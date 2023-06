Esther Vérilhac, estudiante de Fisioterapia de la UIB de 23 años, ha ganado el Premio Explorer UIB 2023 con su proyecto El Dero. «El Dero es un servicio para que personas mayores encuentren a un joven cuidador que les ayude. Me he inspirado en mi abuelo. Hay cosas que ya no puede hacer, como leer el periódico. El Estado hace tareas sanitarias o de limpieza, pero no lee las noticias a los mayores. Así que pensé en una solución que les ponga en contacto -o a través de sus hijos- con jóvenes estudiantes, que necesitan trabajos flexibles de pocas horas semanales, como ayudar a vaciar el lavavajillas o hacer la compra», indica la joven. El nombre, El Dero, viene de la palabra anciano, elder en inglés, añadiendo la ‘o’ para hacerlo «más español». La entrega de premios tuvo lugar el pasado jueves 1 de junio y presidió el acto el rector de la UIB, Jaume Carot. Vérilhac ha recibido un premio de 1.500 euros por cortesía de la UIB y pasará a la fase de evaluación por parte de un jurado de expertos, que elegirá 10 proyectos entre todos los seleccionados en otros centros Explorer de por el Estado para viajar a un hub global de innovación.

Explorer es un programa de apoyo al emprendimiento que impulsa el Banco Santander y que tiene como objetivo ofrecer la oportunidad de adquirir las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para poner en marcha sus innovadoras ideas de negocio. Arrancó en 2009 en Barcelona y Madrid y actualmente se lleva a cabo de forma paralela a más de 50 centros de toda España. En Balears lo coordina la UIB, en colaboración con la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP.

INESPERADO. «Siempre he tenido muchas ideas, pero no todas son buenas. Y como tenía tiempo, me apunté al programa Explorer para saber hacer un proyecto en el futuro, tener las herramientas y saber si es viable. Me he dado cuenta de que el emprendimiento es como un método científico que hay que seguir. Me ha gustado mucho y estoy muy contenta. No pensaba que fuera a ganar y no pensaba ponerlo en práctica, pero me tomaré este verano para pensarlo», explica la joven, quien desde hace unos días ya se encuentra en Gambia para hacer las prácticas de la carrera de Fisioterapia durante el verano.

Lo que más valora Esther Vérilhac del programa Explorer es la colaboración con emprendedores de todo el mundo y el asesoramiento de expertos. «Teníamos por una parte la plataforma online internacional, con gente de todo el mundo, que disponía de recursos, cursos, lecturas... con dos reuniones online semanales. Y por otra parte, videollamadas con profesionales que profundizaban en aspectos concretos. Algunas reuniones coincidían con mis clases pero la coordinadora Marga Gual me lo puso muy fácil para poder resolver todas las dudas. Ha sido lo que me faltaba para tener opiniones más expertas», comenta.

Un total de 10 proyectos representados por 11 personas, cuatro mujeres y siete hombres, han participado en la edición de este año del premio Explorer. Son proyectos sociales, del sector de la salud y el deporte, tecnológicos y educativos. El segundo premio, valorado en 1.000 euros, ha sido para Clara López con su proyecto Neuron, una plataforma donde se pueden encontrar guías, vídeos, juegos y consejos para familias con hijos con diversidad funcional o discapacidad. Mientras que Ignacio Cardona ha obtenido el tercer premio de 500 euros por su proyecto Gravitt Scooters, una plataforma de movilidad en Eivisa que permite al usuario tener acceso a scooters de manera flexible y rápida.