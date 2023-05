Ángel Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn Iberia, que engloba España y Portugal, lleva más de 25 años en compañías tecnológicas. En su trayectoria destaca su paso por Microsoft, donde llegó en 2003, hasta que en noviembre de 2019 aterrizó en la compañía especializada en redes profesionales.

¿Ha habido una evolución en lo que entendemos por talento en las últimas décadas?

Sin duda. La evolución clave es que nos movemos de un mundo de conocimientos a un mundo en el que rigen las habilidades y la capacidad de aprendizaje continua. Los conocimientos están bien pero tienen un carácter más estático y cada vez una obsolescencia más rápida. Las habilidades, y en especial la de aprender y adaptarse, son lo más buscado y deseado. Y esa realidad irá a más de forma muy rápida.

¿Buscan lo mismo todas las generaciones a la hora de buscar empleo?

A priori tenemos una tendencia a pensar que existen grandes diferencias entre generaciones, pero si luego les preguntamos, comprobamos que sus prioridades no distan tanto. Siguen dando importancia a la compensación, a la estabilidad y seguridad y a la flexibilidad laboral. Ligado a lo anterior, se incorpora como elemento cada vez más prioritario la posibilidad de continuar aprendiendo, desarrollarse y labrar una carrera profesional.

¿Cuáles son los desafíos comunes a los que se enfrentan las empresas al gestionar el talento?

Siempre se menciona en primer lugar la dificultad de incorporar el talento deseado. Pero antes de pensar en cómo incorporarlo hay que conseguir definirlo, perfilarlo y encontrarlo. Y por ahí empiezan a fallar los planes. Solo un uso inteligente e intensivo de tecnología y datos pueden convertir ese desafío en una ventaja competitiva. Un desafío común que las compañías están abordando con mucha decisión es la capacidad de generar una cultura de aprendizaje y desarrollo que precisamente mitigue el desafío del talento y permita hacer realidad la visión de que «tu próximo mejor empleado es tu actual empleado».

¿Cómo puede LinkedIn ayudar a las empresas turísticas a identificar y atraer a los mejores talentos del sector?

Como al resto de sectores, identificando y localizando el talento deseado, ayudando a su perfilado por capacidades más allá de los atributos tradicionales y generando una marca atractiva para que estos profesionales quieran trabajar en esas empresas. Por supuesto, también a través de nuestra plataforma de aprendizaje, apoyando estrategias de capacitación para generar esas capacidades dentro de la casa.

¿Cómo pueden las empresas turísticas retener su talento y fomentar un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan motivados y comprometidos?

Responderé con una frase que el gran Richard Branson nos regaló ya hace tiempo: «Prepara a tus colaboradores para que puedan ir a trabajar donde ellos quieran. Cuídales para que quieran seguir trabajando contigo». Cuidar a los empleados no es una moda ni una cursilada ni un buenismo: es una estrategia de productividad y de demostrado éxito.

¿Y cómo se fomenta el desarrollo profesional y la formación continua de los empleados?

Generando estrategias y programas que combinen el aprendizaje sobre el terreno y en el día a día con componentes mas guiados reglados y la posibilidad de rematar esa receta con acceso a contenidos transversales y polifacéticos.

¿Qué papel juegan las habilidades digitales en el futuro del sector?

Las experiencias son claves en este sector y a día de hoy, una parte importante de las experiencias humanas se basan, apoyan o complementan en aspectos digitales y online. De forma híbrida y también de forma exclusiva en algunos escenarios «metavérsicos». Creo que es obvio, pues que los conocimientos y habilidades digitales son simplemente imprescindibles y claves.

¿Cómo pueden las empresas medir el impacto de sus políticas de recursos humanos en el bienestar y la satisfacción de sus empleados?

El bienestar del empleado es ahora mismo una gran prioridad para las empresas, no cabe duda. El talento actual está reconsiderando no sólo cómo trabajan, sino por qué lo hacen, con quién o siguiendo qué valores y eso se refleja en los datos. A principios de este año, según nuestros informes, veíamos que el 54% de los españoles se plantean cambiar de trabajo en 2023. Los profesionales tienen otras prioridades: buscan más estabilidad financiera y nuevos roles que les ofrezcan un mejor salario (34%) y mayor equilibrio entre su vida personal y profesional (31%), además de tener más oportunidades de crecimiento y desarrollo personal (25%). De la misma forma, el 15% aseguran que aspiran a ejercer un cargo que tenga un impacto positivo en la sociedad. Asimismo, los profesionales cuidan más su salud, tanto física como mental, y esperan que sus empleadores lo tengan en cuenta tanto en sus políticas y prestaciones como a la hora de crear equipos diversos y cohesionados que mejoren y aseguren la estabilidad en el puesto de trabajo.

Sáenz explica que los trabajadores priorizan el salario.

¿Cuál es su día a día al frente de LinkedIn Iberia?

En mi día a día desarrollo diversas facetas. La primera y más importante es la de acompañar y cuidar del equipo local, más de 50 personas de muy diversas procedencias, que son una maravilla y con las que disfruto muchísimo y que tienen una calidad profesional y una autonomía de primer nivel. Junto con ellos, evidentemente también intento estar cerca de nuestros clientes e interlocutores varios de todos los segmentos e industrias. La siguiente faceta es la de mantener nuestra conexión y operativa en comunicación con nuestros equipos extendidos en Europa, tenemos una organización muy líquida y con muchos recursos compartidos centralizadamente. Es un modelo muy eficiente pero que requiere inversión de tiempo y comunicación. Por último, soy una de las personas que representa a la compañía en diferentes ámbitos externos ligados al ecosistema digital, de talento, empresarial y gubernamental. Quizá es la cara más visible externamente pero no a la que dedico más tiempo, solo el necesario.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere trabajar en una gran ‘tech’?

No soy especialmente partidario de dar consejos y menos aún de forma genérica y sin entender las prioridades, intereses y contexto de las personas al otro lado. Desde luego me parece un sector donde se puede desarrollar una carrera exitosa, aprender mucho y pasarlo bien. Con presente y con futuro, un sector donde «pasan cosas». Quizá las características de algunos de los profesionales que he visto crecer a mi alrededor giran en torno a la versatilidad, la paciencia y la audacia. Y ser auténtico, tratar de ser buenas personas, eso la verdad es que funciona en cualquier sector.

¿Qué estrategias recomendaría para que las empresas turísticas maximicen su presencia en LinkedIn?

Una recomendación debe ir precedida de una escucha y un análisis porque no hay recetas universales. Sin duda, desde aquí animar a todas estas empresas a explorar y profundizar en la tecnología como eje identificador y potenciador del talento en un mercado laboral cada vez más global, flexible y también más competitivo.

¿Y qué consejos daría a los profesionales del turismo que buscan construir una marca personal en LinkedIn?

Que arranquen sin miedo, si no lo han hecho ya. Que busquen en la red, lean y participen en conversaciones, que aporten. Que desarrollen su curiosidad. La red devuelve multiplicado el valor que le aportamos, es una ecuación que no falla. Que sean auténticos y creativos. Es un sector con muchas historias muy importantes que contar, y al otro lado hay una audiencia ávida de buenas historias. Autenticidad, frecuencia, generosidad…

¿En qué medida están las empresas utilizando LinkedIn para promocionarse si lo comparamos con su uso para gestionar los recursos humanos?

Son dos enfoques complementarios y que, de hecho, se potencian entre ellos. La promoción de la marca, de su identidad y relevancia en el mercado ejerce una atractivo obvio como elemento de atracción de talento, la famosa marca empleadora. Y por otro lado, y a través de nuestras soluciones de talento aspiramos a ayudar a nuestros clientes a mejorar sus capacidades para tener al mejor talento, desarrollarlo y conseguir así un impacto de negocio, generando valor para accionistas, empleados y clientes.