Miguel Ángel Sicilia, presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Menorca, confirma el dinamismo del sector de la construcción y que la perspectiva de trabajo se alarga hasta 2025. Sicilia considera que Menorca ha dejado de ser un territorio especulativo porque quien invierte en la isla es porque quiere disfrutar de su uso.

¿Cómo está la locomotora de la construcción en Menorca?

Sigue imparable como ya sucedió en 2022. Con trabajos y encargos encima de la mesa que no solo superan el año 2024 en términos de horizonte, sino que nos consta que hay constructores que están dando fechas de inicio de obra para septiembre de 2025. Es cierto que las cifras han bajado respecto el año pasado durante los dos últimos trimestres de este ejercicio, pero están siendo años muy buenos si los comparamos con años como 2017-2018.

¿Estamos hablando principalmente de chalets y viviendas unifamiliares de obra nueva?

Todavía siguen siendo chalets, pero también se está empezando a ver movimientos en clave de suelo para promover algún bloque de pisos. Desde finales de 2022 se ven movimientos en la zona de Maó para sacar vivienda, porque un solar parado tampoco es interesante. Esperamos que el nuevo gobierno gestione en la línea de mejorar densidades y edificación plurifamiliar.

¿En qué sentido?

El promotor no puede generar vivienda si no salen los números. Con los criterios actuales de densidad y parámetros edificatorios, no se puede. Estamos hablando de que si un suelo puede generar diez unidades, pueda generar 15. Hoy las necesidades sociales no hablan en términos de metros. No hablamos de más consumo de territorio, hablamos de mayor aprovechamiento.

Las perspectivas son buenas por lo que me transmite…

Las perspectivas son que Menorca todavía no ha tocado techo. No hablamos de construir más, ni de cambio de modelo, sino de su potencial. Siempre estaremos rodeados de agua y esto genera un valor intrínseco que hace que un piso en calle Fort de l’Eau de Maó, una casa en el centro de Alaior o una vivienda frente al mar en Punta Prima tengan mucho valor por sí mismo. Hemos pasado crisis, el covid, y Menorca ha estado a la altura. Hoy se invierte para disfrutar de la vivienda, no para especular.

Pero sin embargo se empieza a notar en otros lugares un freno que viene provocado por la subida de tipos de interés. ¿No lo están notando?

Aquí de momento no estamos notando el bache que comenta, pero imaginamos que tarde o temprano llegará. En cierto modo nos vendrá bien para atender mejor las necesidades que ahora quedan insatisfechas por la falta de recursos. El mercado se autorregula y Menorca, por su idiosincrasia, tiende a estabilizarse. Menorca es un paraíso a dos horas de cualquier capital europea.

¿Lo dice por la falta de mano de obra?

Se nota la falta de mano de obra cualificada y la no cualificada, con una afectación general a las empresas operadoras, hasta tal punto que no pueden atender ni a sus propios clientes porque no tienen suficientes efectivos. Tampoco pueden traer mano de obra de fuera porque no hay vivienda y vivir aquí es caro.

Ustedes reclamaban un plan de vivienda hace unos meses.

Menorca necesita generar vivienda o si no los precios seguirán subiendo. Debe crearse un plan que genere un escenario realista a 15-20 años vista. Entender el suelo público y privado disponible para cruzarlo con la evolución real de la sociedad menorquina. Se hace mucha demagogia con las viviendas cerradas, cuando sabemos que no es la solución para las nuevas generaciones. Hay que ponerse a gestionar. El problema lo define todo el mundo de muchas maneras. Las opciones resolutivas, las esperamos. Hay que crear suelo disponible en zonas estratégicas.

¿Qué le pide al nuevo gobierno?

Nuestras reivindicaciones son referentes a la normativa para que no nos asfixie, la agilización de la administración pública, informes claros y prácticos para la sociedad. El administrado debe poder saber lo que puede hacer. Parece que las intenciones del nuevo ejecutivo apuntan hacia este camino y van a dar respuestas. Vamos a ver si finalmente es así.