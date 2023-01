Fitur, la cita obligada del turismo en España, está cerca. La feria, que se celebra en Ifema (Madrid) del 18 al 22 de enero, adquiere relevancia tras el auge experimentado por el turismo español tras la pandemia. De enero a noviembre llegaron a Balears 16.239.176 turistas, prácticamente el mismo número que en el mismo periodo de 2019, el último año prepandemia. De hecho, el número de visitantes ha aumentado un irrelevante 0,009%. El análisis por nacionalidades deja claro que el turismo español ha sido determinante en la recuperación. De hecho, se ha incrementado un 18,02% durante los once primeros meses del año. En cambio, los visitantes extranjeros han caído un 3,55% respecto a 2019. Los principales mercados emisores continúan siendo, como antes de la pandemia, el alemán y el británico, si bien ambos han experimentado un retroceso con respecto a 2019. En este sentido, el número de turistas alemanes ha retrocedido un 4,70% respecto al periodo entre enero y noviembre de 2019. Los británicos, por su parte, han descendido un 8,81%.

El comportamiento de las diferentes islas ha sido desigual. En Mallorca disminuía el número de turistas llegados de enero a noviembre con respecto al mismo periodo de 2019 un 1,80%. Menorca era la isla que tenía un mayor comportamiento con un incremento del 8,61%, que se quedada en el 2,45% en el caso de las Pitiüses. El gasto turístico alcanzó de enero a noviembre los 17.123,8 millones de euros en Balears. Son 806,8 millones de euros más que durante el mismo periodo de 2019. Es decir, el gasto turístico total ha aumentado un 4,94%. El gasto turístico ha aumentado en los once primeros meses del año en todas las islas, incluso en Mallorca, que registró un leve descenso de visitantes.

LA FERIA. Fitur comenzará el 18 de enero y se prolongará hasta día 20 para profesionales y hasta el 22 para el público en general. Una vez más, Balears estará muy bien representada en la feria madrileña. Numerosas empresas de las Islas tienen presencia habitualmente en Fitur y el año 2023 no será una excepción. De esta manera, Meliá Hotels International, Air Europa, Grupo Piñero, World2Meet, Palladium Hotel Group, Sirenis Hotels & Resorts, Avoris, Sidetours... y, evidentemente, la habitual presencia institucional de Balears, Ibiza o Alaior no faltarán a la cita anual con la feria turística madrileña. En esta ocasión, el reto es, como mínimo, conservar la importante cuota turística que ha alcanzado tras la pandemia el mercado español. Fitur, como ya es habitual, cuenta con diferentes áreas especializadas, entre las que destacan Fitur TechY, Fitur Cruises, Fitur LGBT+, Fitur Know How & Export, Fitur Screen... Como es tradicional, la presencia de empresas y directivos de Balears será muy importante. El modelo turístico de Balears, impulsado por el Govern, así como sus principales empresas, es considerado ejemplar en todo el mundo.