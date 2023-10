El curso 2023-24 acogerá la primera edición del Máster de Formación Permanente en Mantenimiento de Edificios, un título propio de la Universitat de les Illes Balears. Unos estudios en los que el alumnado podrá adquirir todos los conocimientos sobre la normativa relacionada con el mantenimiento y conservar o mejorar la eficiencia energética de estos edificios, que se pueden aplicar en cada uno en función del uso al que están destinados: público, residencial público, como son los hoteles, y residencial vivienda. Las clases empezarán de forma presencial el próximo 13 de noviembre y durarán hasta el 26 de julio de 2024.

La creación del máster viene motivada por la necesidad de actualizar a los especialistas en la materia y aplicando mejoras en la eficiencia energética de cada uno de los edificios. La formación permite conocer y estar al día de todas las novedades técnicas y la documentación pertinente de su mantenimiento. El director del máster, Gabriel Horrach, explica que «con este máster pretendemos aumentar el nivel de formación de los técnicos y mejorar el mantenimiento de los edificios». De este modo, es necesario tener conocimiento sobre el estado de todos los edificios, independientemente de si están enfocados a ser de uso residencial privado o tendrán carácter público. Horrach cuenta que «cuando finaliza la obra se hace entrega de la correspondiente documentación del mantenimiento del edificio para que los usuarios tengan constancia de las actuaciones y el calendario de las operaciones de mantenimiento que deben llevarse a cabo durante la vida útil del edificio».

Además, la formación enseñará a aplicar los procedimientos para la gestión y planificación de tareas de mantenimiento utilizando mejoras de la eficiencia energética a los sistemas constructivos y a las instalaciones de los edificios. Así pues, se hará hincapié en la formación relacionada con todos los elementos de la envolvente del edificio, principalmente en los aspectos que afectan a la estanqueidad, el ahorro energético, la reducción de la contaminación y la sostenibilidad y funcionamiento de las instalaciones y su mejora energética. «Si una ventana no cierra bien pero cierra, la gente no se preocupa en arreglarla. Sin embargo, no está cumpliendo con toda su función de aislamiento térmico y estanqueidad, por lo que su eficiencia es menor. Por ello, se debe sustituir o reparar. El ahorro energético también es importante en el mantenimiento del edificio», pone como ejemplo Horrach. «Cuando se construye un edificio o se compra se debe cuidar, hacer un seguimiento y un control. Al igual que un coche debe pasar por unas revisiones, un edificio igual», añade el director de la formación.

El máster se estructura a través de dos títulos propios de especialista universitario. Uno es el de Mantenimiento de las instalaciones de los edificios y el segundo se denomina Mantenimiento de los sistemas constructivos de los edificios. Ambos títulos, de 30 ECTS, son indispensables para contar con el máster. En los dos se profundiza en los conocimientos sobre los procesos que se deben seguir, puesto que «habitualmente en los planes de estudio de los títulos de Grado, el mantenimiento de los edificios es una materia poco habitual. Con este máster queremos que los técnicos puedan dirigir y llevar un seguimiento del mantenimiento de los edificios, que sea un procedimiento desde que se empieza el proyecto de obra hasta que termina la vida útil del edificio y que no se trate solo de un proceso que deban seguir para poder expedir el final de obra», aclara Horrach.

Asimismo, el máster se ha elaborado en colaboración con la Consellería d’Habitatge, Territori i Mobilitat y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca. Según Horrach, «la formación se creó por iniciativa del Colegio, puesto que hay una falta de técnicos con los conocimientos actualizados y que conozcan las novedades relacionadas con el mantenimiento de los edificios», concluye.