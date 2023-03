El Grupo Marcapital cumple 15 años y, pese a las diferentes crisis económicas, goza de excelente salud. Tiene tres actividades diferenciadas: la construcción, tanto residencial como de terciario (Construye Capital); desarrollo de activos inmobiliarios (Marcapital): y la gestión patrimonial (Marcapital patriomonio). El grupo cuenta con un código ético y de conducta, que recoge los objetivos y valores de la organización, además de los criterios que deben estar presentes en la gestión. El Grupo Marcapital hace una apuesta por la sostenibilidad en tres vertientes: medioambiental, económica y social. En este sentido, el área de Responsabilidad Social Corporativa ha ido creciendo al ritmo de la empresa.

Antonio Mérida, propietario y director general, recuerda aquellos días en los que nació Construye Capital, el primer eslabón del grupo. «Después del tsunami inmobiliario de 2008, que arrasó con casi todo el sector, vimos que había una oportunidad con las reformas hoteleras, que no había empresas especialistas. Me siento orgulloso de pertenecer a una empresa que empezó de cero y se ha forjado su propio camino a base de trabajo y compromiso. Hoy somos 134 profesionales, con una formación específica en cada área y una experiencia media de 15 años», añade. Habla de la familia de Marcapital, en la que el trato humano es fundamental y la profesionalidad una obligación: «Personas de las que aprendo cada día, que cuidan los detalles y que se esfuerzan por cumplir sus compromisos», comenta. En el sector de la construcción es fundamental el cumplimiento de los plazos. En este sentido, hace bandera de la seriedad y el valor de la palabra. Pretende ser diferente mediante una apuesta radical por la calidad y por la exquisitez. La empresa no ha dejado de evolucionar durante sus quince años de vida. Analizando el sector y sus propios valores, se ha posicionado como un referente en el sector construcción e inmobiliario balear. «Somos capaces de ejecutar proyectos desde viviendas de calidad de 1.500m2, edificios de gran volumen con 130 viviendas, hoteles boutique, resorts turísticos internacionales de 55.000m2, hasta pequeños mantenimientos y viviendas sociales», añade. Mérida rebosa agradecimiento, tanto para clientes, que no han dejado de confiar en Marcapital, como para trabajadores, que son fundamentales. El director general enumera un buen número de pequeños hoteles de lujo que la empresa ha reformado en Palma, al tiempo que asegura que el 90% de los clientes repiten tras un primer encargo. Dar el paso a la promoción fue fruto de la evolución y de las sinergias con clientes y colaboradores. «Promover ha servido para diversificar la empresa», asegura. «El motor de la compañía es la construcción para terceros. Contamos también con una línea de negocio que está vinculada al patrimonio. Nos permite contar con unos ingresos que contribuyen a la estabilidad de la empresa», señala Mérida. En este sentido, el grupo Marcapital cuenta con locales, viviendas, restauración y participaciones en establecimientos turísticos.

Quince años después, el Grupo Marcapital prioriza ahora las construcciones de residencial, sin renunciar a las reformas hoteleras, de las que han realizado más de 80 en 15 años. «Las obras de viviendas dan mayor estabilidad, puesto que pueden prolongarse hasta 22 meses», argumenta, y explica que la empresa hace una apuesta por el trabajo bien hecho: cuidar cada fase del proceso y cumplir con los plazos marcados, especialmente en las reformas hoteleras, es fundamental y un motivo de satisfacción. «Si hemos llegado a realizar 80 hoteles es porque cumplimos», significa el director general de la empresa. «La compañía se ha diversificado para garantizar su futuro y ahora contamos con delegaciones en Palma, Madrid y Dominicana, zonas que coinciden en que tienen una economía fuerte y son destinos turísticos mundiales», manifiesta Mérida. La delegación en Madrid está centrada en la construcción de residencial, tanto de edificios como de unifamiliares. «Apostamos por Madrid por numerosos motivos, pero fue vital comprobar la gran actividad promotora que hay en la ciudad», indica.

El director general pone en valor cada una de las personas que forman la familia Marcapital son el elemento diferencial de la empresa y es algo que no se puede imitar. «Gracias a estas personas somos fuertes, humildes, dinámicas, comprometidos, compañeros solidarios y crecemos profesionalmente cada día», reitera.

Ignacio París es el gerente de Construye Capital y responsable de que las obras respondan a las exigencias del cliente. «La empresa ha evolucionado con el paso de los años y hoy estamos preparados para atender cualquier eventualidad. Tenemos unos equipos y proveedores preparados», indica. «Construye Capital no se ha prodigado en la realización de obra civil, aunque la experiencia adquirida ha situado a la empresa en disposición de realizar todo tipo de trabajos. De hecho, estamos ya trabajando en el viejo Hospital de Son Dureta, al tiempo que rehabilita unas oficinas para el SOIB», explica.

La responsable comercial es María José Mérida que, pese a la alta demanda de vivienda, asegura que «nada se vende solo». «Es verdad que estamos en un lugar privilegiado como es Mallorca y que realizamos un producto singular», afirma. La responsable comercial conoce el mercado a la perfección, pero no se atreve a pronosticar cuál será la evolución de los precios. «Hay muchos factores que afectan a las ventas y a los precios, desde las circunstancias políticas del país o por la situación internacional», manifiesta.

Beatriz Vaz es la directora de recursos humanos. «Nosotros buscamos un perfil de trabajador concreto, con valores y compromiso», señala, al tiempo que apunta a la falta de vivienda como uno de los factores que dificulta la contratación. «Creemos que este problema es un tema de estado y general, y solicitamos que haya una mesa conjunta de trabajo con los diferentes partidos políticos y los profesionales del sector para establecer unas líneas generales y crear una ley de vivienda que facilite el camino para que nuestros hijos tengan la oportunidad de una vivienda accesible», argumenta.

Vaz considera que la búsqueda de personal es uno de los grandes retos de cualquier responsable de RRHH, aunque también pone énfasis en la importancia de retener el talento y añade que el 80% de los trabajadores de la empresa son indefinidos.

Jorge Colomar es el jefe de estudios del grupo. «Nuestra apuesta por la calidad es inequívoca, pero también competimos en precio. Muchas veces nos adjudican las obras, pese a no ser los más económicos. Nosotros cumplimos con los plazos y prestamos mucha atención al detalle final», indica.

El retraso en los suministros y el incremento de los precios han dificultado la operativa «Hemos buscado fórmulas imaginativas», indica. «Mantenemos una relación muy cercana y positiva con nuestros proveedores y colaboradores, muchos de ellos llevan 14 años con nosotros, y ha sido muy bonito ver cómo han crecido y profesionalizado, y cómo nos han ayudado en todas las etapas de la empresa. Hoy en día con ellos somos capaces de enfrentarnos a proyectos con todas las garantías necesarias», recuerda Antonio Mérida.

Antonio Fernández, director de Activos Inmobiliarios, reconoce que Balears es un lugar privilegiado. «En Balears hay mucha demanda y poca oferta. Intentamos buscar oportunidades. El suelo que desarrollamos, en la inmensa mayoría de los casos, está en el término municipal de Palma. Contamos con una cartera de proyectos que garantiza un mínimo de 5-10 años de trabajo en todas nuestras líneas de negocio», explica, e incide en la importancia de gestionar la parte patrimonial que aporta mayor solidez a la empresa. Fernández explica que la búsqueda de suelo no es fácil y que es vital planificar el futuro de forma minuciosa. Además asegura que el tiempo de espera para tramitar una licencia de obra es variable, y que puede tardar unos 18 meses en el peor de los casos.

Alberto Baz, director corporativo financiero, empezó desde cero con Antonio Mérida. «En el ámbito financiero es muy importante mantener un control riguroso», argumenta.

La actual coyuntura económica, con un sustancial incremento de los tipos de interés, afecta también al sector. Baz destaca el apoyo de la banca, que no ha dejado de financiar proyectos. Explica que tan importante como la historia de la empresa es la cartera de proyectos que tiene en el cajón y que han de desarrollar en los próximos años. Por otro lado, lamenta la multitud de exigencias y cambios normativos que provocan las diferentes administraciones. «Cada cuatro años establecemos nuestros objetivos estratégicos, y trabajamos en equipo para su consecución, mejorando nuestros procesos y con el foco puesto en mejorar la calidad de cada fase del negocio», asegura finalmente el director corporativo financiero.