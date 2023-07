Juan José Roig es el propietario de la empresa Nube3i Technologies, que fundó el año pasado, aunque le avala una dilatada trayectoria personal en el mundo de la informática. Roig es el creador de un software de gestión denominado Nube3i, que permite digitalizar la empresa y unificar la gestión en un solo programa. Se pensó inicialmente para para pymes del sector de la distribución, aunque su carácter funcional y transversal es aplicable a numerosos ámbitos y también a grandes empresas. «Intentaba informatizar la empresa de un amigo, que necesitaba un sistema de gestión, una tienda online, un TPV… y detecté que era muy complicado coger todos los elementos imprescindibles e instalárselos. No encontré una única herramienta que tuviera todas las funcionalidades que necesitaba», explica.

Fue así como Roig decidió crear una nueva herramienta, Nube3i, con el objetivo de comercializarla, puesto que había detectado una oportunidad de negocio. «Hacía falta un software que tuviera todas las herramientas conectadas y que fueran fáciles de utilizar de una manera rápida», indica.

Roig asegura que Nube3i es un sistema para informatizar empresas de una manera muy rápida. Una de las características que Roig atribuye a su software es el de desbloquear el potencial de crecimiento de las empresas. «Nube3i aúna un buen número de herramientas diferentes. La tienda online facilita la venta, pero además permite materializar pedidos… Facilita el trabajo y permite a los empleados mejorar su productividad, puesto que dedican menos tiempo a los trabajos administrativos y burocráticos», asegura.

El software es capaz de crear facturas en poco segundos, de forma ágil. Elabora presupuestos, pedidos, albaranes y facturas y permite pasar de un documento a otro con poco más de un clic.

Nube3i cuenta con un sistema de gestión central (ERP), al que se ha añadido una tienda online. «Nos gusta explicar que la tienda online es automática. Quiero explicitar, de esta manera, que, por ejemplo, cuando dentro del sistema de gestión, creas un producto y le pones una foto, se suma simultáneamente a la tienda online. Mantenerla actualizada no supone así un gran esfuerzo. Cualquier producto que está en la base de datos y cuenta también con una foto se ubica de forma automática en la tienda online. Además, cuenta con un sistema de TPV. Hay también un programa que permite vender tras un mostrador, que funciona con una pistola de código de barras. Cuenta también con un sistema de CRM, que sirve para gestionar la relación con los clientes. Permite, por ejemplo, enviar correos electrónicos automatizados», explica, al tiempo que asegura que otra de las funcionalidades que permite es el mantenimiento de un blog. «El concepto de Nube3i es que el empresario no necesita salir de la herramienta para hacerlo todo», manifiesta.

El software CRM de Nube3i permite clasificar y organizar a los clientes de la empresa. El empresario puede definir las acciones a llevar a cabo, ejecutar estrategias, guardar recordatorios, enviar correos electrónicos generalizados o por diferentes criterios de agrupación...

Nube3i permite también diseñar, además de la tienda online, la página web al completo con un estilo sencillo y personalizable. «El cliente solo tiene que comprar un dominio», indica. Roig explica que al poder funcionar con una única herramienta, aumenta la eficiencia en el trabajo. Tiene claro que uno de los principales valores de Nube3i es el acompañamiento constante y el asesoramiento al cliente. «Nosotros damos el apoyo humano que necesita la empresa. Uno de nuestros valores añadidos es que somos un compañero de viaje para el empresario. Siempre estamos disponibles. A la hora de introducir datos, si podemos contar con un excel, es muy sencillo. Acompañamos al empresario en el cambio de software. Queremos que se sienta cómodo y tranquilo», indica el CEO y propietario.

Nube3i es una herramienta propia en constante evolución. De hecho, Roig introduce cambios de forma habitual a sugerencia de los clientes. Además, maneja una lista larga de posibles desarrollos, que pretende implementar de forma paulatina. «Sabemos del enorme potencial de crecimiento de Nube3i e incluso pensamos en ofrecer un servicio de asesoría fiscal. Las posibilidades son enormes. Queremos dar el máximo posible al empresario para que no haya de preocuparse de nada», manifiesta y asegura que la empresa no piensa en desarrollar ninguna otra herramiento, sino en mejorar y multiplicar las funcionalidades de Nube3i. En este sentido, entre los desarrollos más inmediatos, Roig piensa en facilitar la presencia empresarial en las redes sociales.

PRECIO. Roig quiere llegar al máximo número de empresas. Confía en su producto y no cobra una cuota inicial a sus clientes, sino que percibe una cuota mensual de acuerdo con el tamaño de la empresa. «Tenemos una cuota mensual. No hay un pago inicial. Les ayudamos a empezar e incluso todos nuestros clientes pueden disfrutar de 30 días gratuitos. Empezar no cuesta nada. De esta manera, pueden probar el software y adoptar una decisión con conocimiento de causa. Contamos con planes que son muy económicos, desde 19 euros al mes, que tiene un límite de 10 facturas cada 30 días. Puedes tener acceso a la plataforma completa. Solo puede acceder una persona de forma simultánea, aunque pueden añadirse usuarios con un coste de 12 euros », explica.

El plan básico, con un coste de 49 euros al mes, permite emitir facturas ilimitadas. Solo podrá acceder una persona a la vez y cada usuario adicional tendrá un coste de 39 euros al mes. Además, contempla un sitio web y el certificado SSL está incluido. La empresa ofrece también el plan Plus, que tiene un coste de 89 euros al mes y permite que accedan simultáneamente tres usuarios, y el plan Premium, que cuesta 199 euros mensuales y permite trabajar hasta seis usuarios de forma simultánea. En todo caso, Nube3i permite a las empresas adaptar su plan a las necesidades que pueda tener en cada momento.