La educación también ha cambiado en los últimos cuarenta años. La Ley General de Educación sería sustituida con la aprobación de la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo). De esta manera, la Educación General Básica (EGB) dejó paso a la nueva Educación Secundaria Obligatoria (ESO), entre otros muchos cambios. Además, el número de alumnos ha experimentado un sustancial crecimiento, que ha obligado al Govern a ampliar y construir centros educativos e incrementar plantillas.

En el curso 1983-1984 había un total de 123.377 alumnos matriculados en preescolar (21.636), EGB (97.534), educación especial (686) y educación para adultos (3.521). Había en Balears 198 centros escolares públicos de EGB con 2.077 unidades y 74.759 puestos escolares. En centros públicos, los alumnos matriculados en educación preescolar eran 7.404, 52.434 en EGB, 545 en educación especial y 3.318 en educación de adultos. Los centros escolares privados eran 165 con 1.609 unidades y 63.430 puestos escolares. Los alumnos matriculados de educación preescolar en centros privados eran 14.232, 45.100 en EGB, 141 en educación especial y 203 en educación permanente de adultos. Los matriculados en educación preescolar eran 21.636.

El Anuari de l’Educació 2022, el último publicado, indica que en Educación infantil, Educación Primaria, Educación especial, ESO, bachillerato y Formación Profesional, el número total de alumnos de Balears en el curso 2021-2022 era de 193.877 de los que 126.773 acudían a centros públicos, 52.272 a privados concertados y 14.832 a privados no concertados. Un total de 8.400 alumnos estaban matriculados en el primer ciclo de educación infantil y 30.859 en el segundo ciclo de educación infantil. Además, había un total de 69.879 alumnos de educación primaria de los que 43.986 acudían a centros públicos, 21.179 a privados concertados y 4.714 a privados no concertados. La educación especial contaba en el curso 2021-2022 con 910 alumnos. Además, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tenía matriculados 49.446 alumnos de los que 31.019 acudían a centros públicos, 15.175 a privados concertados y 3.252 a privados no concertados.

En 1983, había en Balears un total de 19.010 puestos escolares de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y el número total de alumnos matriculados era de 16.712. Los puestos escolares públicos eran 10.940 y 8.070 los privados. Los alumnos matriculados en centros públicos eran 10.461 y en colegios privados había 6.251. El número de alumnos matriculados en primera, segundo, tercero de BUP y COU era de 16.712. En el curso 2021-2022 había 13.354 alumnos de bachillerato, 9.120 matriculados en centros públicos, 3.219 en privados concertados y 1.015 en privados no concertados. Aemás, había 470 alumnos que estudiaban el bachillerato a distancia. Hace cuarenta años, en 1983, había en Balears 8.984 puestos escolares en aulas de formación profesional y el número de matriculados ascendía a 9.499. Los alumnos matriculados en centro de FP privados eran 2.756 y 6.743 en centros públicos. Las ramas más demandadas administración (3.961 matriculados) electricidad (1.917), automoción (939) y peluquería y estética (573).En cambio, en el curso 2021-2022, había 1.994 alumnos matriculados de ciclos formativos de Formación Profesional; 8.983 de ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio; 1.182 de ciclos formativos e Formación Profesional de grado medio a distancia; seis de cursos de especialización para tiulares de grado medio; 6.613 de ciclos formativos de grado superior; 1.556 de ciclos formativos de FP de grado superior a distancia; 49 de cursos de especialización para titulares de grado superior; y 176 de otros programas formativos.