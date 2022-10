El CEO del Grupo Galdana Luis Casals tiene claro que no debe limitarse, al menos por ahora el número de turistas. «No debería limitarse la llegada de turistas. Lo que se tiene que hacer es un estudio serio de la masa crítica que puede soportar Menorca. Además, se tendría que controlar con más seriedad el crecimiento alegal de ciertas tipologías de estancias turísticas», asegura. Considera también que que no debería reducirse el número de plazas turísticas hoteleras. «No creo que deba reducirse el número de plazas turísticas hoteleras. Desde 1996 se ha respetado el crecimiento sostenible de 6.000 estancias iniciales que determinó el PTI, no habiendo cubierto este cupo hasta la fecha de hoy», argumenta. Asimismo, respecto al alquiler vacacional, reclama que también tenga controlado su crecimiento.

Afirma que la temporada ha ido bien, que los precios se han incrementado y que los resultados de las empresas hoteleras serán muy parecidos a los de 2019. Explica también que la turoperación tiene gran importancia en Menorca y que es imprescindible para conseguir una ocupación media alta.

El Grupo Galdana apuesta de forma clara por la economía circular. En este sentido, trabajan con proveedores de kilómetros cero y empresas comerciales locales. Es una cuestión fundamental para Casals, que recuerda que hace ya años que la empresa apuesta sin tapujos por el máximo respeto al medio ambiente.

Casals no cree que durante el verano haya habido masificación. «No, lo que ha habido son concentraciones en determinadas zonas, por falta de infraestructuras y una mayor información de ocupación de ciertas playas», indica. El CEO del Grupo Galdana se muestra partidario de mantener la promoción turística, haciendo especial hicapié en la gastronomía, la cultura, historia, sol y playa... Finalmente, respecto a la nueva ley turística aprobada por el Govern, Luis Casals asegura que es correcta. «La ley como base es correcta en muchos y diferentes aspectos, como modernizar la gestión laboral, maximizar la modernización de nuestras instalaciones para la sostenibilidad de nuestros consumos para tener una energía mas limpia, la circularidad, y hay otros aspectos también importantes como el reciclaje... En lo único que podría ser crítico es en la moratoria, pero esto último ya es una cuestión política y seguramente por la cantidad de expedientes que hay aún pendientes en la propia administración», acaba señalando.