Siempre hay oportunidades de inversión, aunque no todo vale. El jueves día 8 tuvo lugar en el Estadi de Son Moix de Palma la ‘V Jornada Perspectivas de Inversión. ¿Dónde invertir en 2023?’, que se ofreció tanto de forma presencial como en streaming a personas interesadas en dar rentabilidad a sus ahorros. Los ponentes señalaron que los fondos de renta fija de grado de inversión y los fondos temáticos brindan oportunidades, aunque por encima de todo mencionaron que los más importante es diversificar, pensar en las necesidades de cada uno, tener un grado de conocimiento elevado sobre los productos y contar con un buen asesoramiento.

El evento, organizado por Andbank, contó con una mesa redonda moderada por Paula Serra, editora de El Económico, en la que participaron Joaquín Martín Garre, director de Ventas en Edmond de Rothschild AM; Ricardo de los Ríos Romero, director de Ventas de BNP Paribas AM, y Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas.

Luis Crespo, subdirector de agentes financieros de Andbank, abrió el acto presentando su compañía. «Andbank es un banco español con más de 90 años de experiencia y con presencia en doce países. Tenemos 38.000 millones de euros bajo gestión. Somos un banco diferente porque solamente contamos con un 10% de productos financieros propios, mientras que el 90% restante que ofrecemos son de terceras entidades. Nos alineamos con nuestros clientes asesorándoles a través de de las mejoras gestoras mundiales con una total ausencia deconflicto de intereses», señaló.

A continuación intervino Luis Alberto Ferreyra, agente de Andbank en Mallorca, quien enfatizó la importancia de la toma de decisiones en la inversión. «Vivimos una revolución tecnológica avanzada, que es un desafío para el empleo. Y el otro reto es el tema ecológico. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Edmond de Rothschild AM y con BNP Paribas AM, que tienen ambas una visión global y nos pueden dar un punto de vista diferente del que podemos aprender. Estamos un año electoral. Hay dos votaciones, una es la política, y la otra es económica. Podemos escoger dónde llevamos el dinero: a tecnología, a ESG (las siglas en inglés de medio ambiente, social y gobernanza)... que serán una revolución en el futuro», puso de manifiesto.

DESACELERACIÓN. La mesa redonda se inició con una pregunta sobre el contexto económico. Todos los participantes situaron el escenario de corto plazo en un menor crecimiento pero descartaron la recesión. «A lo largo de los meses puede haber cierta desaceleración, pero el escenario de recesión se ve más lejos, a parte de Alemania. Nuestra recomendación a los inversores es ser selectivos y buscar la preservación del capital», señaló Martín.

«El escenario central no es de recesión. En cuanto a los tipos de interés, los mercados descuentan una bajada que nosotros no vemos. Esta bajada solo se justificaría por una recesión o porque la inflación está controlada, y no está pasando ninguna de las dos situaciones. La inflación crece, menos que antes, pero es acumulativa y la subyacente es todavía alta. Por tanto no vemos bajadas, vemos subidas de tipos pero no un acelerón», indicó Ricardo de los Ríos.

Luis García Langa no descarta un futuro escenario de deflación, es decir, de bajada de los precios. «Cuando hay tipos reales negativos hay mucha fiesta, sobra dinero. Estos seis años de fiesta nos han llevado a esta superinflación. Y ahora vivimos subidas históricas de tipos. (Los directivos del Banco Central Europeo) se siguen equivocando y no descartaría una deflación», señaló. Apuntó también que el objetivo del BCE de estabilizar la inflación en torno al 2% es «irreal». «El mundo es más caro», indicó, dibujando un entorno a medio plazo «incierto y totalmente cambiante».

RENTA FIJA. Después de repasar la situación macroeconómica y geopolítica, se pasó a explicar las oportunidades de inversión en este contexto. El primer tema fue la renta fija, que obtuvo muy males resultados en 2022. «El año pasado, fondos que se consideraban conservadores cayeron entre un 6% y un 20%, no fue bien. En estos momentos la renta fija puede dar oportunidades, pero no cualquier producto. Hay que ser selectivo. Espero un año positivo para la renta fija», auguró García Langa.

«Puestos a comprar un bono, prefiero un fondo de gestión activa de renta fija privada. Un ejemplo concreto de nuestra gestora es el BNP Paribas Enhanced Bond 6M. Esperamos que se paguen todos los cupones y tiene un bono del 4,30% bruto. Gestionando la cartera se obtiene más rendimiento», señaló De los Ríos.

También Martín explicó un producto concreto. «Hay segmentos de renta fija que han sufrido pero el producto es de calidad. Recomendamos la estrategia de comprar y mantener. Nuestro fondo Millesima tiene una cartera de bonos con principal y cupones replica 150 bonos y de esta manera se obtiene una mayor protección, ya que no tenemos ningún bono con un vencimiento más tarde que el fondo. A medida que se acerca el vencimiento, el riesgo disminuye. Nosotros tenemos un objetivo de rentabilidad del 5%. Es un producto conservador priorizando la preservación del capital del inversor en un escenario de menor volatilidad», indicó.

Luis García Langa recordó que el inversor debe tener en cuenta la diferente fiscalidad asociada a cada tipo de producto, ya que los fondos tienen mejor fiscalidad que los bonos a la hora de recoger el rendimiento. Por otra parte, García descartó un escenario de insolvencias bancarias. «Podemos estar tranquilos. Los bancos americanos que quebraron no tenían ningún control y el Credit Suisse ha sido un mal negocio durante años. Ahora hay más control», indicó, mientras que Martín le dio la razón: «No habrá efecto contagio más allá de lo que ya ha habido».

FONDOS TEMÁTICOS. Por otra parte, los expertos dieron a conocer las oportunidades de fondos temáticos centrados en la tecnología, los datos o la sostenibilidad. Ricardo de los Ríos comentó que hay oportunidades en el fondo temático de tecnologías disruptivas y en el fondo de agua. «Si como ha dicho Joaquín el big data es el oro del siglo XXI, el agua es el petróleo del siglo XXI», señaló, mencionando los sectores de construción, infraestructuras, I+D o tecnología relacionada con la economía azul. «El big data y el agua tienen su volatilidad, pero a medio plazo son caballo ganador», añadió.

Luis García Langa se mostró de acuerdo en que las empresas relacionadas con el ESG «van para arriba» aunque no fue así el año pasado. «Estos fondos cayeron en 2022 por el efecto que tuvo el peso de las armas y el petróleo», indicó.

Martín apoyó la visión de que la sostenibilidad tiene futuro, recordando que la empresa es de origen familiar y hace acciones filantrópicas de peso. Explicó que su fondo Human Capital escoge empresas rentables que dan importanca a la parte ESG. «No solo hay posibilidades de inversión en la parte tecnológica, sino en los datos aplicados a diferentes negocios y sectores como recursos humanos, por ejemplo. Es muy transversal. ¿Dónde veis que la eocnomía se fijará dentro de siete o diez años? En la tecnología, de forma transversal, como por ejemplo en temas de ciberseguridad o big data», puntualizó.

Luis García Langa descartó por completo que se esté produciendo una burbuja tecnológica y considera que la situación no es comparable con los años 2000. «Alphabet, Meta... hoy no son solo empresas tecnológicas. Han madurado y ya no tienen deuda. Algunas empresas caerán, pero no todas. Es un error no invertir parte de tu cartera en estas empresas», comentó. Su recomendación fue invertir en bolsa «sí o sí». «La mayoría de carteras de calidad están por encima de antes del covid. A largo plazo, las caídas que vemos son anecdóticas. Hay que estar siempre invertido», ratificó.

Y otro dato para recordar: Paula Serra bromeó al pedir a los ponentes que fueran concretos en las oportunidades de inversión más allá de que hay que diversificar, porque esto ya lo saben los asistentes. Los ponentes le dieron la razón. «La diversificación es como la ley de la gravedad. Es sí o sí, no es un dogma», concluyó de los Ríos.