuro. «Yo creo que el futuro necesita un equilibrio entre el sector turístico y la población», indica. Bosch, por su parte, destacó las aportaciones que pueden realizar la gastronomía al turismo. «Estoy convencido de que la gastronomía y la restauración pueden hacer una gran contribución al turismo», señala.

El ecologista Xavier Pastor destacó en su última intervención el talante cordial del debate y puso en valor los puntos de acuerdo. «Desde mi punto de vista cada vez más gente y más sectores coincidimos en cuestiones varias. Un debate como el de hoy hace 10 años no hubiera sido tan cordial. La industria y la administración, sea del color que sea, y con algunas excepciones porque hay negacionistas del cambio climático en cargos muy importantes, convergen en acuerdos. Desde este punto de vista creo que vamos bien. No vamos bien en el sentido de que necesitamos índices que demuestren que están cambiando ciertos comportamientos», argumenta.

Finalmente, la presidenta Marga Prohens cerró el acto con un mensaje de optimismo. «Quiero lanzar un mensaje de optimismo, confianza e ilusión en el futuro. Nuestros antepasados fueron capaces de liderar una transformación económica. Ahora, debemos mejorar el modelo, tenemos las condiciones óptimas porque la mayor parte del sector está alineado. Yo, como presidenta y administración pública, prefiero gestionar un modelo de éxito que no un modelo de fracaso. Y tenemos un modelo de éxito, aunque con muchas cosas a mejorar, con muchos retos. Pero no debemos olvidar que es un modelo de éxito y que Balears ofrece bienestar, riqueza y trabajo a miles de personas. Yo creo que debemos estar muy orgullosos de donde venimos, de donde estamos y mirar al futuro con optimismo. Estas islas serán aquello que quieran, sus ciudadanos, sus empresas, sus entidades, su sociedad civil, no lo que quieran los políticos del color que sea», dijo finalmente la presidenta del Govern.