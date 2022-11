«En Explorer me enamoré del emprendimiento. Tuvimos sesiones formativas, actividades de validación... Implica trabajar duro, pero hicimos piña con el grupo y me dieron las herramientas que necesitaba para poder validar mi idea», explica Blanca Pieras, una joven de 23 años que quedó finalista en el Explorer de la pasada edición. Explorer es un programa gratuito de apoyo al emprendimiento que ofrece formación y acceso a una comunidad global para desarrollar y validar una idea de negocio. Con un enfoque práctico y basado en dinámicas de aprendizaje social, está diseñado para que las personas participantes se conviertan en parte activa del cambio a través de la puesta en marcha de proyectos económicamente sostenibles en distintas industrias, sectores y tipologías de organizaciones. La participación es semipresencial y está abierta a jóvenes de entre 18 y 31 años, es totalmente gratuita y puede formalizarse individualmente o en equipo de hasta cinco personas. Se desarrollará desde el centro Explorer UIB Palma Space entre el 30 de enero y el 30 de abril. Las inscripciones cierran el 13 de diciembre.

"Estoy infinitamente agradecida a Explorer por abrirme puertas», explica Blanca Pieras, finalista de Explorer 2022.

Pieras, estudiante de Matemáticas en la UIB, explica que desde pequeña siente devoción por hacer punto y tejer desde que su madre le enseñó. Empezó a vender tops de punto por Instagram, pero se dio cuenta de que el público objetivo no podía asumir el precio. Sin embargo, mucha gente le decía que quería aprender a hacerlo. Entonces pensó que en lugar de vender las prendas hechas, era mejor montar una academia online, pero le faltaban herramientas porque lo que leía por internet no era suficiente. Le llegó un correo informativo de la UIB y decidió apuntarse para dar rienda suelta a su pasión. «En Explorer conseguí validar la idea. Mi intención es crear una cademia online de slow fashion, que enseñe patrones que sean tendencia, introduzca materiales sostenibles y permita que cada uno se haga su propia ropa. En estos momentos estoy en un proceso de investigación para saber los errores que tiene la gente durante el aprendizaje y así poder conocer sus necesidades», explica. «Estoy inifinitamente agradecida a Explorer poque me ha habierto muchas puertas, me ha enseñado que no estás solo y que hay ayuda si quieres emprender. También me ha ayudado a entrar en Connect’Up Youth, que me da mucha proyección, y creo que pondré poner en marcha la escuela online Aresta dentro de un año. La mayor recompensa es el conocimiento adquirido», añade.

FORMACIÓN. La formación está orientada al desarrollo del pensamiento creativo y la validación de ideas de negocio. Ofrecen las últimas técnicas, herramientas y habilidades para el impulso de cualquier ámbito profesional. Los participantes pueden participar en el Explorer Trip, una experiencia intensiva de inmersión y formación con un viaje de una semana para los proyectos seleccionados. Explorer es una iniciativa de Santander Universidades que cuenta con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears. Se puede encontrar más información y formalizar la inscripción en la página web fueib.org/go/explorer.